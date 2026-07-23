Francia abrió la puerta a la posibilidad de presentar una candidatura conjunta con Alemania para albergar el Mundial de 2038, después de que Marina Ferrari, ministra de Deportes francesa, mostrara su respaldo a la idea, subrayando que la organización de grandes competiciones deportivas forma parte de la estrategia de su país para los próximos años.

Durante su intervención en un programa matinal de Sud Radio, Ferrari se refirió a las informaciones que hablaban de la posibilidad de que Francia y Alemania presenten una candidatura conjunta para acoger el Mundial, en la línea de lo publicado por el diario "Le Parisien", señalando que la idea aún no ha entrado en una fase de ejecución oficial, pero que cuenta con su apoyo.

La ministra de Deportes francesa declaró, según recogió la cadena francesa RMC : "No se ha confirmado nada en esta fase, ya que corresponde a las federaciones deportivas presentar las solicitudes y las candidaturas. No se me ha consultado hasta ahora, y soy clara al respecto, pero esta idea existe desde hace tiempo".

Y añadió: "Esto está en línea con la política de organización de grandes eventos deportivos internacionales en la que trabajamos en Francia, y a la que prestamos una gran atención".

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Cooperación franco-alemana para acoger eventos deportivos

Ferrari aseguró que la cooperación entre Francia y Alemania en el ámbito deportivo ha ganado mayor presencia en el último periodo, considerando que la alianza entre ambos países podría ser un modelo de éxito para organizar grandes competiciones.

Aludió a la experiencia de la organización del Mundial de balonmano de 2029 entre ambos países, señalando: "Trabajamos cada vez más con nuestros socios europeos, como lo confirma el Mundial de balonmano que se organizará entre Francia y Alemania en 2029".

Y añadió: "Esto también se inscribe dentro de la política de desarrollo de la economía del deporte que apoyamos con fuerza en Francia".

La ministra francesa insistió en su respaldo general a la organización de grandes eventos deportivos, afirmando: "Apoyamos todos los grandes eventos deportivos internacionales".

Francia apuesta por su experiencia en la organización de competiciones

Ferrari expresó su orgullo por la capacidad de Francia para albergar los mayores eventos deportivos del mundo, citando la organización de la Eurocopa 2016 y, después, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Y afirmó: "Cada año Francia albergará un gran evento deportivo internacional, y el punto culminante llegará con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2030".

Y añadió: "Desde 2024 hemos adquirido una gran experiencia que suscita la admiración del mundo entero, y la estamos exportando; además, contamos con la infraestructura que nos permite hoy albergar estos grandes eventos".

Francia, que acogió el Mundial una sola vez en 1998 y se coronó con su primer título en casa, busca reforzar su presencia en la carrera por organizar competiciones mundiales, en un momento en el que el fútbol internacional se prepara para más candidaturas conjuntas entre países europeos.

Cabe recordar que el Mundial de 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, mientras que Arabia Saudí acogerá la edición de 2034.