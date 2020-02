Previa, partidos y horarios de la jornada 28 de la Premier League en DAZN

Todo lo que debes saber sobre un capítulo más en la liga británica.

Viernes 28 | 21:00 | Norwich – Leicester

Tras firmar su peor racha desde la llegada de Brendan Rodgers al banquillo de los Foxes, con tan solo una victoria en los últimos seis partidos de Premier League (5 puntos de 18 posibles), el conjunto del centro de busca sumar los tres puntos frente al colista, el Norwich, cuya racha negativa le ha colocado lejos de la salvación.

Los Canaries han ganado tan solo uno de sus últimos 14 partidos del campeonato (5E 8D) y se han quedado sin anotar en los últimos tres encuentros. Para dar la vuelta a la situación, se aferrarán una vez más a su estrella, Teemu Pukki.

Habiendo marcado 17 goles en sus 18 primeros partidos de Premier League esta temporada, Jamie Vardy se ha quedado sin anotar en los últimos dos meses de competición, afectando negativamente a la racha de su equipo.

Sábado 29 | 13:30 | –

No existe un equipo en la actualidad de la competición británica con una racha peor que la del Brighton, que no conoce la victoria en todo el 2020. Su último triunfo data del 28 de diciembre (5E 2D). De hecho, el Brighton es el único conjunto de los 91 equipos del fútbol profesional inglés que no ha ganado ningún partido de ninguna competición desde que comenzó el año.

El nombre propio de la jornada es el de Roy Hodgson, que cumple 100 partidos en Premier League al cargo del Crystal Palace, con un balance de 33V 27E 39D. Su ratio de victorias al frente del conjunto londinense es del 33%, el más bajo de los 5 equipos que ha tenido a su cargo en Inglaterra.

Sábado 29 | 16:00 | Bournemouth –

Tras una dolorosa derrota en frente al Bayern de Múnich (0-3 en Stamford Bridge), que deja al equipo londinense prácticamente eliminado de la competición, el conjunto de Frank Lampard vuelve a competición doméstica con un claro y único objetivo, la clasificación para la máxima competición europea la temporada que viene. Actualmente se encuentran en una, cada vez más disputada, cuarta posición, seguido de cerca por y .

Para lograr la victoria en Dean Court es clave el nombre de Tammy Abraham. El jovencísimo delantero inglés es el máximo anotador de su equipo, y se acaba de recuperar de una lesión de tobillo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego en las últimas jornadas.

Sin embargo, su compañero en la delantera, Olivier Giroud, anotó la jornada pasada su primer gol en Premier League esta temporada, recuperando así la confianza perdida de Frank Lampard.

Sábado 29 | 16:00 | Newcastle -

Las Urracas reciben a uno de sus rivales que, históricamente, parecen más fáciles. Y es que desde 1976 no pierden en casa frente al Burnley. Sin embargo, el equipo se encuentra situado en una racha negativa de resultados, con tan solo 2 puntos de los últimos 12 posibles, y apenas sin anotar gol.

En frente se encontrarán a uno de los hombres más en forma del campeonato británico, el checo Matej Vydra, que viene de anotar en varios partidos de manera consecutiva. Paradójicamente, este mismo jugador había anotado un único gol en sus primeras 24 apariciones en Premier League.

El Burnley atraviesa su mejor momento de la temporada, habiendo logrado 13 puntos de los últimos 15 posibles.

Sábado 29 | 16:00 | –

El West Ham acumula cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, algo que le ha llevado a ocupar la primera de las plazas de descenso directo. En esta jornada, los Hammers reciben al Southampton, que camina tranquilo en mitad de la clasificación, hecho que le hará llegar al encuentro sin esa presión que sí tienen los locales.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos han caído del lado del equipo londinense, con lo que la esperanza de repetir esos buenos resultados está presentes. De hacerlo, el West Ham saldría de manera momentánea del descenso, ya que el no juega esta semana por disputar la final de la ante el .

Sábado 29 | 18:30 | –

El Liverpool empieza a hacer cálculos para ver cuándo puede certificar su primera Premier League de la historia. Los partidos siguen pasando y el equipo de Jürgen Klopp continúa invicto a estas alturas de campeonato; además su próximo rival, el Watford -que pelea por salir de la zona de descenso-, trae buenos recuerdos a los Reds.

Los Hornets acumulan ocho encuentros consecutivos contra el Liverpool sin ganar, perdiendo además los últimos cuatro con un global de 0-15. Estos buenos datos también acompañan al técnico alemán, ya que bajo su mandato, el Watford es el equipo al que más veces han castigado sus pupilos, con 27 goles anotados en solo nueve partidos.

Domingo 1 | 15:00 | – Manchester United

y Manchester United han estado más unidos de lo que parece en los últimos años, al menos por el hecho de haber tenido en sus filas hombres como Wayne Rooney o el técnico David Moyes. Goodison Park se prepara para recibir que parece haber encontrado velocidad de crucero sumando siete de los últimos nueve puntos en juego, imponiéndose, entre otros, al Chelsea; aunque hay que recordar que no ha podido superar a los Toffees en los últimos dos partidos de Premier League ante ellos.

Por su parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti también tienen buen ritmo, aunque cayeron derrotados ante el en el Emirates Stadium poniendo fin a una buena racha de resultados que les ha acercado, por lo menos en puntos, a las posiciones europeas.

Domingo 1 | 15:00 | Tottenham – Wolverhampton

La vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge la pasada jornada, que acabó en derrota, cortó una consecución de tres victorias que había acercado al Tottenham a los puestos de Champions League, algo que parecía impensable antes de la llegada del técnico portugués. A pesar de ese tropiezo, los Spurs siguen teniendo ese objetivo al alcance de la mano, y si logran imponerse al siempre complicado Wolverhampton en Londres podrían acabar incluso en la quinta plaza si los resultados le acompañan.

Eso sí, los también están en plena pelea por esos puestos de privilegio y a solo dos puntos del Tottenham. La profundidad de plantilla y la fiabilidad del equipo están haciendo que, de momento, no sufran en exceso su participación en la , donde acaban de eliminar al para plantarse en octavos de final.