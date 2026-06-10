Previa Inglaterra-Croacia, Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Inglaterra e Croacia se enfrentarán el 17 de junio de 2026 a las 20:00 GMT (16:00 EST).

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Inglaterra vs. Croacia: contexto del partido

El encuentro en Texas es clave para ambos equipos, decididos a empezar con fuerza en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, buscará demostrar que su fútbol fluido y agresivo funciona en el gran escenario, al frente de un grupo organizado e implacable ávido de dejar huella. Enfrente tendrá a una disciplinada y resistente Croacia, dirigida porZlatko Dalić, cuyo juego práctico y sólida técnica la convierten en un rival complicado, apoyado en el trabajo colectivo y la experiencia de sus veteranos. En el AT&T Stadium de Dallas, con instalaciones de primer nivel y aficionados entregados, se espera uno de los duelos más atractivos de la primera ronda.

Con rivales como Ghana y Panamá en el Grupo L, ningún tropiezo es admisible. Inglaterra ve el encuentro como la ocasión ideal para afianzar su estatus entre la élite, acercarse a la gesta de 1966 y mostrar el progreso táctico bajo su visionario técnico. Croacia, con su experiencia y ambición, busca demostrar que esta generación puede volver a sorprender. En el luminoso escenario de Arlington, la presión, la gestión del plantel y la eficacia en el área definirán al ganador.

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La imponente marcha de Inglaterra en la fase de clasificación

Los Tres Leones llegaron invictos a Norteamérica tras un recorrido sólido en la fase de clasificación de la UEFA. Sin necesidad de pasar por la repesca, Inglaterra mostró en el Grupo K un gran control táctico y una plantilla con mucha profundidad.

Inglaterra combinó un ataque certero con una defensa sólida. Con el equipo de transición de la FA, y antes de la llegada de Thomas Tuchel, impuso un ritmo imparable: venció a sus rivales, incluido un 5-0 a Serbia en Belgrado. Con pocos tropiezos y el primer puesto asegurado, Inglaterra se clasificó directamente a la fase final y pudo pulir su plan táctico.

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El duradero recorrido de Croacia en el torneo

Mientras Inglaterra arrasaba en su grupo con una eficacia letal, los Vatreni aseguraron su plaza gracias a la resistencia táctica, la calma de sus veteranos y una gran madurez. Con un palmarés inigualable, Croacia manejó la presión y evitó sustos en un panorama europeo competitivo.

Su sello fue la gestión del juego y la solidez técnica en el medio. Bajo el veterano mando de Zlatko Dalić, combinó a jóvenes talentos con su núcleo experimentado. Hizo de su feudo una fortaleza y mostró calma en las salidas más duras, superando con regularidad a sus rivales. Se clasificó con varias jornadas de antelación, confirmando que su modelo de juego está listo para el gran escenario.

Noticias de los equipos de Inglaterra y Croacia

Noticias del equipo de Inglaterra

Los Tres Leones se concentran en Texas con una plantilla de 26 jugadores talentosos y decididos a luchar por el título desde el primer partido. Bajo la dirección del nuevo seleccionador, Thomas Tuchel, el equipo muestra un enfoque táctico claro y se adapta con rapidez a sus exigencias. Su mayor fortaleza es la profundidad en ataque, que permite variar el planteamiento sobre la marcha.

El carismático capitán Harry Kane, en plena forma, liderará la delantera, escoltado por la velocidad y la toma de decisiones de élite de Bukayo Saka. Jude Bellingham actuará como mediapunta, impulsando el juego desde el centro del campo. Más atrás, Declan Rice y Kobbie Mainoo buscarán el dominio físico y el control del ritmo, mientras John Stones coordinará la defensa para asegurar una salida de balón ordenada.

Noticias del equipo de Croacia

Los Vatreni llegaron a Dallas con su habitual calma, respaldados por un palmarés de élite que les ha permitido superar a rivales más favoritos. El seleccionador Zlatko Dalić ha convocado a 26 jugadores experimentados y compenetrados, que combinan la veteranía de su núcleo con la frescura de jóvenes talentos. Su mayor fortaleza es la estabilidad bajo presión, potenciada por el sistema que Dalić maneja con total confianza.

El motor del equipo sigue siendo el eterno Luka Modrić, que regulará el ritmo junto a Mateo Kovačić en un mediocampo de talla mundial y resistente a la presión. Arriba, la fuerza de Bruno Petković abrirá espacios para la inteligencia de Andrej Kramarić. atrás, el sólido Joško Gvardiol dirigirá la defensa con sus pases y entradas, resguardando al seguro portero Dominik Livaković.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Thomas Tuchel (Inglaterra)

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Estratégico, táctico y letal, Tuchel aleja a los Tres Leones de la posesión pasiva y exige un juego preciso para dominar eliminatorias de alta presión.

Su estilo flexible, basado en la posesión y la superioridad posicional, se traduce en ataques rápidos. Prefiere un 3-4-2-1 dinámico o un 4-2-3-1 asimétrico, con interiores que ocupan el centro y carrileros que abren espacios. Exige una técnica impecable: pases cortos y precisos para desajustar la defensa y luego golpear con verticalidad. En Dallas buscará el equilibrio: libertad creativa adelante y solidez atrás, con un doble pivote que mantenga el orden y evite pérdidas peligrosas.

Zlatko Dalić (Croacia)

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Arquitecto de la generación dorada, Zlatko Dalić transmite calma y una gestión humana excepcional. Al mando de la selección durante sus históricas campañas mundialistas, este veterano ha forjado un grupo unido basado en la fortaleza mental, la madurez táctica y la confianza bajo presión. Dalić es respetado por explotar al máximo a su legendario medio campo y, al mismo tiempo, integrar a jóvenes talentos defensivos.

Dalić dispone a Croacia en un 4-3-3 que prioriza la posesión y el control del ritmo. Su plan se basa en combinaciones cortas desde el centro para desgastar al rival. Sin el balón, se repliega en un bloque compacto en el centro del campo, cierra espacios y obliga al rival a jugar por las bandas. Su principal reto en este partido inaugural será neutralizar la explosiva línea de ataque de Inglaterra, mantener la disciplina en las transiciones y gestionar el encuentro para llevarlo a un ritmo más lento y familiar.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Inglaterra para el Mundial

Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensas: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Convocatoria de Croacia para el Mundial

Porteros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defensas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Centrocampistas: Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruzić

Delanteros: Ivan Perisic, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Mario Pašalić, Petar Musa, Igor Marić

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Duelos clave entre Inglaterra y Croacia

Harry Kane vs. Josip Šutalo: batalla de pesos pesados en el área. Kane, capitán inglés de talla mundial, destaca por su juego de contención, sus desmarques profundos y su letal definición. Šutalo, central robusto y ágil, deberá usar su visión de juego, fuerza y timing aéreo para evitar que Kane se gire o lance el balón a los extremos.

Bukayo Saka vs. Joško Gvardiol: Saka llega al torneo como el explosivo catalizador ofensivo de Inglaterra por la banda, con una aceleración directa fenomenal, cortes hacia dentro muy precisos y una capacidad de regate en el uno contra uno de élite. Buscará cualquier resquicio de espacio que pueda aprovechar en la banda en cuanto el juego se desplace hacia delante. Sin embargo, se topará con Joško Gvardiol, defensa de talla mundial. ¿Podrá la velocidad de Saka superar a este pilar defensivo, físicamente dominante y experto en frenar a los extremos?

Jude Bellingham contra Mateo Kovačić: un duelo táctico en el centro del campo. Kovačić, incansable y resistente a la presión, aporta a los Vatreni un excelente control de balón, entradas precisas y serenidad bajo presión. Bellingham deberá romper ese muro, impulsar el ritmo de ataque de los Tres Leones y aprovechar sus potentes conducciones y su inteligencia en los espacios para desequilibrar a Kovačić y lanzar las transiciones verticales de Inglaterra.

Noticias y plantillas

Thomas Tuchel aún no ha confirmado la alineación de Inglaterra y no hay lesiones ni sanciones. Se esperan actualizaciones cercanas al inicio del partido, mientras el equipo sigue sus preparativos en Florida.

Croacia tampoco ha confirmado su once, y no se han reportado lesiones o sanciones. Más actualizaciones llegarán en los próximos días.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Inglaterra llega con un balance irregular: ha ganado tres de sus últimos cinco partidos. Viene de vencer 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso el 6 de junio, pero perdió 1-0 con Japón en marzo y empató 1-1 con Uruguay en la misma ventana. Antes, derrotó a Albania y Serbia en la eliminatoria mundialista manteniendo su portería a cero en ambos encuentros.

Croacia, por su parte, venció 2-1 a Eslovenia el 7 de junio, pero cayó 2-0 ante Bélgica el 2 de junio y 3-1 frente a Brasil en abril. Antes sumó triunfos 3-0 sobre Colombia y Montenegro. En sus últimos cinco encuentros ha marcado nueve goles y encajado siete.

Historial de enfrentamientos directos

El último duelo terminó 1-0 para Inglaterra en la Eurocopa del 13 de junio de 2021. En los últimos cinco duelos, Inglaterra ha ganado tres, Croacia uno y hubo un empate. La victoria croata fue en la semifinal del Mundial 2018 (2-1). En total han marcado 14 goles: nueve de Inglaterra —incluido un 5-1 en la fase de clasificación de 2009— y cinco de Croacia.

Clasificación

En el Grupo L, Croacia lidera la clasificación, seguida de Inglaterra.