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Primera División
team-logoValencia
Estadio Mestalla
team-logoReal Madrid
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Previa del Valencia-Real Madrid en LaLiga: Los blancos, en forma, ponen a prueba a un Valencia en recuperación

Valencia vs Real Madrid
Primera División
Valencia
Real Madrid

Tras conquistar Atenas entre semana y encadenar siete victorias consecutivas en todas las competiciones, el Real Madrid de José Mourinho llega a Valencia dispuesto a aumentar la presión en la lucha por el título ante un conjunto local curtido que busca aprovechar su victoria por 1-0 en el derbi disputado en Elche.

Valencia vs Real Madrid: detalles del partido

crest
Primera División - Jornada 12
Estadio Mestalla

La maquinaria de la capital se adentra en el hostil territorio valenciano

FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDGetty Images

Pocos partidos del fútbol español reúnen tanta tensión, rivalidad emocional y encono táctico como la visita del Real Madrid a Mestalla. Los hombres de José Mourinho llegan a la Comunidad Valenciana funcionando como una máquina perfectamente engrasada. Tras reabrir la lucha por el título al derrotar al Barcelona en el Camp Nou y desmantelar al Racing Santander por 3–0, el Madrid superó el miércoles una complicada visita a Grecia en la Champions League: venció por 3–2 al AEK de Atenas y encadenó su séptima victoria consecutiva.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Sin embargo, el Valencia de Javier Aguirre verá la noche del sábado como la ocasión definitiva para sorprender a su rival y dar un giro a su temporada. Aunque el Valencia ha atravesado un otoño durísimo cerca de la lucha por evitar el descenso, su trabajada victoria a domicilio por 1–0 ante el Elche el domingo infundió una confianza vital a una plantilla que suele ofrecer sus actuaciones más combativas frente al gigante de la capital.

Novedades de los equipos y plantillas

Valencia contra Real Madrid alineaciones probables

4-4-2
Valencia crest
Valencia
VAL
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
S. DimitrievskiS. DimitrievskiPepeluPepeluC. TarregaC. TarregaJosé GayàJosé Gayàteam-logoA. MartinezA. MayolA. MayolL. RiojaL. RiojaG. RodriguezG. RodriguezP. MaffeoP. MaffeoA. DanjumaA. DanjumaJ. GuerraJ. GuerraT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. HuijsenD. HuijsenI. KonateI. KonateT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. TchouameniA. TchouameniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
Valencia

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • Javier Aguirre Onaindía
  • J. Mourinho

Estado de forma

VAL

VAL - Formulario

RSO
L2-3
SAN
D2-2
ATH
D0-0
VIL
L1-2
ELC
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
SAN
W0-3
AEK
W2-3
Gol marcado (encajado)
16/5
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

ValenciaEmpateReal Madrid
1
1
3
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Valencia badge
Valencia
VAL
0
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
Valencia badge
Valencia
VAL
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
W
L
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
11911228+1428
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
W
W
W
W
L
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
W
D
L
W
D
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
L
W
W
W
W
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
L
W
L
D
L
7
Athletic ClubAthletic ClubATH
104331410+415
W
W
L
D
D
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
W
L
D
L
D
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
L
W
D
L
W
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
L
D
W
D
W
11
AlavésAlavésALA
113351517-212
L
D
L
L
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
W
L
D
D
W
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
W
L
D
L
W
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
W
L
L
D
L
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
L
L
W
L
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
L
W
L
D
L
17
ElcheElcheELC
112451418-410
L
W
D
D
W
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
L
L
W
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
W
L
D
D
L
20
MálagaMálagaMAL
11056821-135
L
D
L
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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