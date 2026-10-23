¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoAC Milán
¡Mira aquí! DAZN
Con la colaboración de

Previa del Udinese-AC Milan de la Serie A: El Milan busca recuperarse en Udine tras su derrota europea entre semana

Udinese vs AC Milán
Serie A
Udinese
AC Milán

Tras una dura derrota europea por 3-0 ante el Bournemouth, el Milan regresa a la Serie A con una visita al Bluenergy Stadium. Allí buscará recuperarse frente a un Udinese que también quiere dejar atrás una derrota por 3-0 en casa, sufrida ante el Lecce.

Udinese vs AC Milan: datos del partido

crest
Serie A - Jornada 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

El Udinese Calcio recibe al AC Milan el domingo 25 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Serie A, en el Bluenergy Stadium.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

El Milan busca reaccionar en liga y pone a prueba la resistencia del Udinese

Dejar atrás la frustración de entre semana es la prioridad inmediata del AC Milan, que vuelve este domingo a la Serie A. El conjunto rossonero cayó por 3-0 a domicilio ante el Bournemouth el jueves en la Europa League, en un partido muy condicionado por la expulsión del portero Mike Maignan en el minuto 27. Pese a ese tropiezo europeo, el Milan mantiene un buen nivel en la competición nacional, como demostró con su emocionante victoria por 3-2 sobre el Atalanta el pasado fin de semana. Se mide a un Udinese deseoso de rehacerse en casa tras una decepcionante derrota por 3-0 ante el Lecce.

AC Monza v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo clave: Keinan Davis contra Strahinja Pavlović

Referencia física en ataque: Keinan Davis lidera el ataque del Udinese, con la misión de imponerse en los duelos aéreos y aguantar el balón para incorporar a los mediapuntas Giorgi Chakvetadze y Jurgen Ekkelenkamp a los ataques en transición.

Pilar defensivo: El central serbio Strahinja Pavlović dirige el bloque defensivo del Milan. Pavlović debe mantener la disciplina posicional para impedir que Davis encuentre espacios en el área y neutralizar la amenaza del Udinese a balón parado.

Análisis táctico y onces probables

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

AC Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Clave del partido: Sobre el papel, las estadísticas dan una clara ventaja al Milan, favorito pese a jugar fuera de casa. Para llevarse los tres puntos, el conjunto rossonero debe hacerse pronto con el control del centro del campo y aislar a los defensores de banda del Udinese, sin perder balones en las transiciones que puedan dejar expuesta su defensa de tres.

Noticias de los equipos y plantillas

Udinese contra AC Milán alineaciones probables

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
AC Milán crest
AC Milán
MIL
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletE. EbosseE. EbosseN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaO. ZarragaO. ZarragaJesper KarlströmJesper KarlströmJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. RabiotS. ChukwuezeS. ChukwuezeL. ModricL. ModricC. PulisicC. Pulisicteam-logoD. MoreiraY. MusahY. MusahG. RamosG. Ramos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
3-4-2-1
Udinese

Once inicial

AC Milán

Manager

  • K. Runjaic
  • R. Amorim

El Udinese afronta este partido sin Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo ni Vakoun Issouf Bayo por lesión, lo que deja a Runjaic con opciones limitadas para intentar poner fin a una perjudicial racha de resultados. Por ahora no constan sanciones en el equipo local, aunque podría haber novedades más cerca del inicio del encuentro.

En el Milan, Amorim no puede contar con Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia ni Pietro Terracciano, todos de baja por lesión. El equipo visitante afronta el partido sin preocupaciones por sanciones.

Estado de forma

UDI

UDI - Formulario

INT
L5-3
CGL
L0-1
POG
D1-1
TOR
L2-1
LEC
L0-3
Gol marcado (encajado)
5/12
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MIL

MIL - Formulario

LEC
W3-0
SAS
D1-1
SAL
W0-4
ATA
W3-2
BOU
L3-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Udinese solo ha logrado un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, una racha que pone de manifiesto la gravedad de sus dificultades actuales. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 en casa ante el Lecce, en una actuación que recibió duras críticas. Antes perdió por 5-3 ante el Inter, por 1-0 ante el Cagliari y por 2-1 ante el Torino. El empate 1-1 frente al Pogon Szczecin fue el único punto que sumó. En esos cinco encuentros, el Udinese marcó cinco goles y encajó nueve.

La trayectoria reciente del Milan es muy distinta. El equipo de Amorim ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro, con 10 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 sobre el Atalanta y, antes de eso, ganó por 4-0 a domicilio al Salzburg en la Europa League. El único tropiezo de esa racha fue una derrota por 2-0 ante el Benfica.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

UdineseEmpateAC Milán
1
0
4
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
F
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
AC Milán badge
AC Milán
MIL
4
F
Serie A
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
F
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
AC Milán badge
AC Milán
MIL
3
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron1/5

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos favorecen claramente al Milan. El último se disputó en abril de 2026, cuando el Milan ganó 3-0 en casa al Udinese en la Serie A. En los últimos cinco duelos, el Milan ha vencido cuatro veces y el Udinese una; en ese periodo, el conjunto rossonero ha marcado 13 goles y solo ha encajado cinco. La única victoria del Udinese en esta serie llegó en casa en enero de 2024, cuando derrotó al Milan por 2-3, un resultado que constituye la excepción y no la norma.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
7520163+1317
W
D
D
W
W
4
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
5
ComoComoCOM
7421127+514
W
D
L
W
W
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
L
D
W
W
W
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
7313107+310
L
W
D
W
L
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
W
W
D
L
W
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
L
D
L
W
D
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
W
L
W
L
D
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
L
W
D
L
D
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
L
L
W
L
D
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google