Udinese vs AC Milan: datos del partido

Serie A - Jornada 8 25 oct 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

El Udinese Calcio recibe al AC Milan el domingo 25 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Serie A, en el Bluenergy Stadium.

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El Milan busca reaccionar en liga y pone a prueba la resistencia del Udinese

Dejar atrás la frustración de entre semana es la prioridad inmediata del AC Milan, que vuelve este domingo a la Serie A. El conjunto rossonero cayó por 3-0 a domicilio ante el Bournemouth el jueves en la Europa League, en un partido muy condicionado por la expulsión del portero Mike Maignan en el minuto 27. Pese a ese tropiezo europeo, el Milan mantiene un buen nivel en la competición nacional, como demostró con su emocionante victoria por 3-2 sobre el Atalanta el pasado fin de semana. Se mide a un Udinese deseoso de rehacerse en casa tras una decepcionante derrota por 3-0 ante el Lecce.

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Duelo clave: Keinan Davis contra Strahinja Pavlović

Referencia física en ataque: Keinan Davis lidera el ataque del Udinese, con la misión de imponerse en los duelos aéreos y aguantar el balón para incorporar a los mediapuntas Giorgi Chakvetadze y Jurgen Ekkelenkamp a los ataques en transición.

Pilar defensivo: El central serbio Strahinja Pavlović dirige el bloque defensivo del Milan. Pavlović debe mantener la disciplina posicional para impedir que Davis encuentre espacios en el área y neutralizar la amenaza del Udinese a balón parado.

Análisis táctico y onces probables

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

AC Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Clave del partido: Sobre el papel, las estadísticas dan una clara ventaja al Milan, favorito pese a jugar fuera de casa. Para llevarse los tres puntos, el conjunto rossonero debe hacerse pronto con el control del centro del campo y aislar a los defensores de banda del Udinese, sin perder balones en las transiciones que puedan dejar expuesta su defensa de tres.

Noticias de los equipos y plantillas

El Udinese afronta este partido sin Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo ni Vakoun Issouf Bayo por lesión, lo que deja a Runjaic con opciones limitadas para intentar poner fin a una perjudicial racha de resultados. Por ahora no constan sanciones en el equipo local, aunque podría haber novedades más cerca del inicio del encuentro.

En el Milan, Amorim no puede contar con Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia ni Pietro Terracciano, todos de baja por lesión. El equipo visitante afronta el partido sin preocupaciones por sanciones.

Estado de forma

El Udinese solo ha logrado un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, una racha que pone de manifiesto la gravedad de sus dificultades actuales. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 en casa ante el Lecce, en una actuación que recibió duras críticas. Antes perdió por 5-3 ante el Inter, por 1-0 ante el Cagliari y por 2-1 ante el Torino. El empate 1-1 frente al Pogon Szczecin fue el único punto que sumó. En esos cinco encuentros, el Udinese marcó cinco goles y encajó nueve.

La trayectoria reciente del Milan es muy distinta. El equipo de Amorim ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido otro, con 10 goles a favor y siete en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 sobre el Atalanta y, antes de eso, ganó por 4-0 a domicilio al Salzburg en la Europa League. El único tropiezo de esa racha fue una derrota por 2-0 ante el Benfica.

Enfrentamientos directos

Los enfrentamientos recientes entre ambos equipos favorecen claramente al Milan. El último se disputó en abril de 2026, cuando el Milan ganó 3-0 en casa al Udinese en la Serie A. En los últimos cinco duelos, el Milan ha vencido cuatro veces y el Udinese una; en ese periodo, el conjunto rossonero ha marcado 13 goles y solo ha encajado cinco. La única victoria del Udinese en esta serie llegó en casa en enero de 2024, cuando derrotó al Milan por 2-3, un resultado que constituye la excepción y no la norma.