Previa del Tottenham contra el Crystal Palace en la Premier League

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham recibe al Crystal Palace en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 31 de octubre a las 13:30 EST y las 17:30 GMT.

El Tottenham llega con la moral alta tras una victoria histórica ante el Chelsea

El Tottenham se encuentra en la poco habitual situación de haber ganado dos partidos consecutivos de la Premier League. Se impuso por 3-1 al Coventry, en un encuentro que incluyó un golazo de James Maddison en su regreso, y después logró una victoria muy poco frecuente en Stamford Bridge ante su rival, el Chelsea: apenas su segundo triunfo allí en la Premier League en 37 intentos.

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El Crystal Palace no levanta el vuelo

El Crystal Palace, rival londinense del Tottenham, atraviesa dificultades a las órdenes de su nuevo entrenador, Pierre Sage, con solo siete puntos en sus ocho primeros partidos. Esa cifra lo deja peligrosamente cerca de la zona de descenso, en el 17.º puesto de la Premier League. Su estado de forma es pésimo: ha sufrido dos derrotas, no ha marcado ningún gol y ha encajado siete en sus dos últimos partidos. En esta ocasión espera repetir sus recientes resultados en el campo del Tottenham, donde ha ganado en sus dos últimas visitas en la Premier League.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

El Crystal Palace ha ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos con el Tottenham.

Ninguno de los últimos 11 enfrentamientos entre ambos equipos ha terminado en empate.

El Crystal Palace ha encajado 50 goles en la Premier League en lo que va de año, cuatro más que cualquier otro equipo.

Posibles onces

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van De Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel; Marmoush.

Crystal Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Canvot; Khalaili, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Pino; Mateta.

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