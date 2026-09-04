Previa del Swansea City vs Wrexham en el Championship: todo lo que necesitas saber

Swansea City vs Wrexham: detalles del partido

Championship - Jornada 5 5 sept 2026 - 15:00 Swansea.com Stadium

Swansea City y Wrexham se enfrentarán el 5 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Derbi galés de altos vuelos en Swansea

El Swansea City regresa a casa para recibir a su rival Wrexham en el Swansea.com Stadium en la jornada 5 de la Championship. Tras encadenar una larga racha sin perder al inicio de su campaña liguera, los Swans aspiran a defender su feudo y mantener la presión en la parte alta de la tabla. Para Wrexham, viajar al sur de Gales después de lograr su primera victoria liguera de la temporada representa una gran oportunidad para coger un impulso importante en la lucha del campeonato.

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El arranque fulgurante de los Swans tumba al Watford

El Swansea City llega al sábado lleno de confianza tras su victoria por 2-0 en casa ante el Watford en la jornada 4 (1 de septiembre). Eom Ji-sung abrió el marcador en el minuto 8 antes de que Adam Idah doblara la ventaja antes de la media hora. Sumando este triunfo a su victoria por 3-0 en casa del Derby County, el empate 0-0 con el Sheffield United y el triunfo por 2-1 en la jornada inaugural ante el Stoke, el Swansea suma 10 puntos en cuatro partidos con dos porterías a cero consecutivas.

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El triunfo por tres goles de los Red Dragons en The Den

Wrexham viaja al sur con una confianza renovada tras lograr una contundente victoria por 3-0 a domicilio contra el Millwall en The Den en la jornada 4 (2 de septiembre). Un gol en propia puerta de Zak Sturge puso a Wrexham en ventaja en la primera parte antes de que el delantero Kieffer Moore y el carrilero Jacques Ekomié dejaran el partido sentenciado en la segunda mitad. Después de dos empates y una derrota por la mínima ante el Birmingham al inicio de la temporada, el equipo de Phil Parkinson suma cinco puntos y por fin dispone de la solidez defensiva y la eficacia ofensiva necesarias para las duras salidas.

Orgullo de derbi y ambición de mitad alta

Los derbis entre rivales galeses siempre traen intensas batallas físicas y transiciones rápidas sobre el césped. La delantera del Swansea, liderada por Eom Ji-sung y Adam Idah, pondrá a prueba la línea de tres de Wrexham, mientras que Wrexham confiará en la presencia física de Kieffer Moore y Josh Windass para incomodar a los locales. Con el orgullo local y la posición en este arranque de temporada en juego, el derbi del sábado promete una intensidad de élite desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Swansea City: Vigouroux; Lissah, Cabango, Welsh, Tymon; Stamenic Opoku, Eustaquio, Widell, Eom; Idah

Wrexham: Patterson; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Rathbone, Whiteman, Ekomie; Windass, O'Brien, Moore

Noticias de los equipos y plantillas

Vitor Matos es el entrenador del Swansea City. Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones del conjunto local, y no se ha publicado ninguna alineación probable. Se añadirán actualizaciones más cerca del saque inicial.

Phil Parkinson es el entrenador del Wrexham. Del mismo modo, no hay detalles confirmados sobre lesiones o sanciones del equipo visitante, y no se ha facilitado ninguna alineación probable. Vuelve pronto para consultar las últimas noticias de los equipos a medida que se acerque el partido.

Forma

El Swansea City ha firmado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue una victoria por 3-0 en la Championship a domicilio ante el Derby County el 29 de agosto, después de un empate sin goles con el Sheffield United el 22 de agosto. El Swansea también venció por 2-1 fuera de casa al Stoke City el 15 de agosto. Su única derrota en esta racha llegó contra el Birmingham City en la Carabao Cup. En esos cinco encuentros, el Swansea ha marcado seis goles y ha encajado dos.

Wrexham ha perdido tres, empatado uno y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 en casa ante el Birmingham City en la Championship el 28 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 con el Watford el 22 de agosto y 1-1 con el Cardiff City el 17 de agosto. Wrexham ha encajado goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos y todavía no ha ganado ningún encuentro oficial esta temporada.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 13 de marzo de 2026, cuando Wrexham venció por 2-0 al Swansea City en un partido de Championship. Antes de eso, el Swansea ganó por 2-1 en casa en el duelo de la primera vuelta el 19 de diciembre de 2025. En los dos enfrentamientos oficiales más recientes, cada equipo suma una victoria. Los dos clubes también se han enfrentado en divisiones inferiores, con duelos anteriores en League Two y League One repartidos a lo largo de los primeros años de la década de 2000.