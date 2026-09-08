Previa del Sunderland vs Arsenal de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Sunderland vs Arsenal: detalles del partido

Premier League - Jornada 4 12 sept 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland y Arsenal arrancarán el 12 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Acción de la Premier League en la noche del sábado en el noreste

El Sunderland regresa a casa para recibir al aspirante al título Arsenal en el Stadium of Light en la jornada 4 de la campaña 2026/27 de la Premier League. Tras un trabajado empate a domicilio, los Black Cats aspiran a poner a prueba su fortaleza en casa ante uno de los equipos más en forma de la liga. Para el Arsenal, recién llegado de un viaje entre semana de la Champions League y con un pleno de victorias en el ámbito nacional, sumar los tres puntos fuera de casa es clave para mantener su impulso en la parte alta de la tabla.

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La resistencia del Sunderland en la jornada 3: un penalti de Le Fée rescata un punto en Brentford

El Sunderland llega al sábado tras un sólido empate 1-1 a domicilio ante el Brentford en el Gtech Community Stadium en la jornada 3 (5 de septiembre). Después de encajar un gol de Vitaly Janelt en el minuto 56, el Sunderland reaccionó en el partido y consiguió un penalti en el minuto 81, que el centrocampista Enzo Le Fée transformó con serenidad. El resultado se suma a su victoria en casa por 1-0 ante el Fulham en la jornada 2, lo que deja al equipo de Régis Le Bris con cuatro puntos en sus tres primeros partidos de la Premier League.

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El triunfo del Arsenal en la jornada 3: Havertz y Ødegaard lideran la remontada en el derbi

El Arsenal viaja a Tyne and Wear lleno de confianza tras lograr una dramática victoria en casa por 2-1 ante su rival londinense Chelsea en el Emirates Stadium en la jornada 3 (6 de septiembre). Pese a encajar un gol tempranero de Morgan Rogers en el minuto dos, el equipo de Mikel Arteta respondió con fuerza. Kai Havertz empató en el minuto 24 antes de que el capitán Martin Ødegaard marcara al inicio de la segunda parte para mantener al Arsenal perfecto con nueve puntos en tres partidos.

Los atakes del Stadium of Light: bloque bajo local contra aspirantes al título

Históricamente, las visitas al Stadium of Light suponen un desafío físico para los equipos visitantes. El planteamiento defensivo del Sunderland, con Kevin Danso y Granit Xhaka como pilares, buscará interrumpir la salida de balón por dentro del Arsenal. Mientras tanto, el Arsenal confiará en el movimiento creativo de Martin Ødegaard y Bukayo Saka para abrirse paso. Con posiciones clave de la liga en juego tan pronto en la campaña, el choque del sábado promete una batalla intensa desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

Regis Le Bris no tiene problemas confirmados por lesión o sanción de cara al encuentro, y el Sunderland no ha publicado por ahora ninguna alineación probable. Se esperan más actualizaciones más cerca del inicio.

El Arsenal no podrá contar con Jurrien Timber ni William Saliba por lesión. Mikel Arteta no ha confirmado un once inicial probable, y la información del equipo se actualizará a medida que esté disponible.

Forma

El Sunderland llega al partido con un balance de tres victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales, con una victoria adicional en amistoso incluida en esa racha. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Fulham en la Premier League el 30 de agosto, y también venció al Rennes por 2-1 en un amistoso de pretemporada. La derrota llegó ante el Ipswich Town, que ganó 2-1 en el Stadium of Light el 22 de agosto.

El Arsenal ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con diez goles a favor y solo uno en contra. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en casa del Aston Villa el 31 de agosto. También derrotó al Coventry City por 3-0 en el estreno de su temporada y ganó al Manchester City por 3-0 en la Community Shield. Esa racha incluye dos porterías a cero consecutivas en la Premier League.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar el 7 de febrero de 2026, cuando el Arsenal venció al Sunderland por 3-0 en el Emirates Stadium en la Premier League. Antes de eso, los equipos empataron 2-2 en el Stadium of Light en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Arsenal ha ganado tres, con un empate y una derrota, y ha marcado 14 goles por los cuatro del Sunderland.