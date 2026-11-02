¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoSlavia Praga
Fortuna Arena
team-logoArsenal
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Con la colaboración de

Previa del Slavia de Praga-Arsenal en la Champions League: El Slavia de Praga planta cara a un Arsenal arrollador

Slavia Praga vs Arsenal
Liga de Campeones
Slavia Praga
Arsenal

Tras una demoledora goleada por 5-0 ante el FK Jablonec en competición nacional, el Slavia de Praga llega al ambiente infernal del Fortuna Arena con el objetivo de frenar a un Arsenal intratable, que viene de imponerse por 1-0 al Liverpool en Anfield en una victoria de autoridad.

Slavia de Praga vs Arsenal: Datos del partido

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Fortuna Arena

El ambiente de Praga pone a prueba la ambición europea de Arteta

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Las noches europeas regresan a Praga, donde se enfrentan dos equipos que llegan impulsados por importantes resultados en sus competiciones nacionales en un atractivo duelo de la cuarta jornada. El Arsenal de Mikel Arteta llega a la capital checa rebosante de confianza. El equipo londinense silenció Anfield el domingo por la tarde con una exhibición de solidez defensiva y se llevó los tres puntos ante el Liverpool gracias a una certera definición de Kai Havertz en el minuto 16 y a un bloque defensivo infranqueable. Invicto en su campaña europea tras vencer al Napoli y al Lille y empatar 2-2 en un disputado encuentro en Múnich, el Arsenal busca dar un paso firme hacia las rondas eliminatorias. 

FBL-EUR-C1-FENERBAHCE-SLAVIA PRAGUEGetty Images

Le espera un Slavia de Praga muy motivado, dirigido por Jindřich Trpišovský. Aunque el Slavia de Praga ha atravesado una campaña europea turbulenta, con derrotas ante el Lens y el Sabah antes de empatar 2-2 con el Fenerbahçe, se preparó para el miércoles con una espectacular goleada a domicilio por 5-0 ante el FK Jablonec el sábado.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Noticias de los equipos y plantillas

Slavia Praga contra Arsenal alineaciones probables

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaA. N'GuessanA. N'GuessanT. VlcekT. VlcekD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. KubiakL. ProvodL. ProvodD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielR. CalafioriR. CalafioriM. OedegaardM. OedegaardN. MaduekeN. MaduekeM. DowmanM. DowmanD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
3-4-2-1
Slavia Praga

Once inicial

Arsenal

Manager

  • J. Trpisovsky
  • M. Arteta

Estado de forma

SLP

SLP - Formulario

HRA
D0-0
FB
D2-2
BOL
D1-1
BRN
W4-0
JAB
W0-5
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ARS

ARS - Formulario

NFO
W0-1
FCB
D2-2
EVE
W2-0
FLE
L1-1
LIV
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Slavia PragaEmpateArsenal
0
2
3
Liga de Campeones
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
F
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
F
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
F
Liga de Campeones
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
F
Liga de Campeones
Arsenal badge
Arsenal
ARS
7
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
0
F
1Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google