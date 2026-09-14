Previa del Real Sociedad vs. Bournemouth en la UEFA Europa League: todo lo que necesitas saber

Real Sociedad vs AFC Bournemouth: detalles del partido

Europa League - Jornada 1 17 sept 2026 - 15:00 Reale Arena

La Real Sociedad y el AFC Bournemouth comenzarán el 17 de septiembre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Estreno europeo en San Sebastián

La Real Sociedad regresa a casa para recibir al conjunto inglés AFC Bournemouth en el estadio de Anoeta en la jornada 1 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27. Tras un fin de semana complicado en LaLiga, la Real busca resetearse bajo los focos y sumar puntos importantes desde el inicio ante su afición. Para el Bournemouth, viajar a España después de encadenar empates en competiciones nacionales supone una emocionante oportunidad para reivindicar sus credenciales europeas en la noche inaugural.

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El revés de la Real ante el Atlético de Madrid

La Real Sociedad llega al jueves con la intención de reaccionar tras una derrota en casa por 0-3 ante el Atlético de Madrid en LaLiga en la jornada 5 (13 de septiembre). Después de una primera parte sin goles, la Real encajó un penalti en el tramo final antes de que los tantos de Jonathan David y Giuliano Simeone sentenciaran el resultado para los visitantes. La actuación llega después de una victoria a domicilio por 2-3 ante el Elche CF en la jornada 4 y de un empate sin goles con el Celta de Vigo, lo que deja al equipo de Pellegrino Matarazzo con ganas de recuperar su solidez defensiva.

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El vibrante empate de los Cherries en el Vitality Stadium

El Bournemouth viaja a España tras un empate 2-2 de muchos goles ante el Brentford en la Premier League en la jornada 4 (12 de septiembre). Justin Kluivert y Marcus Tavernier marcaron para el Bournemouth, pero un doblete de Kevin Schade forzó el reparto de puntos. La actuación se suma a un empate 2-2 en casa del Newcastle United y a una victoria por 4-0 ante el Lincoln City en la EFL Cup, lo que demuestra que el equipo de Marco Rose llega al escenario europeo con una gran amenaza ofensiva.

¿Puede la presión alta del Bournemouth alterar el ritmo de San Sebastián?

Los choques entre el control técnico español y la intensidad de la Premier League siempre dan lugar a duelos tácticos dinámicos. La sala de máquinas del centro del campo de la Real Sociedad, con Carlos Soler, Luka Sučić y Mikel Oyarzabal, buscará marcar el tempo y controlar la posesión. Mientras tanto, el Bournemouth confiará en una presión intensa y en transiciones rápidas por fuera con Justin Kluivert, Marcus Tavernier y Evanilson. Con puntos vitales de la fase de liga en juego en la jornada 1, el duelo del jueves promete fútbol de alto nivel desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

La Real Sociedad está dirigida por Pellegrino Matarazzo para este partido de la Europa League. Por el momento no hay información confirmada sobre posible alineación, lesiones o sanciones del equipo local, y se añadirán actualizaciones más cerca del inicio.

Marco Rose está al mando del Bournemouth para el viaje a San Sebastián. Al igual que ocurre con el equipo local, no se han facilitado detalles confirmados sobre la plantilla, lesiones o sanciones, y habrá más noticias de equipo a medida que se acerque el partido.

Forma

La Real Sociedad afronta este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 2-3 ante el Elche en LaLiga, mientras que una victoria por 2-1 sobre el Espanyol figura entre las actuaciones más positivas de esa racha. El revés más duro llegó ante el Real Madrid, una derrota por 4-1 en agosto. En esos cinco partidos, la Real Sociedad marcó seis goles y encajó siete.

Los últimos cinco resultados del Bournemouth son una victoria, tres empates y una derrota. Su partido más reciente fue un empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, y antes de eso una victoria por 4-0 sobre el Lincoln City en la Carabao Cup. Los Cherries también empataron 2-2 en casa del Newcastle United y 1-1 en casa del Everton, y su única derrota fue un 2-1 ante el Manchester City. En esos cinco partidos, el Bournemouth marcó nueve goles y encajó seis.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 9 de agosto de 2025, cuando empataron 1-1 en un amistoso de pretemporada. Ese mismo día, un segundo partido entre ambos terminó 0-0. El único otro enfrentamiento registrado fue un amistoso de pretemporada en julio de 2022, que la Real Sociedad ganó por 2-1. Los tres partidos del historial disponible entre ambos fueron amistosos, sin enfrentamientos oficiales registrados entre los clubes.