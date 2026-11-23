Real Madrid-PSV Eindhoven: datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

El pleno europeo pone a prueba la ambición neerlandesa en el Bernabéu

El Real Madrid recibe al PSV Eindhoven el martes en el estadio Bernabéu de Madrid, en un partido de la Champions League.

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El equipo de Jose Mourinho llega con confianza. El sábado encadenó su novena victoria al imponerse por 2-1 al Celta de Vigo tras encajar un gol en el sexto minuto.

El Madrid tuvo que remontar. Kylian Mbappe falló un penalti en la primera parte, Jude Bellingham empató en el minuto 66 y el suplente Carlos Espi marcó el gol de la victoria en el 85 tras un centro de Vinicius Junior.

Thibaut Courtois también fue decisivo: hizo dos paradas importantes con 0-1 que impidieron al Celta ampliar su ventaja. Mourinho destacó la mejoría del equipo en la segunda parte y la reacción de sus jugadores tras el descanso.

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El PSV llega a España en un buen momento en la competición doméstica bajo la dirección de Peter Bosz. El sábado venció por 4-1 al NEC Nijmegen en la Eredivisie, pero su último partido de Champions League terminó con una derrota por 2-1 ante el Club Brujas.

Ese resultado deja al equipo neerlandés con trabajo por delante en Europa, y visitar el Bernabéu supone un comienzo difícil para intentar cambiar la situación.

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