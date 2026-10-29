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Primera División
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoReal Madrid
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Previa del Racing de Santander-Real Madrid en LaLiga: Los blancos buscan doblegar a unos verdiblancos muy motivados

Racing Santander vs Real Madrid
Primera División
Racing Santander
Real Madrid

Impulsado por una inolvidable victoria por 2-1 en el Clásico disputado en el Camp Nou, que ha reabierto por completo la lucha por el título de LaLiga, el Real Madrid viaja a El Sardinero para enfrentarse a los verdiblancos, en plena euforia tras remontar de forma dramática ante el Espanyol y ganar por 2-1.

Racing Santander vs Real Madrid: datos del partido

crest
Primera División - Jornada 11
Estadio El Sardinero

El gigante de la capital se mide a la resistencia cántabra

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

El Real Madrid visita el Estadio El Sardinero para enfrentarse al Racing Santander en LaLiga, con el objetivo de seguir presionando a los líderes de la máxima categoría española.

El equipo de Jose Mourinho llega a Santander en un gran momento de forma, tras ganar sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente venció 1-2 al Barcelona en el Camp Nou, un resultado que redujo a tres puntos la distancia con la cabeza de LaLiga.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Racing, dirigido por Jose Lopez, ocupa el 13.º puesto de la clasificación y viene de ganar 2-1 al Espanyol en casa. Ese resultado aportó cierta estabilidad tras una racha turbulenta que incluyó una goleada por 5-0 ante el Celta Vigo y una derrota por 7-2 frente al Barcelona.

Fuera del campo, el Real Madrid ha vivido una semana turbulenta. Kylian Mbappe se encuentra en el centro de una polémica diplomática tras sus comentarios sobre el exlíder chino Mao Zedong, que provocaron la rescisión de contratos de patrocinio y la suspensión de las retransmisiones de LaLiga en China. Tanto Mbappe como el club han presentado desde entonces disculpas formales.

Pese a todo lo que sucede fuera del campo, Mourinho exigirá concentración. El Real Madrid tiene calidad para imponerse a un Racing al que le ha faltado regularidad, y el Estadio El Sardinero tendrá que hacerse oír más que nunca para dar alguna opción a los locales.

Noticias de los equipos y plantillas

Racing Santander contra Real Madrid alineaciones probables

Manager

  • J. Lopez

Estado de forma

SAN

SAN - Formulario

BAR
L7-2
CEL
L5-0
VAL
D2-2
OSA
L2-0
ESP
W2-1
Gol marcado (encajado)
6/17
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RMA

RMA - Formulario

VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
RBL
W4-1
BAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Racing SantanderEmpateReal Madrid
0
1
4
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
2Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
L
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
W
W
W
L
W
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
L
W
D
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
W
W
W
W
L
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
W
L
D
L
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
9333129+312
W
L
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
W
D
W
D
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
W
D
L
W
W
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
L
D
L
D
L
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
L
W
L
D
L
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
W
L
D
L
L
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
L
W
D
D
L
15
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
L
D
L
W
L
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
L
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso


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