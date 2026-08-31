Previa del Premier League Manchester City vs Coventry City: todo lo que necesitas saber

Manchester City vs Coventry City: detalles del partido

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Manchester City y Coventry City comenzarán el 5 de septiembre de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Getty Images

Peso pesado de la Premier League contra recién llegados en Manchester

El Manchester City regresa a casa para recibir al recién ascendido Coventry City en el Etihad Stadium en la jornada 3. Tras dos victorias consecutivas para comenzar su campaña nacional bajo el nuevo entrenador Enzo Maresca, el City aspira a ampliar su pleno de triunfos y mantener el liderato de la tabla de la Premier League. Para el Coventry City de Frank Lampard, el viaje del sábado para medirse a uno de los aspirantes al título representa una prueba monumental mientras busca sus primeros puntos y su primer gol de la temporada en la máxima categoría.

Getty Images

Exhibición de Haaland y Cherki en Selhurst Park

El Manchester City llega al sábado rebosante de confianza tras una dominante victoria por 4-1 a domicilio ante el Crystal Palace en la jornada 2 (28 de agosto). Erling Haaland abrió el marcador pronto antes de que Rayan Cherki diera un recital, anotando dos veces para tomar el control total del partido. Con Haaland añadiendo un cuarto gol en los minutos finales, el City sumó seis puntos de seis tras su victoria por 2-1 en la jornada inaugural ante el Bournemouth. De vuelta a Manchester, el movimiento por dentro y el ataque dinámico del City parecen tan letales como siempre bajo las órdenes de Maresca.

Getty Images

Un gol tardío hunde el estreno en casa del Coventry

El Coventry City viaja a Manchester con la intención de reaccionar tras una cruel derrota por 1-0 en casa ante el Hull City en la jornada 2 (29 de agosto). Pese a pelear con intensidad ante una afición local entregada en el CBS Arena, el Coventry fue castigado por un gol al contraataque de Liam Millar en el minuto 82. Sumado a su derrota por 3-0 frente al Arsenal en la jornada inaugural, el equipo de Lampard necesita con urgencia encontrar eficacia ofensiva de Taiwo Awoniyi y Jack Rudoni.

David contra Goliat bajo el sol de Manchester

Históricamente, el Manchester City domina este enfrentamiento sobre el papel, aunque los partidos contra equipos recién ascendidos y enérgicos siempre encierran el riesgo de una trampa. El planteamiento compacto del Coventry será sometido a una dura prueba por el incesante movimiento interior del Manchester City y sus superioridades por fuera. Con márgenes mínimos que determinan el impulso inicial en la lucha por el título y por la permanencia, respectivamente, el partido del sábado promete mucha emoción desde el pitido inicial.

Noticias de los equipos y plantillas

El Manchester City afronta el partido sin Jeremy Doku ni Matheus Nunes, ambos en la lista de lesionados. Enzo Maresca no tiene jugadores sancionados con los que lidiar, y no se ha confirmado ninguna posible alineación titular de cara al encuentro. Se esperan más actualizaciones más cerca del inicio.

El Coventry City presenta una lista de lesionados más importante. Frank Lampard no puede contar con Haji Wright, Luke Woolfenden y Kaine Kesler-Hayden, los tres apartados por lesión. No hay sanciones registradas en el equipo visitante y, por ahora, no se ha publicado un posible once. Se añadirán actualizaciones a medida que estén disponibles.

Forma

El Manchester City ha ganado cuatro y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-1 en la Premier League en campo del Crystal Palace el 28 de agosto, con Rayan Cherki muy destacado durante todo el choque. El City también venció por 2-1 al AFC Bournemouth en la liga el 23 de agosto. Su única derrota en esta racha llegó contra el Arsenal en la Community Shield, un 3-0 el 16 de agosto. Dos triunfos en amistosos de pretemporada, 3-1 ante el Atletico Madrid y 3-1 a domicilio frente al K-League All Stars, completan la secuencia de cinco partidos. El City ha marcado 12 goles a lo largo de esos cinco encuentros.

El Coventry City ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con un resultado adicional en una eliminatoria copera. Su encuentro más reciente fue una derrota por 1-0 en la Premier League en campo del Hull City el 29 de agosto. Antes de eso, ganó por 4-2 a domicilio al Plymouth Argyle en la Carabao Cup el 25 de agosto. El Coventry perdió por 3-0 ante el Arsenal en su estreno en la Premier League el 21 de agosto. La pretemporada dejó victorias ante el Monaco, por 2-0, y el Espanyol, por 3-1, lo que sugiere que el equipo de Lampard puede marcar con facilidad cuando las condiciones lo permiten. El Coventry ha encajado siete goles en sus tres partidos oficiales en esta racha.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente registrado entre estos dos clubes se produjo en la Championship el 3 de marzo de 2002, cuando el Manchester City venció por 4-2 en casa al Coventry City. En los cinco duelos directos disponibles, el reparto ha sido bastante equilibrado, con el City sumando dos victorias, el Coventry logrando dos triunfos y un partido terminado en empate. Esos cinco enfrentamientos abarcan competiciones como la Premier League, la Championship y la FA Cup, y el choque más reciente en la Premier League terminó 1-1 el 1 de enero de 2001.