Previa del Portugal-España en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Portugal y España jugarán el 6 de julio de 2026 a las 15:00 EST (20:00 GMT).

Los vecinos ibéricos se miden en los octavos de final del Mundial.

¿Quién avanzará a cuartos?

Cómo llegaron hasta aquí

Portugal ha mostrado altibajos: permanece invicto y solo ha encajado dos goles en cuatro partidos, pero lució falto de fluidez en el 1-1 ante la República Democrática del Congo y en el 0-0 contra Colombia. Necesitaron un gol de Gonçalo Ramos en el 94’ para vencer a Croacia, en un partido con cuatro tantos anulados.

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La España de Luis de la Fuente cumple con su condición de favorita: aún no ha encajado gol tras ganar 4-0 a Arabia Saudí y 1-0 a Uruguay, aunque el 0-0 contra Cabo Verde recordó que el torneo está lleno de sorpresas. Curiosamente, ninguno de los campeones de 2006, 2010 y 2014 (Italia, España y Alemania) ha ganado un partido eliminatorio desde su título. La Roja quiere romper esa racha. En la primera ronda eliminatoria, España mostró su clase con un cómodo 3-0 ante Austria.

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Oyarzabal demuestra su temple en los partidos importantes

Mikel Oyarzabal no es la estrella más mediática, pero el león del Athletic marcó un doblete clave ante Austria.

La joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ha dosificado sus minutos: 19 ante Cabo Verde, 45 frente a Arabia Saudí (con gol) y 76 contra Uruguay. Contra Austria fue titular y aguantó 85 minutos, buena señal para De La Fuente.

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¿Ronaldo o Ramos, o ambos?

El hat-trick de Gonçalo Ramos ante Croacia complica la elección del once a Roberto Martínez. Es posible que Cristiano Ronaldo, tras lo ocurrido en 2022, empiece en el banquillo, como sucedió en el 6-1 a Suiza. Pero su penalti contra Croacia y su actuación ante Uzbekistán le acercan a la titularidad. Ramos, sin embargo, puede ser un excelente recambio, por delante de un mediocampo talentoso liderado por João Neves y Vitinha.

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Once probable de Portugal

España (4-3-3)

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Leão; Ronaldo.

Posible once de España

España (4-3-3)

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Baena.

Estadísticas clave del Portugal-España

Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad, ha intervenido en 5 de los 8 goles de España en este torneo (4 goles, 1 asistencia) y ha participado en 24 tantos en sus últimas 16 titularidades.

Seis de los ocho partidos de Portugal este año llegaron al descanso empatados.

España ha dejado su portería a cero en nueve de sus últimos diez partidos oficiales.

Convocatoria de 26 jugadores de Portugal

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Rubén Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (París Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas: Rubén Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (París Saint-Germain), Vitinha (París Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (París Saint-Germain).

Convocatoria de 26 jugadores de España

Porteros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao) y Borja Iglesias (Celta de Vigo).

Noticias de los equipos y convocatorias

Roberto Martínez aún no ha confirmado la alineación para el partido contra Portugal y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones. Habrá más novedades cerca del inicio del encuentro.

Luis de la Fuente tampoco ha confirmado el once de España. No hay lesiones ni sanciones, aunque Nico Williams y Yeremy Pino se perdieron el duelo contra Austria por problemas en la ingle y el hombro, respectivamente. Su participación aún no está confirmada. Más novedades se añadirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma actual

Historial de enfrentamientos

Su último duelo acabó 2-2 en la Liga de Naciones A el 8 de junio de 2025. Antes, España ganó 1-0 en Lisboa en septiembre de 2022 y empataron 1-1 en Sevilla en junio de ese mismo año. En los últimos cinco duelos no ha habido dominador claro: una victoria para cada uno y tres empates.

Clasificación

España terminó primera del Grupo H y Portugal segunda del Grupo K, ambas clasificadas para octavos.