Portugal vs. Dinamarca: datos del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

El trepidante duelo de Copenhague prepara un choque decisivo en Braga

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Portugal recibe a Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga el 14 de noviembre, en la recta final del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Jorge Jesus busca asegurarse el primer puesto tras haber obtenido ya una plaza en cuartos de final.

Será el primer partido en casa de una nueva etapa para Portugal. Cristiano Ronaldo se retiró de la selección la semana pasada tras un supuesto desencuentro con Jesus por su papel en el equipo, y puso fin a una trayectoria de 23 años en la que marcó 146 goles en 234 partidos. Jesus ha convocado a siete caras nuevas mientras comienza a remodelar el grupo.

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Bernardo Silva encabeza la nueva jerarquía de líderes, en la que la capitanía se determina por el número de partidos con la selección. El centrocampista del Real Madrid forma parte del grupo de veteranos junto a Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves y Bruno Fernandes. Portugal llega en buena forma, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos en la Liga de Naciones.

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Dinamarca ocupa el segundo puesto del grupo y no podrá contar con dos jugadores importantes. El central del Barcelona Andreas Christensen sigue de baja por una lesión en el muslo sufrida en septiembre, mientras que Patrick Dorgu, del Manchester United, también ha quedado descartado. El equipo de Brian Riemer se ha apoyado en Joachim Andersen y Oliver Provstgaard en defensa y ha demostrado solidez en sus últimos encuentros.

Dinamarca tendrá presente el resultado del partido de ida. Portugal ganó 4-2 en Copenhague en octubre y los daneses querrán resarcirse en suelo portugués.

El estado físico de Rafael Leao también preocupa a los anfitriones después de que el delantero del Galatasaray fuera sustituido en el descanso de un partido de la Super Lig el 8 de noviembre. No obstante, describió el problema como algo sin gravedad y espera someterse a más pruebas antes de que se concentre la selección.

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