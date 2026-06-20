Previa del partido Turquía - EE. UU. del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Turquía y EE. UU. jugarán el 25 de junio de 2026 a las 22:00 EST (02:00 GMT).

Previa del partido

Tras la victoria de Paraguay sobre Turquía el viernes, Estados Unidos ya se ha asegurado el primer puesto del Grupo D. Turquía, eliminada, solo cumple trámite. Aun así, la afición local llenará Los Ángeles para apoyar a un equipo en alza. El técnico Mauricio Pochettino podría rotar su plantilla. Turquía, en cambio, se va del torneo con más promesas que resultados tras perder sus dos primeros partidos.

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Jugadores clave y entrenador de EE. UU.

El extremo Christian Pulisic, con experiencia en el AC Milan, parte como titular en la banda izquierda, mientras que Folarin Balogun y Ricardo Pepi luchan por liderar el ataque como delantero centro. En el medio, Weston McKennie y Tyler Adams regresan para dar equilibrio. El veterano Tim Ream, de 38 años, se convirtió en el jugador más veterano de la historia de Estados Unidos en un Mundial masculino de la FIFA tras jugar y capitanear el equipo en el debut ante Paraguay y en el siguiente partido frente a Australia. Pulisic podría estar dos semanas más de baja tras su golpe contra Paraguay. Previa Turquía-EE. UU.: todo lo que necesitas saber. Previa Marruecos-Haití: tácticas, noticias de los equipos y más.

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Previa completa del partido entre Marruecos y Haití en el Mundial de 2026: tácticas, noticias de los equipos y mucho más.

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Análisis completo del partido entre Marruecos y Haití en el Mundial de 2026. Repasamos tácticas y novedades de ambas selecciones.

El seleccionador Mauricio Pochettino ha convocado a ocho jugadores de la MLS, además del núcleo de su generación dorada europea.

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Jugadores clave y seleccionador de Turquía

El núcleo del sistema de Vincenzo Montella se basa en la brillantez generacional y el talento creativo del centro del campo. Los jóvenes Arda Güler y Kenan Yıldız lideran un grupo de centrocampistas ofensivos encargados de abrir espacios detrás de las defensas rivales. El capitán Hakan Çalhanoğlu marca el ritmo desde atrás, flanqueado por el trabajo defensivo de Ferdi Kadıoğlu y la experiencia de Zeki Çelik. Sin embargo, el ataque no ha funcionado en América, con cero goles en las derrotas ante Australia y Paraguay.

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Posible once de Turquía

Cakir; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Posible once de EE. UU.

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

Convocatoria de 26 jugadores de EE. UU.

Porteros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Defensas: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Centrocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marsella), Alejandro Zendejas (Club América).

Delanteros: Folarin Balogun (Mónaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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Convocatoria de Turquía de 26 jugadores.

Porteros: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).

Defensas: Abdulkerim Bardakci, Caglar Soyuncu, Eren Elmali, Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor) y Zeki Çelik (AS Roma).

Centrocampistas: Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milán), İsmail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Delanteros: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Undav (Oporto), Irfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe) y Yunus Akgun (Galatasaray).

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Noticias y convocatorias

Vincenzo Montella aún no confirma el once inicial ante Turquía; no hay lesiones ni sanciones. Más novedades se conocerán cerca del inicio del partido.

Mauricio Pochettino tampoco ha revelado el once de Estados Unidos y no hay lesiones ni sanciones confirmadas, aunque se sigue de cerca a Christian Pulisic en los entrenamientos. Se espera que esté disponible. Más novedades se conocerán cerca del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Turquía ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos; el más reciente fue una derrota 2-0 ante Australia en su debut mundialista el 14 de junio. Antes de eso encadenó tres triunfos: 4-0 a Macedonia del Norte (amistoso) y 2-1 a Venezuela, más un 1-0 a Kosovo y otro 1-0 a Rumanía en la fase de clasificación. En esos cinco partidos marcó ocho goles y encajó tres.

Estados Unidos ha ganado dos de sus últimos cinco partidos; el más reciente fue 4-1 contra Paraguay el 13 de junio, en su debut mundialista. Antes, perdió 1-2 con Alemania en un amistoso el 6 de junio, tras vencer 3-2 a Senegal. También cayó ante Portugal y Bélgica. Marcó 10 goles y encajó 10 en ese periodo.

Historial de enfrentamientos directos

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones. El último encuentro fue el 7 de junio de 2025, cuando Turquía venció 2-1 a EE. UU. en un amistoso. Antes, EE. UU. ganó 2-1 en junio de 2014 y 2-1 en mayo de 2010. Turquía suma una victoria y EE. UU. las otras dos.

Clasificación

En el Grupo D, EE. UU. lidera la tabla y Turquía es tercera tras perder en la primera jornada.