Previa del partido Túnez - Países Bajos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo F Kansas City Stadium

Túnez y Países Bajos jugarán el 25 de junio de 2026 a las 19:00 EST (23:00 GMT).

Contexto del partido y otros datos

La selección de Ronald Koeman llega con confianza tras golear 5-1 a Suecia y empatar 2-2 con Japón. Su banda derecha, liderada por Denzel Dumfries y Cody Gakpo, ha sido decisiva.

Las Águilas de Cartago, ya eliminadas tras perder 5-1 con Suecia y 4-0 con Japón, solo juegan por orgullo. Tras la primera derrota se destituyó a Sabri Lamouchi y se contrató al experimentado Hervé Renard.

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Jugadores clave y entrenador de Túnez

Túnez cuenta con el centrocampista y capitán Ellyes Skhiri, el creativo Hannibal Mejbri y el extremo Elias Achouri. Su habitual orden defensivo falló en los dos primeros partidos, así que Renard podría plantear un sistema para frenar a los Países Bajos en su despedida del torneo.

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Jugadores clave y seleccionador de los Países Bajos

El capitán Virgil van Dijk lidera la defensa con su experiencia y guía a una plantilla joven y talentosa.

En la derecha, Denzel Dumfries (Inter de Milán) ya aportó dos asistencias ante Suecia (5-1).

En la medular todo pasa por el metrónomo del FC Barcelona, Frenkie de Jong. El reto del seleccionador Ronald Koeman, de 63 años, es guiar a una de las selecciones con menos logros mundialistas hacia su primer título.

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Posible once de Túnez

Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Shkiri, Abdi; Saad, Mejbri; Tounekti.

Posible once de los Países Bajos

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Convocatoria de 26 jugadores de Túnez

Porteros: Sabri Ben Hessen (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).

Defensas: Ali Abdi (Niza), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette de Ginebra), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient) y Yan Valery (Young Boys de Berna).

Centrocampistas: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburgo), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).

Delanteros: Elias Achouri (FC Copenhague), Khalil Ayari (París Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dinamo de Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).

Convocatoria de 26 jugadores de los Países Bajos

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)

Defensas: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter de Milán), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Centrocampistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Noah Lang (Galatasaray), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Marsella), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Delanteros: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Donyell Malen (AS Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Túnez, dirigido de forma interina tras la destitución de Sabri Lamouchi por la derrota ante Suecia, no ha reportado lesiones ni sanciones. La alineación aún no se conoce y se esperan más novedades cerca del partido.

La selección de los Países Bajos, dirigida por Ronald Koeman, tampoco ha reportado lesiones o sanciones, y el posible once inicial aún no se ha dado a conocer. Más detalles se confirmarán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Túnez llega en bajo momento de forma: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue la derrota 5-1 ante Suecia en el Mundial el 15 de junio, resultado que provocó la destitución de su seleccionador. Antes, perdieron 5-0 ante Bélgica en un amistoso el 6 de junio y 1-0 contra Austria el 1 de junio. Sus únicos resultados positivos fueron un 0-0 ante Canadá y una ajustada victoria 1-0 sobre Haití. En esos cinco partidos marcaron solo dos goles y encajaron doce.

Países Bajos, por su parte, suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su más reciente fue el 2-2 ante Japón en el Mundial, tras ir dos veces por delante en el marcador. Antes, venció 2-1 a Uzbekistán el 8 de junio y cayó 1-0 ante Argelia el 3 de junio. Un empate con Ecuador y un 2-1 sobre Noruega completan la serie. Holanda marcó siete goles y encajó cinco.

Historial de enfrentamientos

TUN Último partidos HOL 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Túnez 1 - 1 Holanda 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos se midieron en un amistoso el 11 de febrero de 2009, con empate 1-1, aunque ese único precedente no marca tendencia.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Túnez es cuarto y los Países Bajos terceros.