Previa del partido Túnez - Japón de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Túnez y Japón se enfrentarán el 20 de junio de 2026 a las 23:00 EST (21 de junio a las 04:00 GMT).

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Túnez vs. Japón: contexto del partido

El choque en el noreste de México es clave: ambas selecciones buscan destacarse en el Grupo F. Tras una primera jornada intensa y arriesgada, el margen de error en el Estadio BBVA de Monterrey es mínimo. Llegan a Nuevo León conscientes de que el impulso anímico y una rápida recuperación física después de los exigentes partidos iniciales definirán sus opciones en la fase eliminatoria.

El técnico tunecino debe conformar un once sólido atrás y bien organizado. Confía en un grupo disciplinado y experimentado para reajustar el juego, cerrar las transiciones y neutralizar la posesión rival. Del otro lado estará Japón, equipo creativo y dinámico dirigido por Hajime Moriyasu. Los Samurai Blue muestran su excelencia técnica y adaptabilidad con un juego de pases rápido y una presión intensa que brilla en el último tercio.

En el Estadio de Monterrey se espera un duelo táctico donde la comunicación en el centro del campo y la velocidad en la transición ofensiva marcarán la diferencia. Túnez buscará mostrar su orden táctico y explotar los balones parados, mientras Japón saldrá a imponer su velocidad por las bandas y castigar cualquier espacio. Con las cuentas del grupo ya sobre la mesa, ambos equipos saben que un triunfo aquí puede valer un pase a octavos.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

Suecia 5-1 Túnez

Túnez sufrió un duro inicio en el Mundial al caer 5-1 ante una Suecia implacable en el Estadio de Monterrey. Los norteafricanos sufrieron para asentarse atrás, pues la velocidad y fuerza de los delanteros suecos superó una y otra vez su bloque bajo. Aunque Túnez mostró un breve destello de lucha en la segunda parte, su disciplina se desmoronó bajo presión. Llegan a la jornada 2 en el último lugar del Grupo F y deben corregir urgentes fallos defensivos para mantener vivo el sueño de la clasificación.

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Países Bajos 2-2 Japón

El equipo de Hajime Moriyasu mostró gran flexibilidad táctica y resistencia para empatar 2-2 ante la potente Holanda en Dallas. Los Samurai Blue igualaron el ritmo de los holandeses gracias a su técnica y a rápidas transiciones, y aunque sufrieron en los minutos finales, su orden táctico y mental les permitió sumar un valioso punto que les da ventaja psicológica de cara al duelo en Monterrey.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Túnez (interino): gestionar la crisis y reconstruir la defensa.

Tras la goleada 5-1 sufrida ante Suecia, la Federación Tunecina destituyó a Sabri Lamouchi y ahora el cuerpo técnico interino debe reconstruir la confianza y solidificar la defensa para mantener vivas las esperanzas del equipo.

Ante el medio campo técnico y veloz de Japón, que ya mostró su peligro frente a los holandeses, repetir los errores individuales y el marcaje pasivo del primer partido sería letal. El técnico interino debe replegarse a un bloque bajo sólido para reconstruir la defensa. Los pivotes Ellyes Skhiri y Hannibal Mejbri no pueden dejar espacios; deben jugar con disciplina, cerrar líneas y marcar a los centrocampistas que llegan tarde al ataque. Al recuperar el balón, Túnez debe lanzar transiciones rápidas y directas, evitando la construcción lenta que activaría la contrapresión japonesa.

Japón (Hajime Moriyasu): Precisión en el último tercio y amplitud sostenida

Moriyasu no debe cambiar el fluido esquema de posesión que le dio el 2-2 ante Holanda, pero sí mejorar la precisión en el último tercio para dañar a un rival herido. Aunque brilló con rápidas combinaciones frente a los holandeses, Japón no puede abusar del centro ante un bloque bajo.

Ante el muro defensivo de Túnez —reforzado tras el desastre de la primera jornada—, el centro estará muy congestionado. Su ajuste clave pasará por sobrecargar los costados: en vez de atascarse con posesiones circulares en el centro, los Samurai Blue deben acelerar el balón hacia delante. La velocidad de Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma puede estirar la defensa tunecina y abrir espacios para centros de calidad, evitando las trampas del medio.

¿Hay novedades en la convocatoria de Túnez para la segunda jornada?

Noticias del equipo de Túnez

Para mantener sus opciones, el cuerpo técnico debe lograr un rápido cambio de mentalidad y apoyarse en sus pilares tácticos.

El capitán Ellyes Skhiri volverá a organizar el centro del campo y asumirá una gran carga defensiva para estabilizar la zaga. La clave estará en el medio y en el último tercio, donde el equipo busca más intensidad defensiva y velocidad en las transiciones. Los centrocampistas Anis Ben Slimane y Hannibal Mejbri presionan para imponer una línea más compacta, mientras que los creativos Elias Achouri e Ismaël Gharbi luchan por un puesto en el once para aportar contraataques letales y aliviar la defensa.

Noticias de la selección de Japón

Hajime Moriyasu, con la obligación de dejar fuera a jugadores clave lesionados como Kaoru Mitoma, busca la mejor versión de su equipo para mantener el impulso tras el 2-2 ante Países Bajos.

El motor del centro del campo, Ao Tanaka, asumirá la responsabilidad de anclar el mediocampo, probablemente junto a Kaishu Sano para formar un doble pivote resistente a la presión. La verdadera flexibilidad táctica está en ataque: Daichi Kamada, autor del 2-2 ante Holanda, se mantiene como creativo, mientras Takefusa Kubo y Ritsu Doan amenazan por las bandas. En ataque, rotará a sus delanteros: Ayase Ueda y Daizen Maeda aportarán presión y velocidad desde el inicio.

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Duelos clave entre Túnez y Japón

Omar Rekik vs. Ayase Ueda

A pesar de la derrota 5-1 ante Suecia, Rekik fue uno de los pocos puntos positivos de Túnez y marcó un imponente cabezazo en la primera parte tras un centro de Hannibal Mejbri. Para que las Águilas de Cartago compitan en el Estadio de Monterrey, Rekik debe olvidarse de subir al ataque y ordenar una defensa que, en el 5-1 ante Suecia, mostró graves fallos de comunicación.

Lo pondrá a prueba Ayase Ueda, delantero del Feyenoord y referente de Japón. Aunque los samuráis remontaron dos veces para empatar 2-2 con Países Bajos, Ueda busca un papel más decisivo tras un debut prudente en Dallas. Ueda sabe bloquear a los centrales más físicos y abrir espacios para las ayudas; Rekik deberá mantener la concentración y una férrea disciplina en el centro para evitar que el japonés se gire y sirva a los extremos.

Hannibal Mejbri contra Ao Tanaka

Hannibal Mejbri, motor emocional y creativo de Túnez, dio un respiro con su asistencia precisa ante Suecia justo antes del descanso. Ante Japón su carga táctica crecerá: deberá equilibrar su instinto ofensivo con un intenso trabajo defensivo, cerrando espacios en la transición para frenar las rápidas combinaciones del centro del campo rival.

Ao Tanaka, quien asume el timón tras la lesión de Wataru Endo, buscará imponer su ritmo junto a Kaishu Sano, tal como hicieron frente a Holanda. Si Tanaka tiene tiempo y espacio para manejar el centro del campo a su ritmo, romperá con facilidad las líneas tunecinas gracias a su pase preciso y liberará a las amenazas por las bandas, como Takefusa Kubo y Ritsu Doan, exponiendo la débil defensa norteafricana.

¿Cómo se presentan las posibilidades en el Grupo F?

Tras la primera jornada, el Grupo F se ha polarizado, por lo que la segunda fecha es una auténtica olla a presión para ambos equipos. Túnez llega a Monterrey último, con cero puntos y una diferencia de -4, tras perder 5-1 con Suecia. Japón, en cambio, tiene un punto y una diferencia de 0 después de empatar 2-2 con los Países Bajos.

Mientras tanto, Suecia y Países Bajos se miden en el otro encuentro. Este duelo directo marca un punto de inflexión para las aspiraciones de ambas selecciones en la última jornada.

Si Japón gana

Una victoria del equipo de Hajime Moriyasulos impulsaría a cuatro puntos, a un paso de los dieciseisavos. De acuerdo con el otro resultado, podrían aspirar incluso al primer puesto. Además, les bastaría un empate en la última fecha contra Suecia para avanzar, mientras que Túnez se quedaría sin puntos y al borde de la eliminación.

Si Túnez gana

Si los de Sabri Lamouchi superan la presión y ganan, revivirán sus opciones y dejarán el grupo abierto. Con tres puntos, los tunecinos se meterían de nuevo en la pelea y llegarían con ventaja psicológica al cierre contra Países Bajos. En cambio, Japón se quedaría con un solo punto, por debajo de Túnez, y necesitaría ganar sí osí a Suecia en la última jornada para tener opciones de avanzar.

Un empate dejaría a ambos con un punto y obligaría a Japón a ganar a Suecia y a Túnez a ganar a Países Bajos en la última jornada para tener opciones.

Un nuevo empate dejaría a Japón con dos puntos y daría a Túnez su primer punto, aplazando la definición del grupo a una última jornada de alto riesgo. Un empate mantiene vivas a ambas selecciones, pero reduce su margen de error. En ese caso, Japón necesitaría ganar a Suecia para asegurar uno de los dos primeros puestos que clasifican directo, mientras que Túnez haría lo mismo ante Países Bajos, con la obligación adicional de mejorar su diferencia de goles para evitar desempates por el tercer lugar.

Noticias de los equipos y convocatorias

Túnez, dirigido por Sabri Lamouchi, no ha reportado lesiones ni sanciones, y aún no hay alineación confirmada.

Japón, dirigido por Hajime Moriyasu, no reporta lesiones ni sanciones confirmadas. Tampoco hay once inicial confirmado; se esperan novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Túnez llega en mala racha: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue una derrota 5-1 ante Suecia en su debut mundialista el 15 de junio. Antes, perdieron 5-0 ante Bélgica (6 de junio) y 1-0 contra Austria (1 de junio). Su único otro resultado positivo fue un 1-0 sobre Haití. En total, marcaron solo dos goles y encajaron once en esos cinco partidos.

Japón, en cambio, suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros: igualó 2-2 con Países Bajos en su debut mundialista el 14 de junio, venció 1-0 a Islandia el 31 de mayo y, en marzo, derrotó 1-0 a Inglaterra en Wembley y por el mismo marcador a Escocia. Una victoria 3-0 ante Bolivia en noviembre de 2025 cierra la serie. Japón marcó siete goles y encajó dos en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

El último amistoso, el 17 de octubre de 2023, acabó 2-0 para Japón como local. De los cuatro duelos, Japón domina con tres triunfos. El único de Túnez llegó el 14 de junio de 2022, 3-0 en Japón. El primero fue en el Mundial 2002: 2-0 para Japón el 14 de junio.

Clasificación



