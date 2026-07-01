Previa del partido Suiza - Argelia de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final BC Place Vancouver

Suiza vs. Argelia se jugará el 3 de julio de 2026 a las 23:00 EST (04:00 GMT del 4 de julio).

Previa del partido de la ronda de 32 de la Copa del Mundo entre Suiza y Argelia

Suiza buscará frenar el sueño argelino de llegar por segunda vez a los octavos de final cuando se crucen en Vancouver.

Los suizos han avanzado de forma ordenada y lideran el Grupo B con siete puntos. Argelia terminó tercera en el Grupo J tras un empate 3-3 ante Austria en la última jornada. El ganador enfrentará a Ghana o Colombia en octavos.

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Así les ha ido hasta ahora a Suiza y Argelia

Ambas ven la posibilidad de llegar a cuartos, pues ahí se toparían por primera vez con un equipo del top 10 de la FIFA. Antes, deben resolver su cita en Vancouver.

Suiza, que ya superó a la coanfitriona Canadá, llega en racha: nueve partidos sin perder y solo una derrota en diez duelos oficiales, 3-2 contra la campeona de Europa 2024, España.

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El empate 3-3 con Austria, que parecía intrascendente, terminó siendo uno de los duelos más dramáticos del torneo. Con Vladimic Petkovic, Argelia solo ha perdido uno de sus últimos siete partidos: contra Argentina en la fase de grupos.

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Xhaka y Mahrez, los «veteranos de oro»

Los capitanes Granit Xhaka y Riyad Mahrez, ya veteranos, siguen siendo clave para sus selecciones. Se rumorea que Xhaka, del Sunderland, negocia su fichaje con el Chelsea, lo que demuestra que, a sus 33 años, aún tiene mucho que aportar. Mahrez, de 35 años, suma dos más de experiencia, pero sigue siendo clave para los «Zorros del Desierto», sobre todo porque la presencia de Mohamed El Amine Amoura es duda. El “Faraón” recuperó el olfato con un doblete ante Austria, asistido en ambas ocasiones por Houssem Aouar desde una posición más retrasada en el centro del campo.

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Posibles alineaciones

Suiza (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Argelia (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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Estadísticas clave y jugadores más peligrosos

Suiza solo ha encajado más de un gol en uno de sus 14 últimos partidos en todas las competiciones.

Ninguno mantuvo su portería a cero en la fase de grupos.

Es el tercer duelo entre ambos: Argelia perdió 2-1 en 1983 y 2-0 en 1986, ambos amistosos.

Convocatoria de 26 jugadores de Suiza

Porteros: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurele Amenda (Eintracht Fráncfort), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), Ricardo Rodríguez (Real Betis) y Silvan Widmer (Maguncia).

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milán), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril Sow y Rubén Vargas (ambos del Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland) y Denis Zakaria (Mónaco).

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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Convocatoria de 26 jugadores de Argelia

Porteros: Oussama Benbot (USM Argel), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Defensas: Achraf Abada (USM Argel), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys de Berna), Aïssa Mandi (Lille) y Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Centrocampistas: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Delanteros: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburgo), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Riyad Mahrez (Al-Ahli) y Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Noticias de los equipos y plantillas

Suiza, dirigida por Murat Yakin, no reporta lesiones ni sanciones; la alineación se anunciará cerca del inicio del partido.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, no ha reportado lesiones ni sanciones. Más novedades se confirmarán cerca del inicio del partido de la ronda de 32.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Suiza ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y no ha perdido ninguno. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 sobre Canadá el 24 de junio, con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi. Antes, en la fase de grupos, venció 4-1 a Bosnia y Herzegovina el 18 de junio. Solo cedió empates 1-1 con Catar y con Australia en un amistoso previo. En esos cinco partidos marcó 13 goles y encajó cinco.

Historial de enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos recientes entre Suiza y Argelia. Este partido de la ronda de 32, disputado en el BC Place de Vancouver, es el dato más reciente entre ambos equipos.

Clasificación

Suiza terminó primera del Grupo B, mientras que Argelia avanzó tercera del Grupo J.