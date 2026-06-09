Previa del partido Suecia-Túnez de la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Suecia vs Túnez se jugará el 15 de junio de 2026 a las 03:00 GMT (23:00 EST el 14 de junio).

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Suecia vs. Túnez: contexto del partido

El partido en Monterrey es clave para dos equipos que quieren empezar bien en uno de los grupos más duros del torneo. Con las expectativas en alza, el técnico de Suecia, Graham Potter, busca demostrar que su fútbol moderno y fluido funciona en el gran escenario, apoyado por la delantera letal formada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres. Enfrente tendrá a una disciplinada Túnez, dirigida por Sabri Lamouchi, cuyo pragmatismo y trabajo incansable la convierten en un rival complicado. En el moderno Estadio BBVA de Monterrey, con sus instalaciones de primer nivel y el marco de las montañas, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la primera jornada.

Con rivales de la talla de Países Bajos y Japón en el Grupo F, ningún tropiezo es admisible. Suecia ve el encuentro como una chance de confirmar su estatus entre la élite, evocar sus glorias de 1958 y 1994 y mostrar los rápidos avances bajo su nuevo técnico inglés. Túnez quiere romper su techo de cristal y avanzar por primera vez en su historia. Bajo los focos de México, la presión será alta y la disciplina táctica, la gestión del plantel y la resistencia al calor podrían definir al ganador.

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La dramática gran escapada de Suecia

Su camino fue una montaña rusa: un mal inicio con Jon Dahl Tomasson los dejó últimos con un solo punto. Entonces Graham Potter tomó el mando, los llevó a la Liga de Naciones y, de ahí, a los playoffs.

Esa repesca les dio un salvavidas en la eliminatoria continental, donde por fin reaccionaron. Con una delantera eléctrica, Viktor Gyökeres destrozó a Ucrania con un hat-trick en el primer partido. En la final ante Polonia, su gol sentenció el 3-2 y selló el billete a Norteamérica.

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La histórica lección de defensa de Túnez

Mientras Suecia apostaba por la emoción y el fuego ofensivo, las Águilas de Cartago se apoyaron en una disciplina inquebrantable. En las exigentes eliminatorias de la CAF, Túnez erigió una fortaleza que desmoralizó a sus rivales regionales.

Gracias a una organización sólida, Túnez hizo historia al completar un ciclo de clasificación mundialista sin encajar gol. Con una sólida defensa y la creatividad de Hannibal Mejbri, asfixió a sus rivales y, gracias a su letal contraataque, lideró su grupo con un modelo de perfección defensiva.

Noticias de los equipos: Suecia vs. Túnez

Noticias del equipo de Suecia

El seleccionador sueco, Graham Potter, cuenta con 26 jugadores motivados tras la repesca europea. El ambiente en la concentración de México es muy positivo y la transición táctica bajo su seleccionador inglés parece completa. El mayor impulso para los Blågult es el buen estado físico de su devastador dúo atacante.

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Viktor Gyökeres, máximo goleador en la fase de clasificación, liderará el ataque, con Alexander Isak a su lado para formar una dupla incisiva y de alta presión. Por detrás, Dejan Kulusevski asumirá la creación en el centro del campo. En defensa, Victor Lindelöf y Carl Starfelt formarán la pareja central, mientras que Samuel Dahl, de la Roma, parte como favorito en el lateral izquierdo. Así, Suecia presenta un once equilibrado para su debut.

Noticias del equipo de Túnez

Las Águilas de Cartago llegaron a Monterrey con la moral alta tras una campaña de clasificación histórica en la que no encajaron ni un gol. El técnico Sabri Lamouchi cuenta con un grupo de 26 jugadores disciplinado y unido, con experiencia europea y talento local. Aunque no estará el veterano Wahbi Khazri tras su retiro, la sólida defensa se mantiene intacta.

En el medio, Aïssa Laïdouni (Union Berlin) y Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) aportan equilibrio y recuperación. El joven Hannibal Mejbri deberá alimentar el contraataque de Elias Achouri. En la portería, el veterano Bechir Ben Saïd buscará mantener su imbatibilidad, protegido por la pareja de centrales Montassar Talbi y Yassine Meriah.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Graham Potter (Suecia).

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Graham Potter, estratega moderno y cerebral, ha llevado innovación y claridad técnica a una Suecia tradicionalmente rigida. Tras recuperar su reputación en clubes de élite, ha revitalizado al «Blågult»: alejó al equipo del bloque defensivo bajo y adoptó un estilo valiente que potencia a sus talentosos delanteros.

Tácticamente, apuesta por una filosofía fluida de posesión, visión espacial y superioridades numéricas. Su sistema flexible parte de un 3-4-2-1 o un 4-3-3 asimétrico, con extremos invertidos y centrales que llevan el balón hasta el campo rival. Exige una técnica impecable: salida de balón desde atrás y triángulos de pases cortos para atraer la presión rival. Su principal reto en Monterrey será mantener el equilibrio defensivo ante un rival disciplinado y evitar pérdidas de balón en la zona central que expongan su presión alta a contraataques.

Sabri Lamouchi (Túnez)

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Sabri Lamouchi se ha consolidado como un experto en la organización defensiva tras llevar a Túnez a una histórica clasificación. El técnico francés ha forjado una plantilla segura y bien estructurada, elogiada por su pragmatismo, su disciplina defensiva y su capacidad de rendimiento bajo presión.

Suele salir con un 4-1-4-1 o un 5-3-2 de bloque bajo que ahoga los espacios. Pide disciplina posicional, presión intensa y un trabajo constante que empuja al rival a zonas laterales poco peligrosas. Tras recuperar el balón, lanza rápidos contraataques con pases directos y verticales hacia sus extremos. Su objetivo ante Suecia será anular a su delantera, mantener la solidez defensiva y aprovechar los saques de esquina para buscar el gol.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Plantilla de Suecia para el Mundial

Porteros: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Defensas: Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

Centrocampistas: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

Delanteros: Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

Plantilla de Túnez para el Mundial

Porteros: Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

Defensas: Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valery, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

Centrocampistas: Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

Delanteros: Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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Duelos clave entre Suecia y Túnez

Viktor Gyökeres vs. Montassar Talbi: batalla de pesos pesados en el área. Gyökeres, el temible delantero sueco, impone con su fuerza, sus arrancadas y su capacidad para desbordar por las bandas. Talbi, central tunecino clave en una eliminatoria donde no encajaron goles, deberá usar su disciplina posicional, su timing y su dominio aéreo para negarle espacios.

Alexander Isak frente al bloque defensivo de Túnez: el punta sueco, creativo y desequilibrante, buscará espacios entre líneas con su regate, su inteligencia y su aceleración. Pero se topará con una zaga tunecina compacta y bien organizada, comandada por Yassine Meriah. ¿Podrán su elegancia y su imprevisión abrir ese muro compacto, que vive de frustrar a los delanteros de élite?

Dejan Kulusevski vs Ellyes Skhiri: duelo táctico en el medio. Skhiri es el motor de Túnez: incansable, con gran lectura de juego y muchas intercepciones. Kulusevski, desde su posición de mediocampista avanzado, deberá imponer el ritmo de ataque de los Blågult con sus movimientos entre líneas, sus conducciones verticales y su visión de juego, buscando sacar a Skhiri de su zona y activar las transiciones suecas hacia el área.

Noticias y plantillas

Graham Potter aún no ha revelado la posible alineación de Suecia y no hay lesiones ni sanciones confirmadas. Su equipo se ha preparado intensamente y podría haber novedades cercanas al inicio.

El seleccionador tunecino, Sabri Lamouchi, tampoco ha reportado lesiones ni sanciones y anunciará su once a su debido tiempo.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Suecia llega con un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 2-2 ante Grecia en amistoso el 4 de junio. Antes, cayó 3-1 ante Noruega el 1 de junio. En la eliminatoria mundialista mostró mejoría: venció 3-2 a Polonia en casa, 3-1 a Ucrania fuera en marzo y empató 1-1 con Eslovenia en noviembre de 2025. En esos cinco duelos marcó nueve goles y recibió siete; los dos triunfos consecutivos en la eliminatoria fueron su mejor momento.

Túnez, en cambio, suma 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco encuentros: cayó 5-0 ante Bélgica en un amistoso el 6 de junio, 1-0 frente a Austria el 1 de junio y empató 1-1 con Malí en la Copa Africana de Naciones en enero de 2026. Antes, habían igualado 0-0 con Canadá y vencido 1-0 a Haití. En total, marcaron solo dos goles y recibieron ocho.

Historial de enfrentamientos

SWE Último partidos TUN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Túnez 1 - 0 Suecia 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Ambas selecciones solo se han enfrentado una vez: el 12 de febrero de 2003, cuando Túnez ganó 1-0 en un amistoso en casa. Por tanto, el duelo del domingo en Monterrey será un cruce poco habitual.

Clasificación

En el Grupo F, Suecia es tercera y Túnez cuarta antes de la primera jornada.