Previa del partido Senegal - Irak de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Senegal vs. Irak: detalles del partido

El partido se jugará el 26 de junio de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST).

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Senegal contra Irak: contexto del partido

El encuentro en Ontario es clave: ambas selecciones del Grupo I buscan recuperarse tras perder por la mínima en la segunda jornada. Tras la segunda jornada, en la que Senegal cayó 3-2 ante Noruega e Irak 3-0 frente a Francia, el margen de error en el BMO Field de Toronto es mínimo. Ambos llegan a Canadá conscientes de que la adaptabilidad táctica y una rápida recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones.

Pape Thiaw, técnico de Senegal, busca recuperar la solidez defensiva y la puntería de su equipo para asegurar el segundo puesto del grupo. Los Leones de Teranga apostarán por su velocidad en ataque y su juego de transición para imponer ritmo, dominar el centro del campo y superar a una defensa asiática bien ordenada. Del otro lado, Irak, dirigido por Graham Arnold, apuesta por la solidez y la velocidad en transición. Su esquema ordenado y su contraataque letal se potencian bajo presión.

En el moderno Toronto Stadium se espera un duelo de ajedrez táctico donde la comunicación en el centro del campo y la rápida cobertura defensiva resultarán decisivas. Senegal ve el encuentro como la oportunidad perfecta para encauzar su clasificación, mientras que Irak aspira a corregir sus errores y sumar los tres puntos. En juego está un billete para los dieciseisavos de final, y ambos lo saben.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Noruega 3-2 Senegal

El equipo de Thiaw sufrió atrás: la puntería noruega les obligó a tragar un 3-2 doloroso. Los Leones de Teranga salieron a ordenar su defensa, pero el pressing europeo les desarticuló.

Un gol de Marcus Holmgren Pedersen en el 43 m. derribó a Senegal justo antes del descanso. Thiaw respondió con rapidez tras el descanso, pero un doblete de Erling Haaland en los minutos 48 y 58 sentenció el partido. Una enérgica remontada liderada por Ismaïla Sarr —con dos goles en el 53’ y en el 90+3’— no bastó para que Senegal superara a Noruega, que mantuvo su ventaja hasta el final.

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Francia 3-0 Irak

Francia dominó y ganó 3-0 a Irak en el Philadelphia Stadium. ElTeam Melli encajó pronto: Mbappé abrió el marcador en el 14’.

Al inicio del segundo tiempo Francia impuso su orden táctico y Mbappé firmó el doblete en el 54'. Ousmane Dembélé sentenció con un disparo preciso en el 66'. En la segunda parte, Irak no logró cortar las transiciones ni contener a los creadores rivales. El equipo de Arnold pasó los últimos minutos replegado y se fue sin puntos, por lo que necesita ganar en la tercera jornada para mantener alive su sueño mundialista.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Senegal (Pape Thiaw)

Thiaw no debe renunciar al valiente y dinámico esquema ofensivo que ya mostró el peligro de los Leones de Teranga. Los movimientos verticales, las rápidas rotaciones por las bandas y la fluidez en las transiciones demuestran que Senegal tiene las herramientas tácticas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, debe mantener la concentración defensiva ante rivales que conservan bien la pelota. En su último encuentro, la agresiva disposición ofensiva dejó espacios que costaron la derrota 3-2. Ante una Irak de Arnold, con gran potencia física, ceder el balón en la circulación puede ser letal. Por ello, Thiaw debe reforzar el pivote defensivo y exigir a sus centrocampistas que mantengan una estricta disciplina posicional para cerrar espacios y proteger a los centrales de los contraataques asiáticos.

Irak (Graham Arnold)

Arnold no debe desmantelar el esquema pragmático de sus equipos, pero la tercera jornada exige ajustar cómo el equipo controla y hace circular el balón tras la dura derrota 3-0 ante Francia. La defensa y la presencia en el centro del campo siguen siendo bazas, pero los Leones de Mesopotamia deben mostrar más urgencia vertical sin perder disciplina.

Ante el alto y agresivo bloque de Senegal, circular el balón en horizontal o ralentizar la posesión en el centro del campo generará cansancio y ataques previsibles. El ajuste de Arnold debe centrarse en la medular: los veteranos del medio deben lanzar el balón hacia delante con rapidez tras recuperar la pelota. Al avanzar, Irak debe explotar los espacios que dejen los laterales senegaleses y usar las subidas de sus propios laterales para estirar la defensa rival y liberar zonas de creación.

¿Hay novedades en la convocatoria de Irak para la tercera jornada?

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Noticias del equipo de Senegal

Su principal reto es mejorar las transiciones defensivas y dosificar a sus estrellas tras el desgaste ante Noruega. La buena noticia es que no hay nuevos lesionados ni sancionados, así que Thiaw cuenta con plantel completo.

Senegal mantendrá su habitual 4-3-3. El portero Édouard Mendy mantendrá su puesto bajo los palos, aunque necesitará una mejor protección de su defensa. Los centrales Moussa Niakhaté y el veterano capitán Kalidou Koulibaly seguirán juntos, con El Hadji Diouf en la izquierda y Krépin Diatta en la derecha.

En el medio, Idrissa Gueye actuará como pivote, con Lamine Camara y Pape Gueye a sus lados para aportar intensidad y equilibrio. En ataque, Nicolas Jackson comandará el tridente, con Sadio Mané a la izquierda e Ismaïla Sarr a la derecha, autor de dos goles en el último partido.

Noticias del equipo de Irak

Arnold busca recuperar la confianza defensiva y mejorar la fluidez ofensiva tras la goleada ante Francia. Además, podrá contar con toda su plantilla, sin sancionados.

Irak saldrá con un 4-5-1 sólido. En defensa, los centrales Ali Hashim y Zaid Tahseen liderarán la zaga, con Merchas Doski en la izquierda y Hussein Ali en la derecha. El portero Ahmed Basil buscará redimirse tras su última actuación.

En el medio, Amir Al-Ammari —con tarjeta amarilla—, Zidane Iqbal y Zaid Ismael buscarán saturar el centro y cortar el suministro a las bandas rivales. Ahmed Qasem e Ibrahim Bayesh, en las bandas, darán amplitud y apoyarán la defensa. Arriba, el aislado Aymen Hussein dependerá de un mayor respaldo del centro del campo para generar peligro en el área.

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Duelos clave entre Senegal e Irak

Ismaïla Sarr vs. Merchas Doski

Punta de lanza en el ataque de Thiaw, Sarr aporta energía y confianza. Contra Noruega brilló en la derecha, lideró la creación y marcó dos goles. Para superar la defensa de Irak, Sarr deberá moverse con inteligencia, desbordar con su regate y abrir espacios para los delanteros como Nicolas Jackson.

Su marcador será el lateral izquierdo Merchas Doski, baluarte defensivo de Irak. Ante Francia, Doski mantuvo el orden en la banda izquierda bajo intensa presión. A pesar de la reciente derrota, su velocidad de recuperación y resistencia lo convierten en un rival peligroso para los delanteros. Debe mantener concentración total y comunicarse bien con el central Ali Hashim para frenar sus desbordes y evitar que Senegal tome ventaja en las transiciones.

Amir Al-Ammari contra Idrissa Gueye

Amir Al-Ammari, motor del centro del campo iraquí, debe imponer el ritmo de posesión y resguardar a su defensa. Ante Francia mostró intensidad y lucha constante. Ante Senegal deberá encontrar espacios para construir desde atrás, lanzar rápido el balón hacia delante y alimentar las subidas de los extremos. Si Al-Ammari, que ya vio una amarilla, tiene tiempo y espacio para girarse y mirar hacia el centro del campo, su pase puede romper la presión de Senegal.

El veterano centrocampista senegalés Idrissa Gueye buscará interrumpir el ritmo de construcción del rival. Fue clave en la segunda jornada, aportando equilibrio táctico en un duelo goleador ante Noruega. Su trabajo sin balón y su disciplina en las transiciones se pondrán a prueba en el Toronto Stadium. Junto a Lamine Camara y Pape Gueye, debe cerrar el centro del campo, presionar los puntos de construcción de Al-Ammari y resguardar a los centrales para evitar que los asiáticos impongan su dominio y acorralen a Senegal en su área.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo I?

Tras la segunda jornada, el Grupo I está más abierto que nunca. Francia lidera con seis puntos y una diferencia de +5, tras asegurar su pase a eliminatorias con un 3-0 sobre Irak.

Noruega es segunda con 6 puntos y +4 en diferencia de goles. Senegal, con 0 puntos y −3, e Irak, con 0 puntos y −6, cierran la clasificación tras dos derrotas. El choque de la tercera jornada en el Toronto Stadium es decisivo: ambas selecciones luchan por un puesto de repesca o se enfrentan a la eliminación.

Si Senegal gana

Una victoria del equipo de Thiaw lanzaría a los Leones de Teranga a 3 puntos, manteniendo sus opciones y asegurando el tercer puesto del Grupo I. Si además Francia vence a Noruega, un triunfo holgado podría colocarlos en buena posición para la repesca. En cambio, Irak se quedaría con 0 puntos y quedaría eliminado.

Si Irak gana

Si los de Arnold ganan, el equipo asiático completaría una remontada espectacular. Alcanzar los tres puntos permitiría a Irak superar a Senegal y asegurarse el tercer puesto del Grupo I. Por el contrario, Senegal quedaría eliminado con cero puntos, y el equipo asiático debería esperar resultados muy favorables en otros grupos para aspirar a la repesca con una diferencia de goles negativa.

Si empatan

Un empate en Toronto dejaría a Senegal con un punto y el tercer puesto del Grupo I por diferencia de goles sobre Irak. Irak, con un punto, quedaría último y eliminado. Aunque el empate evita la derrota, terminar tercero con un punto y diferencia negativa hace que avanzar por repesca sea casi imposible, muy distinto a los grupos de tres puntos, más seguros.

Noticias de los equipos y convocatorias

Senegal estará dirigido por Pape Thiaw. Por ahora no hay alineación confirmada ni informes de lesiones o sanciones para los Leones de Teranga. Se actualizará esta información cerca del inicio del partido si hay cambios.

Irak, dirigido por Graham Arnold, tampoco ha confirmado alineación, lesiones ni sanciones. Más detalles se compartirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos ha sumado dos victorias, dos derrotas y un empate. Su más reciente fue una caída 3-1 ante Francia en la fase de grupos del Mundial el 16 de junio. Antes, empató 0-0 con Arabia Saudí y perdió 3-2 con Estados Unidos en amistosos. Sus triunfos fueron 3-1 contra Gambia y 2-0 ante Perú, ambos en marzo. Marcó ocho goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Irak, por su parte, ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros: 1-0 a Andorra y 2-1 a Bolivia en la fase de clasificación mundialista. En su debut en la Copa del Mundo perdió 4-1 con Noruega el 16 de junio, y también cayó 2-0 ante Venezuela en un amistoso. Además, empató 1-1 con España en otro encuentro de preparación. En esos cinco partidos marcó cinco goles y encajó ocho.

Historial de enfrentamientos directos

Nunca se han enfrentado antes; será el primer duelo oficial.

Clasificación



