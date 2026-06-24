World Cup - Copa del Mundo - Grupo L New York/New Jersey Stadium

Panamá e Inglaterra jugarán el 27 de junio de 2026 a las 17:00 EST y a las 21:00 GMT.

Contexto del partido

Panamá ya está eliminada, mientras que Inglaterra, con cuatro puntos, puede asegurar el primer lugar del Grupo L con una victoria.

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Así han llegado ambos equipos al torneo:

Los Tres Leones de Thomas Tuchel aún no convencen tras ganar 4-2 a Croacia y empatar 0-0 con Ghana. Tuchel duda con las bandas: podría devolver a Nico O’Reilly al lateral izquierdo y usar a Marcus Rashford más adelantado. En la derecha, la estrella del Arsenal Noni Madueke debería mantener su lugar ante la lesión de Aquiles de Bukayo Saka. En ataque, las esperanzas inglesas recaen sobre Harry Kane, autor de 81 goles en 116 partidos internacionales.

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Panamá, con un 5-4-1, buscará frustrar a los ingleses. Las derrotas 1-0 ante Ghana y Croacia muestran que no será un rival fácil, aunque falló en la definición y encajó el gol en el 95’ contra los africanos.

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Posibles alineaciones

Panamá: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.

Inglaterra: Pickford; James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane.

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Convocatoria de 26 jugadores de Panamá

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Defensas: Blackman, Gutiérrez, Murillo, Escobar, Andrade, Farina, Córdoba, Davis, Ramos, Miller.

Centrocampistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

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Convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern de Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, cedido por el Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Thomas Christiansen aún no ha confirmado la alineación de Panamá ni reportado lesiones o sanciones. Más actualizaciones se añadirán cerca del inicio del partido.

Thomas Tuchel vive una situación parecida con Inglaterra: aún no hay información sobre alineación, lesiones ni sanciones. Durante la fase de grupos contó con una plantilla casi al completo, aunque Declan Rice arrastra molestias nerviosas desde diciembre. Las novedades de ambos equipos se confirmarán cerca del inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Panamá llega con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue una caída 1-0 ante Ghana en el Mundial, el 17 de junio. Antes, empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina y venció 4-2 a República Dominicana en amistosos. La derrota por 6-2 ante Brasil fue el peor resultado, y la victoria por 2-1 sobre Sudáfrica les dio ánimo. Panamá marcó nueve goles y encajó diez en esos cinco partidos.

Inglaterra ha mostrado una buena forma reciente: en sus últimos cinco partidos sumó tres victorias, un empate y una derrota. Su último encuentro fue la victoria 4-2 sobre Croacia en el Mundial del 17 de junio, tras dos amistosos ganados: 3-0 a Costa Rica y 1-0 a Nueva Zelanda. Solo perdió 1-0 contra Japón en marzo y empató 1-1 con Uruguay. Inglaterra marcó nueve goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

PAN Último partidos ING 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Inglaterra 6 - 1 Panamá 1 Goles marcados 6 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Ambos se han enfrentado una sola vez: Inglaterra venció 6-1 a Panamá en la fase de grupos del Mundial 2018, jugando como local.

Clasificación

En el Grupo L, Inglaterra lidera y Panamá es tercera tras las primeras jornadas.