Previa del partido Panamá - Croacia de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Panamá vs. Croacia se jugará el 23 de junio de 2026 a las 19:00 EST (23:00 GMT).

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

En la primera jornada, Panamá sufrió un golpe en el minuto 95 cuando el mediocampista del Nordsjaelland, Caleb Yirenki, anotó para Ghana y dio a las Estrellas Negras una victoria 1-0. Los canaleros no fueron inferiores, pero acabaron sucumbiendo. Croacia, por su parte, perdió 4-2 ante Inglaterra tras igualar 2-2 al descanso. Ambos equipos necesitan ganar, así que se espera un duelo intenso en Toronto.

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Jugadores clave y seleccionador de Panamá

El mediocampista de los Pumas, Adalberto “Coco” Carrasquilla, será clave para imponer el ritmo de una selección que busca dominar la posesión. El lateral derecho del Marsella, Michael Amir Murillo, aporta experiencia en grandes competiciones. El equipo está dirigido por Thomas Christiansen, técnico danés que vivió brevemente en Panamá de niño, asumió el cargo en julio de 2020 y llevó a los Canaleros a su segundo Mundial.

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Jugadores clave y seleccionador de Croacia

El seleccionador Zlatko Dalić cuenta con 26 jugadores experimentados y compenetrados, mezcla de veteranos y jóvenes dinámicos. Su principal fortaleza es la estabilidad bajo presión, y el sistema de Dalić transmite plena confianza.

El corazón del equipo sigue siendo el intemporal Luka Modrić, que controlará el ritmo del partido junto a Mateo Kovačić en un mediocampo de talla mundial. Arriba, la fuerza de Bruno Petković abrirá espacios para que Andrej Kramarić los aproveche. En defensa, el recuperado Joško Gvardiol aportará firmeza y salida de balón, respaldando al seguro portero Dominik Livaković.

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Once probable de Panamá

Mosquera; Ramos, Córdoba, Andrade; Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman; Martínez, Waterman, Rodríguez.

Posible once de Croacia

Livaković; Sutalo, Vusković, Gvardiol; Stanisic, Modrić, Pasalić, Perišić; Sučić, Baturina; MPanamaama

Convocatoria de 26 jugadores de Panamá

Porteros: Orlando Mosquera, Luis Mejía, César Samudio.

Defensas: Blackman, Gutiérrez, Murillo, Escobar, Andrade, Farina, Córdoba, Davis, Ramos, Miller.

Centrocampistas: Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Barcenas, Alberto Quintero, Azarias Londono.

Delanteros: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, Tomás Rodríguez.

Convocatoria de 26 jugadores de Croacia.

Porteros: Dominik Livakovic (Dinamo de Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhague), Ivor Pandur (Hull City).

Defensas: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Múnich), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburgo).

Centrocampistas: Luka Modrić (AC Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburgo), Petar Sučić (Inter de Milán), Nikola Moro (Bolonia), Toni Fruk (Rijeka).

Delanteros: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matović (Friburgo).

Noticias y plantillas

Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, no ha reportado lesiones ni sanciones. La alineación probable se anunciará más cerca del partido.

Zlatko Dalic, técnico de Croacia, tampoco ha revelado su once y no hay informes de lesiones o sanciones. Más detalles se confirmarán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Panamá llega con un balance irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 1-1 ante Bosnia y Herzegovina el 6 de junio, después de vencer 4-2 a República Dominicana dos días antes. La goleada 6-2 ante Brasil en mayo fue el punto más bajo, aunque antes Panamá venció 1-2 y empató 1-1 a Sudáfrica a finales de marzo. En esos cinco duelos marcó nueve goles y encajó once.

Croacia, en cambio, suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Viene de ganar 2-1 a Eslovenia el 7 de junio, resultado que refuerza su confianza. Antes venció 1-2 en Colombia y 2-3 a Montenegro en un partido de clasificación para el Mundial 2025. Las derrotas ante Bélgica (0-2) y Brasil (1-3) son las únicas manchas en una racha por lo demás positiva.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Panamá y Croacia, por lo que no es posible ofrecer un desglose histórico detallado.

Clasificación

En el Grupo L, Croacia lidera la tabla antes de este encuentro, mientras que Panamá está en cuarta posición.