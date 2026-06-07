Previa del partido Países Bajos vs. Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Países Bajos vs. Japón se jugará el 14 de junio de 2026 a las 21:00 GMT y a las 16:00 EST.

Cómo ver el partido entre Países Bajos y Japón con una VPN

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Países Bajos vs. Japón: contexto del partido

El encuentro inaugural en Arlington es clave para dos planteles que quieren empezar con fuerza en uno de los grupos más exigentes. Con las expectativas en alza, el técnico de Países Bajos, Ronald Koeman, buscará demostrar que su versión moderna del fútbol total funciona en el escenario más grande. Enfrente tendrá a una Japón disciplinada y resistente, dirigida por Hajime Moriyasu, cuyo orden táctico ha convertido a los Samurai Blue en un equipo sólido y peligroso al contraataque. En el imponente estadio de Dallas, con sus instalaciones de primera categoría y clima controlado, el partido se perfila como uno de los más atractivos de la primera ronda.

Con rivales de la talla de Suecia y Túnez en el Grupo F, un tropiezo inicial podría resultar costoso. Holanda ve el encuentro como una oportunidad para confirmar su estatus entre la élite, dejar atrás décadas de frustraciones tras tres subcampeonatos y mostrar su evolución táctica. Pese a la baja de última hora del extremo Kaoru Mitoma, Japón quiere demostrar que su generación de talento puede competir de tú a tú con las potencias. Bajo las luces de Texas, la disciplina, la gestión del plantel y la adaptación a las nuevas normas de sustitución serán clave para lograr la valiosa victoria inicial.

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El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El camino de los Países Bajos hacia Norteamérica

Países Bajos se clasificó para el Mundial 2026 tras una campaña perfecta e invicta en el Grupo G de la UEFA. Con Ronald Koeman al mando, la Orange sumó 20 de 24 puntos, superando a Polonia, Finlandia, Malta y Lituania.

Su clave fue un ataque implacable y una defensa sólida que solo encajó cuatro goles en ocho partidos. Memphis Depay lideró la delantera con ocho tantos, seguido por Cody Gakpo y Donyell Malen con cuatro cada uno. En la recta final de 2025, un empate 1-1 en Varsovia ante Polonia no impidió que, de vuelta en Ámsterdam, los Países Bajos golearan 4-0 a Lituania y sellaran el primer puesto del grupo.

La magistral clasificación de Japón

En contraste con la lucha europea, los Samurai Blue avanzaron con paso firme y trepidante a través de los exigentes ciclos de clasificación asiáticos. Bajo la meticulosa dirección de Hajime Moriyasu, Japón superó con facilidad las primeras fases de grupo de las eliminatorias de la AFC, imponiendo su autoridad táctica y manteniendo un récord defensivo impecable.

En la tercera ronda de la AFC, Japón mostró su madurez: alternó presión intensa y contraataques verticales, y mantuvo su imbatibilidad gracias a sus estrellas europeas. En un partido clave visitaron a un rival defensivo y, con paciencia y disciplina, lo superaron en la segunda parte para asegurar uno de los dos primeros puestos y su octava Copa del Mundo consecutiva.

Últimas noticias de los equipos de Países Bajos y Japón.

Noticias del equipo de Países Bajos

El seleccionador holandés, Ronald Koeman, dispone de los 26 jugadores tras una fase de clasificación dominante en el Grupo G de la UEFA. A pesar de algunos ajustes en la preparación, el grupo muestra buena compenetración en Texas. La gran noticia es el regreso del máximo goleador de la selección, Memphis Depay, ya recuperado de una lesión en el muslo sufrida con el Corinthians.

Cody Gakpo parte como titular en la banda, mientras que Donyell Malen, en racha goleadora en Italia, podría acompañarle. Virgil van Dijk liderará la defensa junto a Micky van de Ven, y Frenkie de Jong, en plena forma, dirigirá el centro del campo.

Getty Images

Noticias del equipo de Japón

Los Samurai Blue llegaron a Arlington tras una campaña dominante e invicta en las eliminatorias de la AFC, en la que gestionaron con acierto la transición para sellar su octava participación consecutiva en el torneo. El técnico Hajime Moriyasu ha definido una lista de 26 jugadores, mayoría de ellos europeos. La baja de última hora del extremo Kaoru Mitoma por lesión no ha variado la idea táctica que se ensaya en los entrenamientos.

La gran novedad es el joven delantero Kento Shiogai, quien se ganó un lugar tras sus brillantes actuaciones en Alemania. Probablemente empiece desde el banquillo, pero Wataru Endo y Takefusa Kubo son pilares del once. Zion Suzuki será el portero, y Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu liderarán la defensa.

(C)Kenichi Arai

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Ronald Koeman (Países Bajos)

Getty Images

Tótem del fútbol neerlandés, Koeman pasó a la historia como el defensa goleador que llevó a la Orange a la Eurocopa de 1988. En su segunda etapa como seleccionador ha liderado una transición que mezcla veteranos con jóvenes promesas.

Tácticamente, rinde homenaje al «fútbol total» pero prioriza la solidez defensiva. Prefiere un 4-3-3 fluido que se convierte en 3-4-3 con la pelota, usando laterales explosivos para ampliar el campo. Evita el pase lateral y pide a sus centrocampistas girarse rápido para lanzar pases que rompan líneas. Su gran reto en Texas será proteger una defensa adelantada ante contraataques veloces de equipos de élite.

Hajime Moriyasu (Japón)

Getty Images

Hajime Moriyasu se ha consolidado como un maestro de las estrategias en grandes torneos, famoso por sorprender a potencias mundiales. Este meticuloso estratega ha forjado una sólida confianza estructural a lo largo de una prolongada trayectoria, ganándose elogios por su gestión de plantilla y su motivación psicológica.

Rechaza las fórmulas tácticas rígidas y predecibles, y prefiere un 4-2-3-1 muy organizado, basado en disciplina colectiva, presiones intensas y contraataques verticales. Su sistema exige flexibilidad: a menudo pasa a un bloque central compacto que anula a los creadores rivales antes de alimentar a su motor creativo. Su principal reto será gestionar la plantilla bajo las nuevas normas de sustituciones para mantener la intensidad y la sincronía defensiva.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Holanda para el Mundial

Porteros: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Robin Roefs

Defensas: Virgil van Dijk, Nathan Aké, Denzel Dumfries, Micky van de Ven, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke, Jorrel Hato

Centrocampistas: Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Quinten Timber, Mats Wieffer, Guus Til

Delanteros: Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Brian Brobbey, Wout Weghorst, Justin Kluivert, Noa Lang, Crysencio Summerville

Plantilla de Japón para el Mundial

Porteros: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Defensas: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Centrocampistas: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Delanteros: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Duelos clave entre Países Bajos y Japón

Virgil van Dijk vs. Koki Ogawa: un duelo de pesos pesados en el área. Ogawa, delantero del NEC Nijmegen que marcó goles clave en la eliminatoria, destaca por su posicionamiento, su juego aéreo y su capacidad de contención. Van Dijk, central del Liverpool, deberá usar su velocidad de recuperación, su liderazgo y su dominio aéreo para evitar que el japonés reciba pases, sobre todo en centros y jugadas a balón parado.

Cody Gakpo vs. el bloque defensivo de Japón: el extremo naranja, creativo y explosivo, buscará espacios en la izquierda para recortar con su derecha o entrar al área. Pero se topará con una zaga japonesa muy disciplinada, liderada por Ko Itakura y Takehiro Tomiyasu. ¿Podrá su talento individual romper el sólido bloque asiático?

Frenkie de Jong vs. Wataru Endo: duelo táctico en el medio. Endo, incansable escudo de Liverpool y Japón, destaca por su resistencia y capacidad de recuperación. De Jong deberá imponer el ritmo de los Oranje con sus bajadas y regates, sacando a Endo de su zona para activar las transiciones.

Noticias de los equipos y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma





Récord de enfrentamientos directos





Clasificación

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