Previa del partido Nueva Zelanda vs. Bélgica en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo G BC Place Vancouver

Nueva Zelanda y Bélgica jugarán el 26 de junio de 2026 a las 23:00 EST.

Contexto del partido

El 2-2 ante Irán en la primera jornada fue un buen inicio para Nueva Zelanda, la peor clasificada del torneo. Luego llegó la derrota 3-1 contra Egipto, lo esperado para un equipo que juega su tercera Copa del Mundo, la primera en 16 años. La selección belga, repleta de estrellas, ha decepcionado tras empatar 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán. El central del Lille, Nathan Ngoy, fue expulsado en el segundo partido, así que podría sustituirlo Arthur Theate.

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Jugadores clave y seleccionador de Nueva Zelanda

El delantero del Nottingham Forest Chris Wood, con experiencia en la Premier League, es el referente de los kiwis. Elijah Just, extremo del Motherwell, anotó los dos goles ante Irán y es su mayor amenaza ofensiva. Wood también aportó dos asistencias en ese encuentro. El seleccionador Darren Bazeley exigirá una reacción tras desperdiciar una ventaja y encajar tres goles en la segunda parte ante Egipto.

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Jugadores clave y seleccionador de Bélgica

El creativo Kevin De Bruyne, de 34 años y estrella del Nápoles, sigue siendo clave, pero el técnico Rudy García exige más gol. Hasta ahora el único tanto belga fue un autogol de Mohamed Hany, aunque Romelu Lukaku participó de forma decisiva. La forma de Lukaku, hasta ahora intocable, se cuestiona: el técnico debe elegir entre él y Charles De Ketelaere. Completan el ataque Jeremy Doku (Manchester City) y Leandro Trossard (Arsenal).

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Posible once de Nueva Zelanda

Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic; McCowatt, Singh, Just; Wood.

Posible once de Bélgica

Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Convocatoria de 26 jugadores de Nueva Zelanda

Porteros: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk, cedido por Bournemouth), Michael Woud (Auckland FC).

Defensas: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis de Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town).

Centrocampistas: Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets) y Ryan Thomas (PEC Zwolle).

Delanteros: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest).

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Convocatoria de 26 jugadores de Bélgica:

Porteros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing de Estrasburgo).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt).

Centrocampistas: Kevin de Bruyne (Nápoles), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Charles de Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernández-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Nápoles), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Darren Bazeley aún no confirma la alineación de Nueva Zelanda y no hay lesiones ni sanciones en los All Whites. Habrá más novedades cerca del inicio.

Rudi García aún no ha revelado el once de Bélgica y no se reportan lesiones ni sanciones, aunque debe evaluar el plantel tras la roja a Ngoy contra Irán. Más actualizaciones pronto.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos, Nueva Zelanda ha ganado uno, empatado otro y perdido tres. Su más reciente fue una derrota 3-1 ante Egipto el 22 de junio, en la fase de grupos del Mundial, tras adelantarse en el marcador. Su otro partido del Mundial terminó 2-2 ante Irán el 16 de junio. La única victoria en esta racha fue 4-1 contra Chile en marzo. Las derrotas ante Inglaterra (1-0) y Haití (4-0) completan el balance. Nueva Zelanda ha marcado ocho goles y encajado doce en esos cinco partidos.

Bélgica ha ganado dos y empatado tres de sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 0-0 con Irán el 21 de junio, con diez jugadores casi todo el encuentro tras la expulsión de Ngoy. Antes, empató 1-1 con Egipto el 15 de junio en su debut mundialista. Antes, goleó 5-0 a Túnez y 2-0 a Croacia en amistosos de junio, y empató 1-1 con México en enero. Ha marcado siete goles y encajado tres en esos cinco partidos, sin perder en esa racha.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos sobre los últimos cinco encuentros entre Nueva Zelanda y Bélgica. Los registros históricos oficiales de este enfrentamiento no están en la base de datos.

Clasificación

En el Grupo G, Nueva Zelanda es cuarta y Bélgica tercera antes de la última jornada.