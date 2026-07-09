Previa del partido Noruega - Inglaterra del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Cuartos de final Miami Stadium

Noruega e Inglaterra se enfrentarán el 11 de julio de 2026 a las 17:00 EST (22:00 GMT).

Previa del partido de cuartos de final del Mundial entre Noruega e Inglaterra

Una Noruega en franco crecimiento desafía a los siempre aclamados «Tres Leones» por un lugar en semifinales. Con los dos mejores delanteros del planeta en cancha, el espectáculo está garantizado.

Así llegaron Noruega e Inglaterra

Los noruegos han mostrado espectáculo: sus aficionados contagian con cánticos y celebraciones de remo, y sus cinco partidos han sumado 21 goles. El mejor momento fue el 2-1 a Brasil en octavos, con doblete de Haaland.

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Inglaterra sufrió en octavos: jugó más de 40 minutos con diez contra México en el Azteca y ganó 3-2. Con este resultado, los Tres Leones alcanzan su quinto cuarto de final consecutivo en grandes torneos.

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El noruego nacido en Leeds quiere acabar con los sueños ingleses.

La máquina goleadora del Manchester City, Erling Haaland, buscará ampliar su cuenta de siete tantos en su primer Mundial, asistido por el creativo del Arsenal, Martin Ødegaard. Haaland, de 25 años, ha anotado 112 goles en 132 partidos de Premier League y 62 tantos en 51 encuentros con Noruega, es decir, un gol cada 71 minutos. Ha visto puerta en sus últimos 14 compromisos internacionales, con 27 dianas en esa racha. Si marca en este partido, será el primer europeo desde Gerd Müller (1970) en anotar en sus cinco primeros encuentros de un Mundial. En solo cuatro partidos ya lleva siete goles.

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Harry Kane lidera las ilusiones inglesas

Harry Kane, que ya superó a Wayne Rooney y suma 120 partidos con Inglaterra —solo por detrás de Peter Shilton—, busca borrar el doloroso recuerdo del penalti fallado ante Francia en cuartos de final de 2022. Con 85 goles, es el mejor delantero del mundo que no se llama Erling Haaland.

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Noticias de los equipos

El lateral David Møller Wolfe es duda tras lesionarse ante Brasil. Jarell Quansah está suspendido por roja, y Jordan Henderson se lastimó la muñeca en la celebración contra México.

Posible once de Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Berg; Sørloth, Haaland, Nusa.

Posible once de Inglaterra

Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Estadísticas clave del Noruega-Inglaterra

Inglaterra ha perdido cinco de sus últimos seis partidos eliminatorios del Mundial ante selecciones europeas.

En once de los últimos doce partidos de Noruega, ambos equipos marcaron.

En los últimos seis partidos oficiales de Noruega se marcó un gol después del minuto 85.

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Convocatoria de 26 jugadores de Noruega

Porteros: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Defensas: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (Bolonia), Leo Skiri Østigård (Génova), Sondre Langås (Derby County) y Henrik Falchener (Viking).

Centrocampistas: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Delanteros: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Defensas: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (cedido por el Manchester United al Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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Noticias de los equipos y plantillas

El seleccionador noruego, Staale Solbakken, aún no ha confirmado la alineación y no se han reportado lesiones ni sanciones en el equipo local. Se actualizará la información conforme se acerque el partido.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, tampoco ha confirmado su once, pero los Tres Leones tienen una baja segura: Jordan Henderson se pierde el resto del torneo por una operación en la muñeca. No hay más lesiones ni sanciones, y se ofrecerán actualizaciones cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Noruega ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en el Mundial; solo perdió 4-1 contra Francia en la fase de grupos. Luego venció 3-2 a Senegal, 2-1 a Costa de Marfil y 2-1 a Brasil en octavos. En total marcó 10 goles y encajó 10, lo que muestra su tendencia a atacar y sufrir.

Inglaterra ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos; solo cedió un empate 0-0 ante Ghana en la fase de grupos. El equipo de Tuchel venció 4-2 a Croacia en el debut, 2-0 a Panamá, 2-1 a la República Democrática del Congo y 3-2 a México en octavos. Ha marcado 11 goles y encajado seis.

Historial de enfrentamientos

NOR Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 0/2

Se han enfrentado dos veces, con victoria inglesa en ambas. El último duelo fue un amistoso en septiembre de 2014, 1-0 para Inglaterra. Antes, en mayo de 2012, Inglaterra ganó 1-0 en Noruega. Siempre fueron partidos con pocos goles.

Clasificación

Noruega fue segunda del Grupo I, e Inglaterra primera del Grupo L.