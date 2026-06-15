México vs. Corea del Sur: 18 de junio de 2026, 21:00 EST (19 de junio, 01:00 GMT).

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México vs. Corea del Sur: contexto del partido

El partido en Jalisco es clave para el Grupo A. En la primera jornada, México venció 2-0 a Sudáfrica ante su afición, mientras que Corea del Sur remontó y batió 2-1 a Chequia. Ahora, el margen de error en el Estadio de Guadalajara es mínimo. Los dos llegan conscientes de que la recuperación física y el impulso anímico tras esos exigentes duelos marcarán su camino hacia la siguiente ronda.

El experimentado entrenador mexicano, Javier Aguirre, busca que el Tri mantenga su ventaja inicial. Para ello, apostará por un once equilibrado y lleno de energía —impulsado por los goleadores del debut, Julián Quiñones y Raúl Jiménez— con el fin de dominar la posesión y explotar la localía para desgastar a la defensa coreana. Del otro lado está Corea del Sur, ordenada y técnica, que remontó su debut. Con Hwang In-beom y la amenaza constante de Son Heung-min, los Guerreros Taegeuk ofrecen una defensa sólida y un letal contraataque.

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¿Cómo les fue en la primera jornada?

México 2-0 Sudáfrica

En la primera jornada, el equipo de Aguirre se apoyó en su afición en el Estadio de la Ciudad de México y venció 2-0 a Sudáfrica. Julián Quiñones abrió el marcador a los ocho minutos. Con la disciplina de Sudáfrica desmoronada tras las rojas a Sphephelo «Yaya» Sithole y Themba Zwane, México mantuvo la calma. Raúl Jiménez sentenció con un remate certero en el 66, aunque la roja a César Montes en el final ensombreció la victoria.

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Corea del Sur 2-1 República Checa

Los Guerreros Taegeuk mostraron gran carácter en el Estadio de Guadalajara y remontaron en la segunda parte para vencer 2-1 a la República Checa. Tras un primer tiempo prudente, Corea del Sur se quedó atrás en el 58’ con el gol de Ladislav Krejčí. Pero el equipo de Hong Myung-bo reaccionó de inmediato. Hwang In-beom empató en el 66 y, en el 79, el suplente Oh Hyeon-gyu firmó el 2-1 final.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

México (Javier Aguirre): Reorganización defensiva y disciplina táctica

Aguirre no debe cambiar la presión alta que goleó a Sudáfrica 2-0, pero sí resolver un grave problema disciplinario. En el minuto 91, el central César Montes fue expulsado directo, lo que rompe la zaga y deja un vacío frente a la veloz delantera surcoreana.

Sin Montes, Aguirre debe reestructurar la zaga: podría retrasar a Edson Álvarez o formar una nueva pareja con Johan Vásquez. Ante la velocidad de Corea, la defensa no puede quedarse expuesta. Los centrocampistas Érik Lira y Álvaro Fidalgo deben mantener una estricta disciplina posicional para resguardar a la nueva pareja de centrales y evitar que Son Heung-min y Lee Kang-in aprovechen los espacios en el contraataque.

Corea del Sur (Hong Myung-bo): Defensa aérea en el área y control sostenido del centro del campo

El equipo de Hong Myung-bo remontó 2-1 ante República Checa, pero debe mejorar la defensa de balón parado y los centros. En Guadalajara dominó largos tramos, pero se quedó atrás en el 58’ por una mala organización aérea que permitió a Ladislav Krejčí cabecear libre tras un saque de banda.

Ante México, que alimenta su ataque con centros desde las bandas —como el que Roberto Alvarado sirvió a Raúl Jiménez en la primera jornada—, la zaga surcoreana no puede relajarse. El central Kim Min-jae debe mandar en el área y exigir a sus laterales un marcaje zonal más riguroso para frenar los envíos mexicanos. En lugar de esperar a los cambios tácticos de la segunda parte, como el de Oh Hyeon-gyu, Hwang In-beom y Paik Seung-ho deben tomar el control del centro del campo desde el inicio y frenar el ímpetu de la afición mexicana.

¿Hay novedades en la convocatoria para la segunda jornada?

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Noticias del equipo de México

El principal reto de Javier Aguirre para el partido en Guadalajara es reorganizar la defensa: César Montes cumple sanción, así que probablemente Edson Álvarez retrocederá para formar pareja con Johan Vásquez o se modificará la zaga para contener el veloz ataque asiático.

Lo positivo es que el resto del plantel salió ileso del debut. Julián Quiñones y Raúl Jiménez, autores de los goles en la primera jornada, mantendrán sus puestos en el frente. Por las bandas, Roberto Alvarado y César Huerta aprietan para sumarse y aportar frescura a una delantera que aspira a sellar el pase a octavos.

Noticias del equipo de Corea del Sur

Hong Myung-bo, en cambio, tiene una situación médica y disciplinaria más tranquila. Tras la remontada 2-1 ante República Checa, los Guerreros Taegeuk no sufrieron nuevas lesiones ni sanciones, por lo que el técnico cuenta con plantel completo.

Su mayor dilema ofensivo llega tras el gol de Oh Hyeon-gyu, que dio la victoria ante República Checa y ahora presiona por un lugar en el once. El capitán Son Heung-min y el centrocampista Lee Kang-in, intactos tras el exigente debut, liderarán las transiciones que buscan vulnerar la defensa mexicana.

Duelos clave: México vs. Corea del Sur

Raúl Jiménez vs. Kim Min-jae

Tras su certero cabezazo ante Sudáfrica, Jiménez sigue siendo el faro emocional y táctico del ataque de Javier Aguirre. En el 4-3-3 mexicano, su capacidad para jugar de espaldas, fijar centrales y conectar con extremos como Roberto Alvarado y Julián Quiñones resulta decisiva. Para superar una defensa asiática muy disciplinada, Jiménez deberá usar su experiencia para crear espacios en el área.

Su marcador será el central Kim Min-jae, baluarte de la defensa surcoreana. Aunque Corea del Sur remontó 2-1 a la República Checa, su zaga mostró debilidad en el juego aéreo y en acciones a balón parado, como el cabezazo libre de marca que Ladislav Krejčí aprovechó tras un saque de banda. Kim deberá imponer su autoridad área, ganar el duelo aéreo a Jiménez y ordenar a sus laterales para cerrar los centros.

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Lee Kang-in vs. Érik Lira

Lee Kang-in, motor creativo de Corea del Sur por bandas y entre líneas, fue clave en la remontada en Guadalajara. Con su talento y visión, buscará los espacios que deje la defensa mexicana al subir. Su objetivo: lanzar contraataques rápidos que alimenten las carreras de Son Heung-min y Oh Hyeon-gyu.

Érik Lira, pivote y destructor defensivo de México, tratará de cortar ese suministro. Con César Montes sancionado, el “trabajo sucio” de Lira al frente de una defensa reestructurada es vital. Debe mantener una disciplina posicional impecable, presionar a los pasadores de Lee y marcar a los centrocampistas que llegan tarde al ataque para evitar que los coanfitriones queden expuestos en las zonas de transición.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo A?

Tras sus victorias en la primera jornada, el Grupo A se reduce a una lucha por el primer puesto. México lidera el grupo con +2 goles tras vencer 2-0 a Sudáfrica, y Corea del Sur le sigue con tres puntos gracias a su remontada 2-1 sobre Chequia. Un triunfo en este duelo de la segunda jornada en Guadalajara garantizará a cualquiera de los dos equipos el pase a la siguiente ronda.

Si México gana

Un segundo triunfo dejaría a la selección de Javier Aguirre con 6 puntos y el pase a octavos asegurado. De ganar, México podría liderar en solitario el grupo y, dependiendo del otro duelo, asegurar el primer lugar. Así, tendría la opción de rotar jugadores en la última fecha ante Chequia, mientras toda la presión recaería en Corea del Sur.

Si gana Corea del Sur

Si los pupilos de Hong Myung-bo ganan, superarán a México y liderarán el Grupo A con seis puntos, lo que les daría el pase a la siguiente ronda. Con ese botín, les bastaría un empate ante Sudáfrica en la última fecha para asegurar el primer lugar. En cambio, México se quedaría con 3 puntos y necesitaría vencer a Chequia para asegurar el segundo lugar y evitar el desempate por el tercero.

Si empatan, ambos llegarían a cuatro puntos y seguirían dependiendo de sí mismos.

Un empate en Guadalajara dejaría a ambas selecciones con cuatro puntos, aún en la pelea y dueñas de su destino. El primer puesto quedaría en el aire, pero ambos seguirían dependiendo de sí mismos para avanzar. En la última jornada, México necesitaría un empate ante Chequia y Corea del Sur uno frente a Sudáfrica; el ganador del grupo se definiría por diferencia de goles.

Noticias y convocatorias

Javier Aguirre dirige a México en este partido del Grupo A. Por ahora no hay lesiones ni sanciones confirmadas en «El Tri», ni alineación oficial. Se actualizará la información cerca del inicio del encuentro.

Myung-Bo Hong, seleccionador de Corea del Sur, tampoco ha reportado lesiones o sanciones, ni confirmado la alineación. Más detalles se ofrecerán antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

México llega en excelente forma, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y empatar uno. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 sobre Sudáfrica en su debut mundialista el 11 de junio, y antes venció 5-1 a Serbia en un amistoso el 5 de junio. El único tropiezo en esta racha fue el 1-1 con Bélgica en abril. En esos cinco encuentros marcó 11 goles y encajó tres.

Corea del Sur ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros: remontó 2-1 a la República Checa en su debut mundialista el 12 de junio y venció 5-0 a Trinidad y Tobago el 31 de mayo. Cayó 1-0 ante Austria y 0-4 frente a Costa de Marfil en amistosos de marzo. Corea marcó nueve goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo acabó 2-2 en un amistoso el 10 de septiembre de 2025; antes, México ganó 3-2 en noviembre de 2020. En los últimos cinco duelos, México lidera con tres triunfos, hay un empate y Corea del Sur ganó uno (2-1 en el Mundial de Rusia 2018). México suma 11 goles y Corea del Sur siete.

Clasificación



