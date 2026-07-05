Previa del partido México-Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

México vs. Inglaterra: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Mexico City Stadium

El partido entre México e Inglaterra dará comienzo el 6 de julio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (5 de julio).

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Los Tres Leones afrontan su Everest particular en la legendaria fortaleza del fútbol.

En los octavos de final, México —coanfitrión del torneo— recibe a Inglaterra en la emblemática altitud de Ciudad de México. Javier Aguirre dirige a una sólida selección mexicana, que vive una ola de euforia y busca aprovechar su fortaleza local para avanzar a cuartos.

Enfrente tendrá a la resistente Inglaterra de Thomas Tuchel, que sufrió en la ronda previa pero avanzó gracias a un gol agónico. Subir a los 2.200 metros de altitud para medirse a un anfitrión implacable será la prueba definitiva de su físico y su disciplina bajo el calor de una noche de eliminatorias.

Así llegan «El Tri» y los «Tres Leones».

México ha tenido un camino perfecto y récord en el torneo. Tras arrollar en la fase de grupos a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, el equipo de Aguirre mantuvo el ritmo con un 2-0 ante Ecuador en dieciseisavos, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en la primera parte. Además, «El Tri» aún no ha encajado gol en sus cuatro partidos, rompiendo de forma elegante una sequía de 40 años sin pasar de la fase de eliminatorias.

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Inglaterra, en cambio, sufrió: tras pasar el Grupo L, estuvo contra las cuerdas ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Tras el gol de Brian Cipenga en el 7’, el equipo de Tuchel sufrió hasta que el capitán Harry Kane firmó un doblete en los últimos minutos —empató en el 75’ y marcó el 2-1 en el 86’—, elevando a cinco su cuenta goleadora.

Las pruebas de aclimatación a la altitud y las dudas sobre lesiones clave condicionan las decisiones sobre la alineación.

La preparación táctica se centra en las novedades médicas. Inglaterra duda sobre Declan Rice, con una contractura en el isquiotibial tras actuar de lateral contra la República Democrática del Congo. Ha hecho trabajo ligero y es baja probable. Además, Reece James (Chelsea) y Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) arrastran lesiones más serias en isquiotibiales y tobillo, por lo que su presencia es muy dudosa.

México llega con plantel completo y sin lesiones. El técnico Aguirre tiene un dilema ofensivo: incluir al joven Gilberto Mora para aprovechar la fatiga defensiva inglesa.

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La presión alta local frente a la conservación del balón inglés definirá el duelo.

El plan mexicano incluye una presión alta e intensa para asfixiar al rival en su propio campo y potenciar el efecto de la altitud. Quiñones y Jiménez liderarán esa presión para cortar pases y generar sobrecargas en el último tercio.

Tuchel priorizará la posesión para evitar persecuciones en la altura. Bellingham deberá ralentizar el juego y dominar el centro del campo. Inglaterra absorberá la presión inicial y buscará el contraataque para alimentar a Kane.

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Estructuras consolidadas ante la prueba definitiva

México pone a prueba su sólido récord defensivo ante Harry Kane, capaz de decidir con una sola ocasión.

Inglaterra deberá mantener la compacidad táctica durante 90 minutos. Cualquier pasividad defensiva, como la vista ante la República Democrática del Congo, será castigada por el público local y la incisiva delantera de El Tri.

Posible once de México contra Inglaterra

Rangel; Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Posible once de Inglaterra contra México

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Estadísticas clave del México-Inglaterra

México, anfitrión, ha jugado cuatro partidos en el Estadio Azteca y nunca ha perdido allí en Mundiales (8V, 2E).

Si no encaja gol, igualará el récord de Italia-1990 al dejar su portería a cero en los cinco primeros partidos de una misma edición.

El capitán inglés, Harry Kane, lleva 5 goles en el torneo y ya es el máximo anotador de Inglaterra en Mundiales, con 13 tantos.

La Inglaterra de Tuchel apuesta por la posesión, mientras que el México de Aguirre destaca por un juego directo y de transiciones rápidas.

Inglaterra suma cuatro triunfos seguidos ante México desde 1986.

Convocatoria de 26 jugadores de México

Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez

Centrocampistas: Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Luis Chávez

Delanteros: César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Guillermo Martínez, Armando González, Santiago Giménez, Raúl Jiménez

Convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defensas: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Noticias y plantillas

México, dirigido por Javier Aguirre, no reporta lesiones ni suspensiones. Aún no se confirma la alineación.

Thomas Tuchel dirige a Inglaterra y, por ahora, no hay lesiones ni sanciones confirmadas. El once inicial aún no se ha anunciado, pero se espera que se revele en los días previos al partido del domingo. Consulta de nuevo para obtener las últimas novedades.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

México llega a octavos con cinco victorias consecutivas. En su último partido, el 1 de julio en el Azteca, venció 2-0 a Ecuador en la ronda de 32. Antes, ganó los cuatro partidos de la fase de grupos, incluido un 5-1 ante Serbia en un amistoso y un 3-0 contra Sudáfrica en su debut mundialista. Marcó 13 goles y encajó solo uno, en el amistoso contra Serbia.

Inglaterra ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con un único tropiezo: el 0-0 contra Ghana en la fase de grupos. Su resultado más reciente fue la remontada 2-1 ante la República Democrática del Congo el 1 de julio, gracias a un doblete final de Kane. El equipo de Tuchel venció 4-2 a Croacia en la primera jornada y 2-0 a Panamá, sumando nueve goles en los cinco partidos y encajando tres.

Historial de enfrentamientos

MEX Últimos partidos ING 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Inglaterra 3 - 1 Mexico

Inglaterra 4 - 0 Mexico 1 Goles marcados 7 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han enfrentado dos veces, ambos amistosos en Inglaterra: 3-1 el 24/05/2010 y 4-0 el 25/05/2001, con un global de 7-1 a favor de los ingleses. Será su primer duelo oficial.

Clasificación

México lideró el Grupo A e Inglaterra el Grupo L.