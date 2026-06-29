Inglaterra vs. República Democrática del Congo: detalles del partido

El partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo dará comienzo el 1 de julio de 2026 a las 16:00 GMT y a las 12:00 EST.

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Inglaterra se mide a la República Democrática del Congo en un histórico duelo de eliminatorias

Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, llega con el impulso de una fase de grupos exitosa y busca mantenerlo en el Atlanta Stadium. Enfrentará a una resistente República Democrática del Congo, que alcanza por primera vez los dieciseisavos gracias al orden táctico impuesto por Sébastien Desabre.

Así llegaron los Tres Leones y los Leopardos

Los Tres Leones lideraron el Grupo L con siete puntos tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, con goles clave de Jude Bellingham y Harry Kane.

En el Grupo K, los «Leopardos» sumaron cuatro puntos y cerraron como el mejor tercero: empataron 1-1 con Portugal, cayeron 1-0 ante Colombia y golearon 3-1 a Uzbekistán para sellar su pase.

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Los ajustes defensivos pueden definir el encuentro.

La flexibilidad táctica será clave. Sébastien Desabre ha cimentado su equipo en la solidez defensiva —29 partidos sin encajar en 57 encuentros— y, aunque suele preferir una defensa de cuatro, en este torneo ha usado un bloque de cinco para frenar a selecciones como Portugal.

Mantendrá su bloque bajo para cerrar espacios, absorber la presión y golpear al contraataque. Inglaterra deberá controlar la posesión y vigilar cada transición, pues cualquier balón suelto lo aprovechará la rápida delantera congoleña.

Armas letales al contraataque para poner a prueba a los favoritos

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Su transición ofensiva se apoya en la letal conexión entre Yoane Wissa y Cédric Bakambu. Wissa, con ganas de reivindicarse tras su primera temporada en el Newcastle, llega en estado de gracia: ha marcado tres de los cuatro goles de su selección en la fase de grupos.

Su centro del campo, potente y trabajador, cuenta con Noah Sadiki (Sunderland), que aporta un juego de balón atlético y progresivo, y con el muy valorado Ngal'ayel Mukau (Lille). Esta doble amenaza, que une la movilidad del centro con la velocidad de la delantera, pondrá a prueba la rapidez de recuperación de los laterales ingleses al replegarse.

Una columna vertebral defensiva sólida

Inglaterra muestra gran cohesión defensiva bajo Tuchel, aunque persisten las dudas sobre la forma física de Reece James (Chelsea) y Jarell Quansah (Liverpool) tras sus problemas de tobillo. Los Tres Leones se apoyarán en la pareja de centrales John Stones y Marc Guéhi para construir el juego desde atrás y proteger las aspiraciones de Jordan Pickford de mantener la portería a cero.

Enfrente estará la sólida defensa de la República Democrática del Congo, liderada por el capitán Chancel Mbemba y completada por Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley) y Arthur Masuaku (Lens). Este cuarteto apenas pierde por más de un gol cuando está completo, así que Inglaterra deberá mostrar paciencia y precisión para encontrar el camino hacia la portería.

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Convocatoria de 26 jugadores de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

. Defensas: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

. Centrocampistas: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

. Delanteros: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Convocatoria de 26 jugadores de la República Democrática del Congo

Porteros: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Defensas: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Centrocampistas: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Delanteros: Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Noticias del equipo y plantillas

Thomas Tuchel aún no ha confirmado lesiones, sanciones ni el once inicial. La principal duda es el lateral derecho, pues la participación de Jarrell Quansah es incierta tras su salida contra Panamá. La nota positiva es el probable regreso de Declan Rice al once tras descansar por una molestia en la pantorrilla.

Sébastien Desabre aún no ha confirmado la alineación de la República Democrática del Congo ni reportado lesiones o suspensiones oficialmente. Se actualizará esta información cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Inglaterra llega en gran momento: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y empató uno. Venció 2-0 a Panamá y 4-2 a Croacia en el Mundial, y solo cedió un 0-0 ante Ghana. Marcó diez goles y encajó dos en ese tramo.

El balance reciente de la República Democrática del Congo es más irregular. Ganó 3-1 a Uzbekistán en el último partido de la fase de grupos y se clasificó. Antes, empató 1-1 con Portugal y perdió 1-0 ante Colombia. En dos amistosos previos, empató 0-0 con Dinamarca y cayó 2-1 ante Chile. En cinco partidos marcó cinco goles y encajó cuatro, con dos victorias, dos empates y una derrota.

Historial de enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Inglaterra y la República Democrática del Congo en la base de datos. Podría ser su primer encuentro en una fase final, pero no hay datos confirmados.

Clasificación

Inglaterra terminó primera del Grupo L y la República Democrática del Congo tercera del Grupo K.