Previa del partido España-Bélgica del Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

España vs. Bélgica: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

El partido entre España y Bélgica dará comienzo el 10 de julio de 2026 a las 19:00 GMT y a las 15:00 EST.

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Los campeones de Europa se miden a los «Diablos Rojos» en un duelo estelar en Los Ángeles.

Un clásico de pesos pesados acapara los cuartos de final: la favorita España desafía a una Bélgica repleta de estrellas en el Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente guía a una «Roja» impecable y decidida a hacer historia, que avanza con claridad táctica y una defensa casi imbatible.

Enfrente tendrá a una Bélgica cada vez más peligrosa, que ha marcado en todos sus partidos y suma 18 encuentros sin perder. Los “Diablos Rojos” buscan derribar el muro español y alcanzar las semifinales.

Así llegan ambos equipos

La Roja ha completado una campaña impecable y defensivamente histórica. Los de De la Fuente dominaron la fase de grupos y, ya en eliminatorias, golearon 3-0 a Austria en la ronda de 32 y vencieron 1-0 a Portugal en octavos gracias a un tanto agónico de Mikel Merino. España aún no ha encajado gol: Unai Simón acumula 609 minutos imbatido.

Bélgica, tras empatar con Egipto e Irán, goleó 5-1 a Nueva Zelanda y avanzó. En octavos eliminaron a Senegal 3-2 en prórroga y luego golearon 4-1 a Estados Unidos en Seattle, confirmando su condición de amenaza.

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Las lesiones en el centro del campo y las dudas en la convocatoria condicionan las decisiones.

La preparación táctica para este partido clave se ve afectada por la grave lesión de Amadou Onana, descartado para el resto del torneo por rotura del ligamento cruzado anterior, lo que deja un vacío defensivo en el centro del campo. Además, el defensa del Sporting Zeno Debast se someterá a una prueba física de última hora, mientras que se espera que Kevin De Bruyne regrese al centro del campo tras ser gestionado con cautela.

España llega con una plantilla prácticamente libre de lesiones. El extremo Nico Williams, que se recupera de un golpe, podría reaparecer. De la Fuente tiene un dilema en el lateral derecho: Marcos Llorente presiona para desplazar a Pedro Porro tras su sólida actuación anterior.

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El duelo se decidirá por el ritmo táctico contra la velocidad de transición.

El duelo se centrará en el control del centro del campo y la velocidad en transición. El plan de España pasa por dominar la posesión y cerrar los espacios en la medular. Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, actuará como pivote, acompañado por Pedri y Dani Olmo, con la misión de cortar líneas de pase, comprimir espacios y aprovechar los intermedios para alimentar a Mikel Oyarzabal, máximo goleador del torneo con cuatro tantos.

Bélgica, en cambio, buscará contraatacar con transiciones rápidas para aprovechar la defensa adelantada de España. Sin Onana, Youri Tielemans y Nicolas Raskin deben mantener disciplina para resguardar la defensa de cuatro, eludir la presión española y alimentar a De Bruyne. De ahí, la velocidad de Jérémy Doku y el poderío físico de Romelu Lukaku serán las principales armas para romper el orden de La Roja.

Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

España pone a prueba su histórico récord defensivo ante un ataque belga que ha marcado 12 goles en tres partidos.

Bélgica, sin su motor en el medio, deberá frenar la fluidez española por las bandas. Su defensa debe bloquear los centros de Lamine Yamal y Álex Baena.

Posible once de España contra Bélgica

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Posible once de Bélgica contra España

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Datos y cifras del España-Bélgica

Se han enfrentado 22 veces: España ha ganado 12, Bélgica 5 y 5 han sido empates.

Se midieron en dos Mundiales: empataron 1-1 en cuartos de 1986 (Bélgica avanzó en penaltis) y España ganó 2-1 en la fase de grupos de 1990.

Su último duelo fue un amistoso en septiembre de 2016, que España ganó 2-0.

La selección de Luis de la Fuente permanece invicta y no ha encajado ni un gol, gracias en parte al portero Unai Simón, que batió el récord del torneo de minutos sin recibir gol.

Bajo Rudi García, los Diablos Rojos suman 18 partidos sin perder. En octavos vencieron 4-1 a Estados Unidos en Seattle.

Convocatoria de 26 jugadores de España

Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Centrocampistas: Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Álex Baena

Delanteros: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Convocatoria de 26 jugadores de Bélgica

Porteros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensas: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Arthur Theate

Centrocampistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Delanteros: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Noticias y plantillas

España, dirigida por Luis de la Fuente, no tiene lesionados ni sancionados y aún no ha confirmado su once.

Bélgica, dirigida por Rudi García, tampoco ha confirmado su once. Cabe destacar que Amadou Onana tuvo que dejar el campo en la victoria contra Estados Unidos por un aparente problema de rodilla, y aún no hay información oficial sobre su disponibilidad. Se actualizará esta sección conforme haya novedades.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

España ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos, todos en este Mundial. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Portugal en octavos de final, decidida por un gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento. Anteriormente venció a Austria 3-0 y a Arabia Saudí 4-0, y completó su trayectoria con un 1-0 sobre Uruguay y un 0-0 contra Cabo Verde. Ha marcado ocho goles y no ha encajado ninguno.

Bélgica ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos, todos en este Mundial. Venció 4-1 a Estados Unidos en Seattle con goles de De Ketelaere, Vanaken y Lukaku; antes remontó 3-2 a Senegal en la ronda de 32 y goleó 5-1 a Nueva Zelanda. En la fase de grupos empató con Irán y Egipto. Ha marcado 13 goles y encajado cuatro.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo oficial fue un amistoso en septiembre de 2016, con victoria española 2-0 en Bélgica. Antes, España ganó 5-0 en la eliminatoria mundialista de 2009 y 2-1 en Bruselas en 2008. En total, España ha ganado los cinco duelos, con 11 goles a favor y uno en contra.

Clasificación

Bélgica terminó primera del Grupo G en este Mundial. España ganó el Grupo H y avanza a cuartos como líder de su zona.