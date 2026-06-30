World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

España vs. Austria: 2 de julio de 2026, 15:00 EST (20:00 GMT).

La campeona de 2010 se medirá a Austria en la ronda de 32.

La campeona del mundo en 2010 parte como favorita ante una Austria que regresa a la Copa tras 1998 y busca su primer pase a eliminatoria. El ganador se medirá en octavos a Portugal o Croacia.

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Cómo llegaron hasta aquí

La España de Luis de la Fuente ha cumplido los pronósticos: tres partidos, siete puntos y cero goles encajados tras ganar 4-0 a Arabia Saudí, 1-0 a Uruguay y empatar 0-0 con Cabo Verde. Curiosamente, ninguno de los campeones de 2006, 2010 y 2014 (Italia, España y Alemania) ha ganado un partido eliminatorio desde su título. La Roja quiere romper esa racha.

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Austria pone fin a 72 años de espera

Su camino hasta aquí ha sido dramático: en la última jornada del Grupo J se esperaba un partido intrascendente contra Argelia, pero terminó 3-3. Un cabezazo de Sasa Kalajdzic en el 94 salvó a Austria de la eliminación. Antes, habían vencido 3-1 a Jordania y caído 2-0 ante Argentina, lo que refleja su irregularidad. No alcanzaban los octavos desde 1954.

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España confía en la influencia del Barcelona, la cohesión del equipo y en Yamal

Los minutos de la joven estrella del Barcelona, Lamine Yamal, se han dosificado: 19 ante Cabo Verde, 45 frente a Arabia Saudí (con gol) y 76 contra Uruguay. Nico Williams, extremo del Athletic de 23 años, está lesionado, así que es probable que Yamal arranque de titular. El crack del Barça es uno de los ocho culés incluidos en la lista de 26 de España.

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Austria recurre a sus veteranos

Todo gira en torno a Marcel Sabitzer, que, como jugador del Dortmund, disputó su partido número 100 con la selección austriaca contra Argentina. El exjugador del RB Leipzig es fundamental en todo lo que hace el equipo de Ralf Rangnick, y contará con el apoyo de otro veterano, Marko Arnautovic, que suma 134 partidos internacionales a sus espaldas.

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Posibles alineaciones

España (4-3-3)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Austria (4-2-3-1)

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Estadísticas clave y jugadores clave

Mikel Oyarzabal, del Real Sociedad, ha participado en tres de los cinco goles de España en este torneo (2 goles, 1 asistencia) y suma 22 goles en sus últimas 15 titularidades.

En cinco de los últimos seis partidos de Austria se marcaron más goles en la segunda parte que en la primera.

Austria lleva 12 partidos mundialistas sin dejar su portería a cero, desde 1982.

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Convocatoria de 26 jugadores de España

Porteros: Unai Simón (Athletic de Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Defensas: Marcos Llorente, Marc Pubill (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao), Eric García, Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Delanteros: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic de Bilbao) y Borja Iglesias (Celta de Vigo).

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Convocatoria de 26 jugadores de Austria

Porteros: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň).

Defensas: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Maguncia), Stefan Posch (Maguncia), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venecia).

Centrocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern de Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburgo).

Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja de Belgrado), Michael Gregoritsch (Augsburgo), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Noticias de los equipos y convocatorias

Luis de la Fuente aún no ha confirmado el once inicial y no se han reportado lesiones ni sanciones en la selección española. Se actualizará esta información cerca del inicio del partido.

Ralf Rangnick tampoco ha confirmado el once de Austria y no hay lesiones o sanciones conocidas. Más noticias se publicarán en cuanto se confirmen.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

España llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Viene de ganar 1-0 a Uruguay en el Mundial, con gol de Alex Baena, y antes dominó 4-0 a Arabia Saudí. En total, ha marcado nueve goles y encajado dos, con dos porterías a cero.

Historial de enfrentamientos

El último duelo fue un amistoso en noviembre de 2009, con victoria española 5-1 en Austria. Antes, en septiembre de 2001, España ganó 4-0 en un partido de clasificación para el Mundial en España. El único empate fue 1-1 en Viena en octubre de 2000. En total, España ha ganado dos veces, empatado una y marcado diez goles frente a tres de Austria.

Clasificación

España terminó primera del Grupo H y Austria segunda del Grupo J.