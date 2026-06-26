Previa del partido entre Uruguay y España en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Uruguay vs. España: detalles del partido

El encuentro se disputará el 27 de junio de 2026 a las 00:00 GMT (26 de junio a las 19:00 EST).

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Uruguay contra España: contexto del partido

El encuentro en Jalisco es clave: ambas selecciones del Grupo H buscan afianzar su clasificación tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada, que alteró el rumbo del grupo —España, campeona de Europa, venció 4-0 a Arabia Saudí y se aseguró el primer puesto, mientras Uruguay empató 2-2 con la debutante Cabo Verde pese a remontar en la primera parte—, el margen de error en el Estadio Akron de Guadalajara es mínimo. Ambos llegan a Zapopan conscientes de que la adaptación táctica y una pronta recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones.

El técnico español, Luis de la Fuente, busca mantener la concentración defensiva y la puntería, aprovechando la fluidez de su equipo para asegurar el liderato. De la Fuente apostará por la transición rápida de Lamine Yamal —autor de un gol espectacular ante Arabia Saudí— y la profundidad de Mikel Oyarzabal para imponer ritmo y superar una defensa sudamericana muy física. Enfrente estará Uruguay, sólida y necesitada, bajo la batuta de Marcelo Bielsa. Con un plantel de gran capacidad física, La Celeste apuesta por un esquema tenaz y un letal contraataque liderado por el centrocampista Federico Valverde y el extremo Maximiliano Araújo —autor de un certero gol del empate en la segunda jornada—, que rinde mejor bajo máxima presión y disciplina.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Uruguay 2-2 Cabo Verde

En el Miami Stadium, los de Bielsa mostraron fragilidad defensiva y cedieron un 2-2 ante Cabo Verde, rival modesto pero combativo. Los charrúas salieron a dominar, pero sufrieron con las transiciones rápidas del bloque azul.

Uruguay se desmoronó en el 20’ cuando Kevin Pina abrió el marcador para la selección africana. La reacción de los hombres de Bielsa fue inmediata: presionaron alto y empataron por medio de Maximiliano Araújo en el 43’. Justo antes del descanso, Agustín Canobbio, de forma espectacular, dio la vuelta al partido. Sin embargo, en el 60 Hélio Varela igualó para Cabo Verde y, pese a la entrada de Darwin Núñez, Uruguay no superó el muro defensivo rivaly se quedó con dos puntos antes de la última jornada.

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España 4-0 Arabia Saudí

Los de Luis de la Fuente dominaron con autoridad en el Atlanta Stadium y mantuvieron su portería a cero para ganar 4-0. Los europeos se adelantaron a los 10’ con un remate preciso de Lamine Yamal.

Antes de que los debutantes en el torneo pudieran reaccionar, Mikel Oyarzabal lideró la delantera española y sentenció el partido con dos goles en los minutos 21 y 24. Con la ventaja, España manejó el balón y sentenció en el 47’ con un autogol de Hassan Altambakti. El orden táctico de De la Fuente controló el ritmo y aseguró los tres puntos que lideran el Grupo H con cuatro unidades.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Uruguay (Marcelo Bielsa)

Bielsa no debe renunciar al valiente esquema ofensivo de alto ritmo que permite a La Celeste presionar en el último tercio. Los movimientos verticales, las rotaciones rápidas por las bandas y la excelencia en las transiciones muestran que Uruguay tiene las herramientas para dañar a equipos de élite.

Sin embargo, debe mantener la concentración defensiva ante rivales que dominan la posesión. Contra Cabo Verde, la agresiva disposición ofensiva dejó espacios que costaron un 2-2. Ante la calidad técnica y atlética de España, cualquier pérdida de balón en la circulación será letal. Por ello, Bielsa debe reforzar la conciencia posicional del pivote defensivo y de los centrocampistas de anclaje para cerrar los espacios centrales y evitar que los contraatacantes españoles aíslen a sus centrales.

España (Luis de la Fuente)

De la Fuente no debe desmantelar el esquema pragmático que dio el 4-0 a Arabia Saudí en Atlanta. La defensa y el centro del campo siguen siendo sólidos, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo: controlar y hacer circular el balón con más velocidad ante la resistencia sudamericana.

Ante la presión alta de Uruguay, mantener el balón en horizontal o ralentizar el pase en el centro del campo favorecerá las trampas de Bielsa. De la Fuente debe ordenar a sus centrocampistas acelerar el juego hacia delante nada más recuperar la pelota. Al avanzar, España debe explotar los espacios que dejan los laterales uruguayos con rápidas subidas por banda. Las incursiones de los extremos forzarán la defensa rival y crearán huecos para los mediocampistas que llegan desde atrás.

¿Hay novedades en la convocatoria de España para el tercer partido?

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Noticias del equipo uruguayo

Su principal reto en el moderno Estadio de Guadalajara es corregir las vulnerabilidades defensivas y gestionar las rotaciones. Uruguay no tiene nuevas lesiones tras el 2-2 ante Cabo Verde, pero algunos titulares están apercibidos de sanción.

Mantendrá el 4-2-3-1. El portero Fernando Muslera mantendrá su puesto bajo los palos, en busca de una protección mucho mayor por parte de su línea defensiva. Los centrales Sebastián Cáceres y Mathías Olivera —que deben actuar con extrema cautela tras recibir una tarjeta amarilla en la segunda jornada— continuarán formando la pareja defensiva, flanqueados por los laterales Guillermo Varela a la izquierda y José María Sanabria a la derecha.

En el doble pivote, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur —ambos con amarilla— aportarán intensidad y protección defensiva. Por delante, Federico Valverde asumirá la creación, acompañado por Agustín Canobbio —autor de un gol en la segunda jornada— en la izquierda y por el explosivo Maximiliano Araújo en la derecha. En ataque, Federico Viñas liderará la delantera, aunque Bielsa cuenta con opciones de gran calibre, como Darwin Núñez, listas para aportar frescura desde el banquillo.

Noticias de la selección española

De la Fuente, con un once casi definido, busca asegurar el primer puesto del Grupo H. El principal dilema es dosificar el esfuerzo tras el 4-0 a Arabia Saudí, lo que podría llevar al técnico a rotar jugadores.

La base de la selección española será un 4-1-2-3 disciplinado y fluido. En defensa, los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte liderarán la línea, con Pedro Porro en la derecha y Marc Cucurella en la izquierda. El portero Unai Simón aportará seguridad desde la portería.

En el medio, Rodri se encargará de recuperar el balón y de proteger la defensa, mientras Pedri y Dani Olmo, más adelantados, buscarán romper las líneas rivales.

En ataque, la delantera cuenta con opciones letales en transición. Mikel Oyarzabal, autor de un doblete en la segunda jornada, liderará el centro, mientras Lamine Yamal y Álex Baena aportarán desequilibrio desde las bandas para castigar a Uruguay al contraataque.

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Duelos clave entre Uruguay y España

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Lamine Yamal vs. Mathías Olivera

Consolidado como referente ofensivo de Luis de la Fuente, Yamal aporta energía y confianza al tridente español. Ante Arabia Saudí ya demostró su desparpajo y marcó su primer gol. Ahora, para superar la sólida defensa uruguaya, deberá mover la pelota con inteligencia, desbordar con su regate y abrir espacios para que Oyarzabal finalice.

Su marcador será el central Mathías Olivera, baluarte defensivo de Marcelo Bielsa. Olivera lideró el bloque defensivo ante Cabo Verde y, pese a la presión, mantuvo la línea de cuatro. Aunque la zaga charrúa ha sufrido y acumulado amarillas —incluida la suya—, su fuerza y lectura de juego le permiten contener a los delanteros de élite. Debe mantener la concentración y comunicarse bien con Sebastián Cáceres para frenar sus incursiones y evitar que España tome ritmo en las transiciones.

Federico Valverde vs. Rodri

Valverde, corazón y motor de Uruguay, debe imponer el ritmo de posesión y romper las líneas rivales. Ante Cabo Verde actuó con maestría como mediocampista avanzado, aportando dinamismo y velocidad a la transición. Ante España deberá encontrar espacios, lanzar pases verticales rápidos y alimentar las subidas de Agustín Canobbio y Maximiliano Araújo. Si le dejan girarse y encarar la defensa, su visión desequilibrará a España.

El centrocampista español Rodri buscará cortar el ritmo creativo rival. Fue clave en la segunda jornada, aportando una protección táctica impecable en la victoria ante Arabia Saudí. Su trabajo defensivo y su disciplina en las transiciones se pondrán a prueba en el Estadio de Guadalajara. Debe posicionarse de forma agresiva por delante de los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte para reducir espacios, presionar la construcción de Valverde y resguardar a su defensa, evitando que los sudamericanos controlen el centro del campo y acorralen a España en su área.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo H?

Tras la segunda jornada, el Grupo H está abierto. España lidera con cuatro puntos y una diferencia de goles de +4, gracias a su victoria 4-0 sobre Arabia Saudí.

Uruguay es segunda con 2 puntos y 0 de diferencia, igualada con Cabo Verde. ArabiaSaudí cierra la tabla con 1 punto. El choque de la tercera jornada en el Estadio de Guadalajara es clave: ambos gigantes buscan la clasificación directa y evitar la repesca.

Si España gana

Una victoria del equipo de Luis de la Fuente les daría 7 puntos y la clasificación automática como líderes. Uruguay, en cambio, se quedaría con 2 puntos. Si Cabo Verde gana o empata, los charrúas caerían al tercer o cuarto puesto y quedarían eliminados o a merced de la repesca.

Si Uruguay gana

Si los de Marcelo Bielsa ganan, llegarán a cinco puntos y asegurarán el pase como primeros o segundos del grupo. En cambio, España se quedaría con 4 puntos y necesitaría el resultado del otro partido para confirmar su pase directo o avanzar como uno de los mejores terceros.

Si empatan

Un empate dejaría a España con 5 puntos y el pase asegurado, mientras que Uruguay, con 3 unidades y diferencia de goles neutra, seguiría dependiendo de otros resultados para aspirar a un lugar como mejor tercero.

Noticias de los equipos y convocatorias

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, aún no confirma la alineación probable; por ahora no hay lesionados ni sancionados en La Celeste. Se esperan más novedades a medida que se acerque el partido.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, tampoco ha revelado su once y, de momento, no hay lesiones ni sanciones. Más noticias se añadirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 4 Ronald Araújo

10 G. De Arrascaeta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Uruguay ha sumado una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con cinco goles a favor y cinco en contra. Su último encuentro terminó 2-2 contra Cabo Verde en el Mundial el 21 de junio, tras un empate anterior por 1-1 con Arabia Saudí en su debut en la fase de grupos. Estos resultados muestran una irregularidad que ya se vio en el 1-1 ante Inglaterra y el 0-0 contra Argelia en amistosos. Su peor momento fue la derrota 5-1 frente a Estados Unidos en noviembre de 2025.

En sus últimos cinco encuentros, España suma dos victorias, dos empates y una derrota. Su más reciente fue un 4-0 ante Arabia Saudí el 21 de junio, que mostró su potencia ofensiva. Antes, empató 0-0 con Cabo Verde en su debut mundialista. En estos cinco partidos ha marcado seis goles y encajado uno, manteniendo la portería a cero en los amistosos contra Egipto e Irak.

Historial de enfrentamientos directos

URU Últimos partidos ESP 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias España 3 - 1 Uruguay

España 2 - 0 Uruguay 1 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Se han enfrentado dos veces en amistosos. El último fue el 6 de febrero de 2013, con victoria española 3-1. Antes, el 17 de agosto de 2005, España ganó 2-0. En total, España ha marcado cinco goles y encajado uno.

Clasificación



