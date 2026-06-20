Previa del partido entre Sudáfrica y la República de Corea en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Sudáfrica y Corea del Sur jugarán el 25 de junio de 2026 a las 21:00 EST.

Contexto del partido y análisis de la jornada inaugural

La campaña de Sudáfrica comenzó con una derrota 2-0 ante México y dos expulsiones. Mejoró en la segunda jornada con un 1-1 ante la República Checa, dejando fuera del once a Lyle Foster. Oswin Appollis, clave ante los checos, debería mantener su sitio, aunque el mediocampista Teboho Mokoena está sancionado por tarjetas. Malas noticias para el técnico Hugo Broos. La fórmula de los Bafana es clara: ganar el jueves y pasar a dieciseisavos; de lo contrario, su Mundial acabará.

Corea del Sur, que perdió 1-0 con México, necesita al menos empatar para avanzar. Promete un duelo apasionante.

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Jugadores clave y seleccionador de Sudáfrica

Sin él, el técnico Hugo Broos podría recuperar a Yaya Sithole.

El defensa Mbekezeli Mbokazi, de 20 años y que juega en Estados Unidos, ya se ve como futuro capitán. En ataque, el delantero del Burnley Lyle Foster, autor de presión constante y desmarques, podría recuperar la titularidad. La afición pide la titularidad de Relebohile Mofokeng, estrella de 21 años de los Orlando Pirates, aunque el prudente Broos aún no se ha decidido.

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Posible once de los Bafana:

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Adams, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis.

Jugadores clave y seleccionador de Corea del Sur

La lista de 26 jugadores de Corea del Sur para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 la lideran el referente Son Heung-min, la estrella del Bayern de Múnich Kim Min-jae y el creativo del PSG Lee Kang-in. Bajo la dirección de Hong Myung-bo, los «Guerreros Taeguk» se apoyan en estos futbolistas europeos para combinar solidez defensiva y velocidad en ataque.

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Posible once inicial de Corea del Sur

Kim; Lee, Kim, Lee, Kim, Hwang, Paik, Seol, Lee, Lee, Son.

Convocatoria de 26 jugadores de Sudáfrica

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi y Kamogelo Sebelebele (ambos del Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (todos de Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambos de Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Convocatoria de 26 jugadores de Corea del Sur:

Porteros: Jo Hyeon-woo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokio), Song Bum-keun (Jeonbuk).

Defensas: Kim Moon-hwan (Daejeon), Kim Min-jae (Bayern de Múnich), Kim Tae-hyon (Kashima Antlers), Park Jin-seob (Zhejiang), Seol Young-woo (Estrella Roja de Belgrado), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Lee Ki-hyuk (Gangwon), Lee Tae-seok (Austria de Viena), Lee Han-beom (Midtjylland), Cho Wi-je (Jeonbuk).

Centrocampistas: Kim Jin-gyu (Jeonbuk), Bae Jun-ho (Stoke City), Paik Seung-ho (Birmingham), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea), Lee Kang-in (París Saint-Germain), Lee Dong-gyeong (Ulsan), Lee Jae-sung (Maguncia), Hwang In-beom (Feyenoord), Hwang Hee-chan (Wolves).

Delanteros: Son Heung-min (LAFC), Oh Hyeon-gyu (Beşiktaş), Cho Gue-sung (Midtjylland).

Noticias y plantillas

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, aún no confirma la alineación ni reporta lesiones o sanciones.

El seleccionador surcoreano, Myung-Bo Hong, no ha reportado lesiones ni suspensiones y tampoco ha revelado una alineación probable. Más detalles se confirmarán cerca del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos, Sudáfrica ha ganado uno, empatado dos y perdido dos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante México en su debut mundialista el 11 de junio. Antes, empató 0-0 con Nicaragua en un amistoso de mayo y 1-1 con Panamá en marzo. Su única victoria en este periodo fue 1-0 contra Jamaica el 6 de junio. Marcó dos goles y encajó tres en esos encuentros.

Corea del Sur llega en mejor forma, con tres victorias en sus últimos cinco encuentros. Venció 2-1 a Chequia el 12 de junio y 5-0 a Trinidad y Tobago el 31 de mayo. Sus dos derrotas fueron 1-0 ante Austria y 4-0 contra Costa de Marfil, ambas en amistosos de marzo. Los «Taegeuk Warriors» marcaron ocho goles y encajaron seis en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre Sudáfrica y Corea del Sur en la base de datos actual. Este artículo se actualizará cuando estén disponibles.

Clasificación

En el Grupo A, Corea del Sur es segunda y Sudáfrica cuarta antes de la última jornada.