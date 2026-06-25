Previa del partido entre Sudáfrica y Canadá en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

Sudáfrica y Canadá se enfrentarán en la ronda de 32 de la Copa del Mundo el 28 de junio de 2026 a las 15:00 EST (20:00 GMT).

En un duelo histórico,

Es la primera vez que Sudáfrica (Bafana Bafana) alcanza la fase eliminatoria de un Mundial masculino de la FIFA. En Los Ángeles buscará ante el anfitrión Canadá el pase a octavos.

Así llegaron Bafana y Canadá

Canadá, coanfitrión, llegó con cuatro puntos: 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y 6-0 a Catar, con hat-trick de Jonathan David. Pero perdió por lesión a Ismael Kone. La derrota 2-1 ante Suiza en el cierre del Grupo B fue intrascendente.

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Estas bajas podrían pasar factura a los canucks.

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, ex técnico del Leeds United, no ha contado con su estrella, el lateral del Bayern Múnich Alphonso Davies, quien recayó de su lesión tras volver en la semifinal de la Champions contra el PSG. «Phonzy» aún no ha jugado ni un minuto en el torneo.

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Una montaña rusa para una selección sudafricana en progresión

El camino de Sudáfrica hacia su primera fase eliminatoria en un Mundial ha sido una montaña rusa. Tras perder 2-0 ante México en el debut y quedar con nueve por las rojas a los centrocampistas Themba Zwane y Sphephelo Sithole, El técnico Hugo Broos hizo tres cambios y mejoró el equipo: Bafana igualó 1-1 ante la República Checa con gol de penalti de Teboho Mokoena. Ese partido le costó la amarilla a Mokoena, quien se perdió el duelo clave contra Corea del Sur.

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Ganar a Corea del Sur era su única opción de avanzar, y lo lograron en el animado Estadio de Monterrey, mientras llegaban las noticias de los goles de México ante los checos.

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Los Bafana exhibieron una defensa tenaz y amenazaron al contraataque. Thapelo Maseko, cedido la temporada pasada al AEL Limassol, marcó el gol del triunfo en el 63’ y pudo completar un hat-trick. La estrella de los Orlando Pirates, Relebohile Mofokeng, brilló con su rapidez mental, sus decisiones precisas, sus pases penetrantes y sus desmarques directos. Maseko, como extremo invertido por derecha, fue un dolor constante para los coreanos.

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Una defensa consolidada

El defensa Mbekezeli Mbokazi, de 20 años y afincado en EE. UU., ya se vislumbra como futuro capitán de los Bafana. Su compañero en el centro de la defensa, Ime Okon, tiene 22. Los laterales Khuliso Mudau y Aubrey Modiba, junto al capitán y portero Ronwen Williams, han sido titulares en los tres partidos como parte de una línea defensiva de cinco. Se espera que el mediocampista Mokoena regrese para respaldar a la defensa tras cumplir su sanción, posiblemente a expensas de Sphephelo Sithole.

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Canadá ha mantenido la misma línea de cinco: el portero Maxime Crepeau, Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius y Richie Laryea, todos titulares en todos los partidos.

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Posible once inicial de Sudáfrica contra Canadá

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Mbatha; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Posible once de Canadá contra Sudáfrica

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Convocatoria de 26 jugadores de Sudáfrica

Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Defensas: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (todos del Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (ambos de Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Centrocampistas: Teboho Mokoena, Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Delanteros: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (todos de Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (ambos de Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Convocatoria de 26 jugadores de Canadá.

Porteros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensas: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsella), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Niza), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampistas: Stephen Eustaquio (Oporto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Ángeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto) y Jonathan Osorio (Toronto).

Delanteros: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

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Noticias y convocatorias

Hugo Broos aún no ha confirmado la alineación probable para el partido contra Sudáfrica, y en los datos actuales de la convocatoria no figuran lesiones ni sanciones. Se irán añadiendo actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido y se disponga de más información.

Jesse Marsch tampoco ha revelado el once de Canadá. No hay lesiones ni sanciones confirmadas, pero el estado físico de Alphonso Davies sigue siendo clave. El lateral del Bayern de Múnich se recupera de una larga lesión y probablemente tendrá minutos limitados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

En sus últimos cinco partidos, Sudáfrica ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas, sumando cuatro puntos en tres duelos mundialistas. Su más reciente fue un 1-0 sobre Corea del Sur el 25 de junio, que le dio el pase a las eliminatorias. Antes, empató 1-1 con Chequia y perdió 2-0 ante México en su debut. En esos cinco partidos marcó dos goles y encajó tres.

Canadá, por su parte, suma 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Cayó 2-1 ante Suiza el 24 de junio y quedó eliminada. Antes venció 6-0 a Catar y empató 1-1 con Bosnia y Herzegovina. Marcó nueve goles y encajó cuatro, si bien el 6-0 ante Catar infla sus números ofensivos.

Historial de enfrentamientos directos

RSA Último partidos CAN 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Sudáfrica 2 - 0 Canadá 2 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Sudáfrica y Canadá solo se han enfrentado una vez: en un amistoso el 20 de noviembre de 2007, con victoria 2-0 para los locales.

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El duelo de este martes en Los Ángeles, correspondiente a los 32avos de final, marca apenas su segundo enfrentamiento.

Clasificación

Sudáfrica terminó segunda en el Grupo A y Canadá, segunda en el Grupo B.