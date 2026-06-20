Previa del partido entre Marruecos y Haití en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Marruecos y Haití jugarán el 24 de junio de 2026 a las 18:00 EST (22:00 GMT).

Previa del partido

Marruecos podría clasificar aún perdiendo, siempre que Brasil venza a Escocia. Los norteafricanos han sido sólidos: empataron 1-1 con Brasil y vencieron 1-0 a Escocia con gol temprano de Ismael Saibari. Haití, 83 del ranking FIFA, cierra su primera fase final desde 1974; su valiente actuación ha sido un bálsamo para el país.

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Jugadores clave y seleccionador de Marruecos

Marruecos llega al torneo bajo la batuta de Mohamed Ouahbi, quien pasó rápidamente del banquillo sub-20 —al que llevó al título mundial en 2025— al de la absoluta. Tras la victoria 2-1 sobre Kosovo en el amistoso, no hay lesiones graves, así que podrá alinear un once experimentado y compenetrado.

La gran novedad es la inclusión de los jóvenes Othmane Maamma y Yassir Zabiri, aunque se espera que aporten energía desde el banquillo. El lateral derecho del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, sigue siendo el pilar indiscutible del equipo: afianza la defensa y impulsa el ataque por las bandas.

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Jugadores clave y seleccionador de Haití

Sus figuras son el portero Johny Placide, el volante Jean-Ricner Bellegarde, reciente descenso con el Wolves, y el veloz extremo del Sunderland, Wilson Isidor. También destaca el extremo francés de 24 años Ruben Providence, formado en el PSG y la Roma, hábil en el uno contra uno. Desde su llegada en junio de 2024, el seleccionador Sébastien Migné ha impulsado un notable resurgimiento. Aunque nunca ha visitado el país por la inestabilidad política, ha logrado transmitir unidad, confianza y disciplina.

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Posible once de Marruecos

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Posible once de Haití

Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

Convocatoria de 26 jugadores de Marruecos.

Porteros: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Fuerzas Armadas Reales)

Defensas: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk) y Marwane Saadane (Al-Fateh).

Centrocampistas: Samir El Mourabet (Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Delanteros: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Estrasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht de Fráncfort), Amine Sbai (Angers)

Bajas: Nayef Aguerd (Marsella), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Convocatoria de 26 jugadores de Haití:

Porteros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josué Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys de Berna).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencvaros).

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Noticias y plantillas

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, no reporta lesiones ni sanciones confirmadas. La alineación probable se anunciará más cerca del inicio del partido.

Haití, dirigido por Sébastien Migne, tampoco ha reportado lesiones, sanciones ni once inicial. Más actualizaciones se ofrecerán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Marruecos llega a Atlanta con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 1-1 ante Brasil en el Mundial el 13 de junio, punto obtenido gracias a su sólida defensa. Antes, empató 1-1 con Noruega, y luego venció 4-0 a Madagascar, 5-0 a Burundi y 2-1 a Paraguay. En total, marcó 14 goles y encajó solo dos.

Haití, en cambio, suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Viene de caer 1-0 ante Escocia en su debut mundialista y, antes, perdió 2-1 con Perú en un amistoso. Su mejor resultado fue el 4-0 sobre Nueva Zelanda. Antes, empataron 1-1 con Islandia y cayeron 0-1 ante Túnez, por lo que suman una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos entre Marruecos y Haití en la base de datos actual. No se han facilitado registros históricos oficiales de este enfrentamiento y no se han registrado aquí encuentros previos entre ambos equipos.

Clasificación

En el Grupo C, Marruecos es segundo y Haití tercero tras la primera jornada.