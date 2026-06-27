Previa del partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán en la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán: detalles del partido

El partido se jugará el 27 de junio de 2026 a las 23:30 GMT (18:30 EST).

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República Democrática del Congo vs Uzbekistán: contexto del partido

El duelo en Georgia es vital para ambos equipos del Grupo K, que intentan recuperarse tras una segunda jornada dura. Tras la segunda jornada —derrota congoleña 1-0 ante Colombia y 5-0 de Uzbekistán frente a Portugal—, el margen de error en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) es nulo. Ambos llegan al sureste conscientes de que la adaptabilidad táctica y una rápida recuperación anímica tras esas duras derrotas definirán sus opciones de avanzar.

El técnico congoleño, Sébastien Desabre, necesita que su equipo mantenga la concentración defensiva y aumente su puntería en el área rival, usando su disciplina táctica para controlar un partido clave. Confiará en su velocidad y en sus delanteros para imponer ritmo, dominar el centro del campo y superar a una defensa asiática vulnerable. Enfrente tendrá a Uzbekistán, con problemas estructurales pero desesperado, dirigido por Fabio Cannavaro. Los “Lobos Blancos” deben recuperar la solidez defensiva y explotar su contraataque con disciplina bajo máxima presión.

En el moderno Estadio de Atlanta se espera un duelo táctico intenso, donde la comunicación en el centro del campo y la velocidad en la cobertura serán claves. La República Democrática del Congo buscará su primer triunfo para alcanzar los dieciseisavos, mientras Uzbekistán intentará revertir su imagen y sumar tres puntos vitales. Uzbekistán, con su espíritu intrépido, buscará tres puntos que le permitan superar a su rival y mantener viva la esperanza. Desde el primer pitido, la permanencia en el Mundial será el objetivo que guíe cada decisión.

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¿Cómo les fue en la segunda jornada?

Colombia 1-0 República Democrática del Congo

El equipo de Desabre cayó 1-0 ante Colombia en el Estadio de Guadalajara. Los Leopards, ordenados atrás con cinco defensas, controlaron el juego hasta el minuto 76, cuando Daniel Muñoz marcó el único gol del partido.

Su columna vertebral, liderada por Chancel Mbemba y Axel Tuanzebe, cortó las transiciones y mantuvo a Colombia a raya durante 75 minutos. Sin embargo, la presión constante rival acabó por romper la estructura: el lateral Daniel Muñoz marcó el 1-0 en el 76’. En los minutos finales Congo lanzó más hombres al ataque y cambió sus esquemas, pero no pudo superar el orden colombiano y se quedó sin puntos en la segunda jornada.

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Portugal 5-0 Uzbekistán

Los pupilos de Cannavaro sufrieron una humillante goleada en el Houston Stadium: la potencia europea Portugal les endosó un 5-0. Los Lobos Blancos no aguantaron el ritmo desde el inicio y vieron cómo su defensa se derrumbaba a los seis minutos, cuando Cristiano Ronaldo abrió el marcador.

Nuno Mendes dobló la ventaja en el 17’ y Ronaldo firmó el 3–0 en el 39’, sentenciando el duelo antes del descanso. En el descanso Cannavaro introdujo a Mozgovoy y Alijonov para reequilibrar el medio, pero un autogol de Nematov en el 60 sentenció sus esperanzas. Rafael Leão sentenció en el 87’, dejando a Uzbekistán sin margen de error para la última jornada.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

República Democrática del Congo (Sébastien Desabre)

Desabre no debe abandonar el esquema de transición rápida que permitió a los Leopards frenar a rivales de élite. El movimiento vertical, las rotaciones por bandas y una zaga de nivel Premier muestran que Congo tiene las herramientas para competir.

Sin embargo, debe mejorar la eficacia en el último tercio. En el último partido, su ataque pragmático y lento apenas creó ocasiones por el centro, dejó aislados a los delanteros y terminó en una derrota 1-0 ante Colombia. Ante una Uzbekistán que busca recuperar la confianza defensiva, una progresión lenta del balón será fatal. Por ello, debe acelerar la circulación vertical del balón y exigir mayor apoyo creativo en el mediocampo para alimentar a delanteros como Yoane Wissa y Cédric Bakambu antes de que el rival organice su defensa.

Uzbekistán (Fabio Cannavaro)

Cannavaro no debe desmantelar el esquema compacto y defensivo que llevó a los «Lobos Blancos» a su primer Mundial. La base defensiva y la presencia física en el centro del campo siguen siendo sólidas, pero la tercera jornada exige un reajuste defensivo inmediato tras la dura derrota 5-0 ante Portugal.

Ante la velocidad de las transiciones congoleñas, una defensa desordenada o aislada será explotada al instante. Cannavaro debe recuperar la rigidez defensiva italiana y ordenar a sus centrales, como Abdukodir Khusanov, un bloque bajo compacto y comunicativo. Al recuperar el balón, Uzbekistán debe avanzar rápido en vertical, no circularlo horizontalmente en zonas de riesgo. Pases directos para superar la presión congoleña y abrir el campo por las bandas serán clave para alimentar a la pareja de delanteros Eldor Shomurodov y Abbosbek Fayzullaev, evitando que el ataque se ahogue en el centro.

¿Cuáles son las últimas noticias del equipo de cara a la tercera jornada?

Noticias del equipo de la República Democrática del Congo

Desabre dispone de toda su plantilla para recuperar la senda tras la ajustada derrota 1-0 ante Colombia. En la segunda jornada usó un 5-3-2 muy defensivo, liderado por el portero Lionel Mpasi. La línea de cinco atrás se mantiene intacta: los centrales Samuel Kapuadi, Axel Tuanzebe y el capitán Chancel Mbemba, más los laterales Arthur Masuaku y Aaron Wan-Bissaka.

En el centro del campo, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy y Ngal’ayel Mukau están disponibles para imponer el ritmo. En ataque, Yoane Wissa y Cédric Bakambu liderarán la línea con su velocidad.

Noticias de la selección de Uzbekistán

Cannavaro dispone de todos sus jugadores y busca un cambio de mentalidad tras la goleada sufrida ante Portugal. En la segunda jornada salieron con un 3-4-3. A pesar de la derrota, el portero Abduvohid Nematov mantiene la titularidad, protegido por los centrales Rustam Ashurmatov, Asadbek Abdullaev y Abdukodir Khusanov.

En el centro del campo, Sherzod Nasrullaev y Behruz Karimov dan amplitud, mientras que Otabek Shukurov y Odiljon Hamrobekov, con una tarjeta amarilla, controlan el pivote. Arriba, los extremos creativos Abbosbek Fayzullaev y Azizbek Ganiev alimentan al referente Eldor Shomurodov.

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Duelo clave: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán

Yoane Wissa contra Abdukodir Khusanov

Wissa, ya consolidado como referente en el esquema de Desabre, mantiene su energía y confianza en la delantera de la República Democrática del Congo. Contra Colombia se movió con fluidez por la izquierda, aprovechando su velocidad para superar líneas. Para superar la defensa de Uzbekistán, Wissa deberá mostrar sus movimientos verticales, su regate y su intenso trabajo para estirar a los centrales, desordenar marcas y abrir espacios en el último tercio que puedan aprovechar delanteros como Cédric Bakambu.

Su marcador será el central Khusanov, baluarte defensivo de Uzbekistán. Ante Portugal dirigió el lateral derecho del bloque de tres y sufrió intensa presión. Pese al colapso defensivo en la segunda jornada, Khusanov cuenta con físico y juego aéreo de primer nivel. Debe mantener la concentración y comunicarse bien con Rustam Ashurmatov y Asadbek Abdullaev para frenar las diagonales de Wissa y evitar que Congo gane velocidad en la transición.

Samuel Moutoussamy contra Otabek Shukurov

Moutoussamy, corazón y motor del centro del campo congoleño, debe marcar el ritmo de la posesión y abrir espacios para los Leopards. Ya lo hizo ante Colombia en la segunda jornada, aportando físico en ataque y ayudando en la cobertura defensiva. Ante Uzbekistán, su misión será encontrar espacios entre líneas, distribuir el balón con rapidez y alimentar las subidas de los laterales. Si le dejan tiempo y espacio para girarse, su visión desequilibrará a cualquier defensa.

El mediocampista uzbeko Shukurov tratará de frenar esa creatividad. Fue clave en la segunda jornada ante Portugal y ahora deberá mostrar su disciplina sin balón para cerrar espacios y proteger a su defensa. Junto a Odiljon Hamrobekov, debe cerrar espacios, presionar los puntos de construcción del rival y resguardar a la defensa de tres, para evitar que los africanos impongan su dominio en el centro y obliguen a Uzbekistán a un repliegue insostenible.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo K?

Tras la segunda jornada, el Grupo K sigue abierto. Colombia lidera con seis puntos y una diferencia de goles de +3, tras ganar 1-0 a la República Democrática del Congo.

Portugal es segunda con 4 puntos y +5 en diferencia de goles, tras sumar un punto y dominar sus jornadas. Congo es tercera con 1 punto y −1 en diferencia, después de empatar en la primera jornada y perder por la mínima. Por su parte, Uzbekistán sigue sin puntos y con una diferencia de goles de −7, tras encajar dos derrotas consecutivas. El próximo partido de la tercera jornada, que se disputará en el Atlanta Stadium, es decisivo para ambas selecciones, que luchan por la clasificación automática o por mantener vivas sus opciones de repesca de cara a la última ronda.

Si gana la República Democrática del Congo

Una victoria del equipo de Desabre los subiría a cuatro puntos y los pondría en posición de clasificarse automáticamente para los dieciseisavos. Si, además, Portugal pierde por varios goles, los Leopards podrían arrebatarle el segundo puesto por diferencia de goles. En cambio, Uzbekistán se quedaría con cero puntos y quedaría eliminado. Si Portugal no pierde por muchos goles, los cuatro puntos de la República Democrática del Congo la dejarían tercera, a merced de la repesca, donde esa cifra suele bastar para avanzar.

Si Uzbekistán gana

Si los pupilos de Cannavaro ganan, sumarán tres puntos y superarán a Congo en la tabla, acabando terceros. En cambio, Congo se quedaría con un punto, último del Grupo K y eliminado. Aunque Uzbekistán seguiría con vida, acabar tercero con tres puntos y una diferencia de goles muy negativa haría muy inestable su pase a la repesca.

Un empate dejaría a la RDC con dos puntos, por encima de Uzbekistán, pero aún sin opciones reales de avanzar.

Un empate en Georgia dejaría a la República Democrática del Congo con dos puntos, suficientes para ocupar el tercer puesto por delante de Uzbekistán, pero insuficientes para avanzar. Para Uzbekistán, ese punto único lo condenaría al último lugar y a una eliminación inmediata. Aunque el empate evitaría que la República Democrática del Congo quedara última, terminar tercera con solo dos puntos y una diferencia de goles de −1 suele ser insuficiente para optar a la repesca, lo que, en la práctica, enviaría a ambas selecciones a casa al pitido final.

Noticias de los equipos y convocatorias

Sébastien Desabre aún no confirma la alineación de la República Democrática del Congo; no hay lesionados ni sancionados. Se esperan novedades cerca del inicio del partido, mientras el equipo se prepara para un encuentro que debe ganar sí o sí.

Fabio Cannavaro aún no confirma el once ante Uzbekistán; no hay lesionados ni sancionados. El técnico italiano debe mejorar el ataque tras un arranque complicado en el torneo.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

La República Democrática del Congo ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 de sus últimos 5 partidos. Su resultado más reciente fue un 1-1 ante Portugal en la fase de grupos del Mundial el 17 de junio, un punto reñido ante uno de los favoritos. Antes cayeron 2-1 ante Chile en un amistoso, pero el 0-0 con Dinamarca y el 1-0 a Jamaica en la eliminatoria mostraron su solidez defensiva. La racha se completa con un 2-0 a Bermudas. En total, han marcado cinco goles y encajado tres.

El balance reciente de Uzbekistán es más difícil de evaluar con certeza. El equipo de Cannavaro ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, siendo la derrota por 3-1 ante Colombia el 18 de junio el resultado más perjudicial de la racha. En ese mismo periodo también se produjeron derrotas ante Países Bajos y Canadá en amistosos previos al torneo. Las victorias anteriores sobre Venezuela y Gabón supusieron un cierto aliciente, aunque el nivel de los rivales en esos partidos fue considerablemente inferior. Marca siete goles y encaja otros siete.

Historial de enfrentamientos

La República Democrática del Congo y Uzbekistán no se han enfrentado antes. El duelo del 27 de junio en Atlanta será el primero entre ambas selecciones.

Clasificación



