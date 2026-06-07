Haití vs. Escocia se jugará el 13 de junio de 2026 a las 20:00 EST y el 14 de junio a las 01:00 GMT.

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Haití vs. Escocia: contexto del partido

La modesta Haití, 82.ª del mundo, afronta un duro Grupo C con Escocia, Brasil y Marruecos. Es su segunda Copa del Mundo tras 1974. Escocia, 43 del ranking, regresa tras 28 años gracias a un 4-2 sobre Dinamarca en la última jornada.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Haití?

Sus figuras son el portero Johny Placide, el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde (Wolves) y el extremo Wilson Isidor (Sunderland), amenaza ofensiva por su velocidad y técnica. También destaca el extremo francés de 24 años Ruben Providence, formado en el PSG y la Roma, que brilla en el uno contra uno. Desde su llegada en junio de 2024, el seleccionador Sébastien Migné ha impulsado un notable renacimiento futbolístico. Nunca ha visitado el país por la inestabilidad política, pero ha logrado transmitir unidad, confianza y disciplina.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Escocia?

El seleccionador Steve Clarke, de 62 años, ha guiado a Escocia a su primer Mundial desde 1998 y a dos Eurocopas consecutivas.

Scott McTominay, autor de una emblemática chilena que abrió el marcador en la victoria por 4-2 contra Dinamarca, renace en el Nápoles tras dejar el Manchester United. Fue nombrado mejor jugador de la Serie A en la 2024-25 y ayudó a los Azzurri a ganar el Scudetto. También se espera que John McGinn, del Aston Villa, reciente campeón de la Europa League, aporte goles. El capitán Andy Robertson y el lateral del Celtic Kieran Tierney suman gran experiencia.

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Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Haití

Haití debutará el 13 de junio (02:00 GMT del 14) ante Escocia, después chocará con Brasil, pentacampeona del mundo, y con Marruecos, semifinalista en 2022.

Porteros: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Defensas: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys de Berna).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Delanteros: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela) y Lenny Joseph (Ferencvaros).

El camino de Haití hacia el Mundial

Haití lideró su grupo de la CONCACAF gracias a los goles de su máximo anotador histórico, Duckens Nazon, autor de 44 tantos en 76 partidos.

Convocatoria de Escocia

Los escoceses se medirán a Haití el 14 de junio, a Marruecos el 19 de junio y a Brasil el 24 de junio en el Grupo C.

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Notts Forest), Liam Kelly (Rangers).

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo de Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (sin equipo tras dejar el Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers), Lewis Ferguson (Bolonia), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man United), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Nápoles).

Delanteros: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).

El camino de Escocia hacia el Mundial

Los escoceses necesitaron una dramática victoria 4-2 ante Dinamarca en la última jornada para asegurar su primera participación en un Mundial desde 1998. Los goles en el tiempo de descuento de Kieran Tierney y Kenny McLean rompieron el corazón de los daneses en Hampden Park.

Noticias de los equipos y plantillas.

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Clasificación

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