Previa del partido entre Escocia y Brasil en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Escocia vs. Brasil: detalles del partido

El partido se jugará el 24 de junio de 2026 a las 22:00 GMT (17:00 EST).

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Escocia contra Brasil: contexto del partido

El encuentro en Florida es clave: ambas selecciones del Grupo C buscan afianzar o rescatar su campaña tras una intensa segunda jornada. Tras la segunda jornada —en la que Brasil reafirmó su dominio con un 3-0 sobre Haití en Filadelfia y Escocia perdió 1-0 ante Marruecos en Boston—, el margen de error en el Hard Rock Stadium es mínimo. Ambos planteles llegan a Miami Gardens conscientes de que la adaptación táctica y una pronta recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones eliminatorias.

El técnico brasileño, Carlo Ancelotti, debe mantener la concentración defensiva y la puntería de su equipo tras una actuación dominante que los sitúa al frente de la clasificación. Para ello se apoyará en la creatividad de Lucas Paquetá y en la velocidad de Vinícius Júnior, autor de un gol en la segunda jornada. Enfrente estará Escocia, dirigida por Steve Clarke, con una estructura sólida y mucha ambición. Con jugadores de gran condición física, los escoceses plantean una defensa tenaz y un letal contraataque liderado por Scott McTominay y John McGinn, que rinden mejor bajo disciplina.

En el moderno Miami Stadium, el partido será una partida de ajedrez de ajustes tácticos. Ambos bloques deberán evitar nuevos errores en la transición, por lo que la comunicación en el centro y el rápido seguimiento vertical resultarán decisivos. Brasil busca consolidar su liderato invicto, mientras Escocia, con su espíritu intrépido, intentará aprovechar los espacios dejados por los laterales y lograr un resultado que le garantice el pase desde el Grupo C. Con las opciones de clasificación tomando forma, la necesidad de avanzar a las eliminatorias guiará cada decisión desde el primer pitido.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la segunda jornada?

Escocia 0-1 Marruecos

La selección de Steve Clarke sufrió una tarde frustrante en el Boston Stadium. Un gol tempranero de Ismael Saibari, a los dos minutos, dio el triunfo por 1-0 a un Marruecos muy eficaz.

Los escoceses reaccionaron con intensidad y orden táctico en busca del empate, mantuvieron su sólida defensa, pero faltó claridad en el último tercio. La tensión creció en la segunda parte: Andy Robertson vio la amarilla en el 65’ y, pese a los cambios ofensivos de Clarke —Lyndon Dykes y Ben Gannon-Doak—, Escocia no superó el sólido muro marroquí y se marchó sin puntos.

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Brasil 3-0 Haití

Los de Carlo Ancelotti dominaron con autoridad en Filadelfia y vencieron 3-0 a Haití. Brasil controló la posesión desde el inicio y presionó alto.

En el 23’, Matheus Cunha abrió el marcador tras superar la defensa. En el 36’, repitió con un remate preciso. Justo antes del descanso, Vinícius Júnior aprovechó una rápida transición para sentenciar con el tercero. En la segunda parte, la sólida estructura de Ancelotti controló el partido, permitió pocos contraataques haitianos y gestionó con comodidad los minutos finales para asegurar los tres puntos.

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¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Brasil (Carlo Ancelotti)

Carlo Ancelotti no debe cambiar el valiente y rápido esquema ofensivo que dio a la Seleção una victoria 3-0 sobre Haití en Filadelfia. Los movimientos verticales, las rápidas rotaciones por las bandas y la excelencia en las transiciones lideradas por estrellas como Vinícius Júnior muestran que Brasil tiene las herramientas tácticas para dominar en la escena mundial.

Sin embargo, debe mantener la concentración defensiva ante rivales que conservan bien el balón. En duelos anteriores, la agresiva estructura ofensiva de Brasil dejó espacios cuando los laterales avanzaban al último tercio. Ante una Escocia fuerte físicamente, ceder la pelota con facilidad puede ser letal. Por ello, Ancelotti debe reforzar el pivote defensivo y exigir a sus centrocampistas que mantengan una estricta disciplina posicional para cerrar los espacios intermedios y proteger a los centrales de los contraataques.

Escocia (Steve Clarke)

Steve Clarke no debe desmantelar el esquema pragmático que dominó gran parte del partido hasta que un rápido gol en los primeros minutos le costó la ajustada derrota 1-0 ante Marruecos en Boston. La estructura defensiva y la presencia física en el centro del campo siguen siendo bazas fiables, pero la tercera jornada exige un ajuste ofensivo en la forma de controlar y hacer circular el balón.

Ante el agresivo bloque alto de Brasil, mantenerse horizontal o circular el balón lentamente en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. Clarke debe acelerar la salida de balón desde el medio, ordenando a veteranos como McTominay mayor velocidad vertical tras recuperación. Al avanzar, Escocia debe explotar los espacios que dejan los laterales brasileños con rápidas proyecciones por las bandas. Las subidas de sus propios laterales pueden estirar la defensa rival y crear huecos valiosos para los delanteros, evitando que la jugada muera en el centro del campo.

¿Hay novedades en la plantilla para el tercer partido?

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Noticias del equipo de Escocia

Su principal reto en el Miami Stadium es reforzar el último tercio del equipo y dosificar a sus estrellas. Tras el 1-0 ante Marruecos no hay nuevas lesiones ni sanciones, así que Clarke cuenta con plantel completo.

Escocia mantendrá su 3-5-2. Angus Gunn seguirá en la portería, respaldado por los centrales Jack Hendry, Grant Hanley y Kieran Tierney.

En el medio, Ryan Christie, Lewis Ferguson y John McGinn formarán el rombo para dar equilibrio. Como carrileros, Nathan Patterson y el capitán Andy Robertson —ampliamente vigilado tras su amarilla— completarán el once.

La referencia ofensiva sigue siendo su delantera. El centrocampista Scott McTominay formará dupla con Ché Adams, aportando potencia para superar una defensa ordenada.

Noticias de la selección de Brasil

Carlo Ancelotti tiene un rompecabezas de alineación más cómodo, pero igual de complejo, mientras prepara a Brasil para asegurar su pase en el Grupo C. El principal debate es cómo gestionar el desgaste físico y el impulso anímico tras varias victorias consecutivas sin encajar gol, incluida la goleada 3-0 a Haití en Filadelfia, que exigió un ataque certero y de alta intensidad desde el primer minuto.

La base de Brasil será un 4-4-2 ordenado y fluido. En defensa, los centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães liderarán la zaga para mantener la solidez del torneo. El lateral izquierdo Douglas Santos, con una amarilla, deberá cuidarse, mientras que Danilo actuará en el derecho para resguardar a Alisson Becker.

En el medio, Casemiro y Bruno Guimarães controlarán el ritmo, con Lucas Paquetá a la izquierda y Vinicius Junior a la derecha.

En ataque, Matheus Cunha, autor de un doblete en la segunda jornada, liderará la línea junto a Raphinha para aprovechar la transición y castigar a Escocia al contraataque.

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Duelos clave: Escocia vs. Brasil

Matheus Cunha vs. Jack Hendry

Tras brillar como referencia ofensiva de Carlo Ancelotti, Cunha llega con energía y confianza. Ante la defensa escocesa, experta pero lenta, Cunha deberá usar su velocidad, su olfato y su constante movimiento para abrir espacios y asistir a Raphinha.

Su marcador será el central Jack Hendry, baluarte defensivo de Escocia. Hendry lideró la zaga en los primeros partidos y mantuvo la solidez ante Marruecos pese a la derrota 1-0. Ahora enfrentará un desafío mayor: contener a Cunha y evitar que Brasil imponga su ritmo. Necesitará máxima concentración y una comunicación fluida con Grant Hanley y Kieran Tierney para anular sus incursiones y frenar las transiciones brasileñas.

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Scott McTominay contra Casemiro

El centrocampista Scott McTominay, motor de Escocia, debe imponer el ritmo de posesión y abrir líneas rivales. Ante Marruecos jugó más adelantado para evitar la presión y aumentar la creatividad. Ante Brasil su misión será encontrar espacios, distribuir el balón con rapidez y llegar al área para rematar los centros de Nathan Patterson y Andy Robertson. Si tiene tiempo y espacio para girarse, su potencia y olfato goleador pueden desequilibrar la defensa brasileña.

El mediocampista brasileño Casemiro tratará de frenar ese ritmo. Fue clave en la segunda jornada, con una labor táctica vital en la victoria 3-0 sobre Haití. Pero su trabajo defensivo y su disciplina en las transiciones se pondrán a prueba en el Miami Stadium. Junto a Bruno Guimarães, debe cerrar espacios, presionar la salida de balón escocesa y resguardar a su defensa para evitar que el rival imponga su juego en la zona medular.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo C?

Tras la segunda jornada, el Grupo C está muy igualado: Brasil lidera con 4 puntos y +3 en diferencia de goles, seguido de Marruecos con los mismos puntos pero +1 en diferencia. Escocia es tercera con 3 puntos y 0 en diferencia.

Haití cierra la tabla sin puntos. El martes en Miami llega un partido clave: una victoria escocesa les mantendría en la lucha.

Si Escocia gana

Una victoria histórica les daría 6 puntos y la clasificación directa a los dieciseisavos. Además, según el resultado de Marruecos-Haití, podrían acabar primeros o segundos y evitar la repesca. En cambio, Brasil se quedaría con 4 puntos y necesitaría ayuda del otro partido o aspirar a ser uno de los mejores terceros.

Si Brasil gana

Si los de Ancelotti ganan, Brasil acabaría la fase invicto y Escocia quedaría al borde del abismo. Con 7 puntos, la Canarinha podría pasar como primera o segunda con pleno ánimo. En cambio, Escocia se quedaría con 3 puntos y dependería de la repesca de terceros, donde el balance actual la deja en una posición muy inestable.

Si hay empate, ambos quedarán con cuatro puntos y todo se definirá en la última jornada.

Un punto en Florida dejaría a Brasil con cinco unidades y el pase a la siguiente ronda. Escocia, con cuatro puntos, se mantendría tercera si Marruecos no pierde ante Haití. Aunque el empate no garantiza el avance, cerrar tercero con cuatro puntos y diferencia de goles cero suele bastar para acceder a la repesca de dieciseisavos.

Noticias y plantillas

Escocia, dirigida por Steve Clarke, no ha confirmado lesiones ni sanciones, ni el once inicial. Habrá actualizaciones próximas.

Brasil está dirigido por Carlo Ancelotti. Tampoco hay confirmaciones sobre lesiones o sanciones, y aún no se ha dado un once inicial, aunque la condición física de Neymar sigue siendo una preocupación. Más noticias se compartirán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Racha reciente

Escocia llega a Miami con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Haití en su debut en la Copa del Mundo el 14 de junio, un triunfo ajustado que puso fin a una larga espera sin victorias en un torneo. Antes, vencieron 4-0 a Bolivia y 4-1 a Curazao en amistosos, mostrando ambición ofensiva. Cayeron 1-0 ante Costa de Marfil y Japón en marzo.

En sus últimos cinco partidos, Brasil suma tres victorias, un empate y una derrota. Su último partido fue un 1-1 con Marruecos en el Mundial el 13 de junio. Antes, venció a Egipto 2-1 y goleó a Panamá 6-2 en amistosos, además de derrotar a Croacia 3-1 en abril. Su única derrota fue 2-1 ante Francia en marzo.

Historial de enfrentamientos directos

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Hay pocos datos sobre los enfrentamientos directos entre estas selecciones. El último fue un amistoso el 27 de marzo de 2011, que Brasil ganó 2-0 en casa. Con solo ese partido registrado, no se pueden establecer patrones históricos.

Clasificación



