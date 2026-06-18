Previa del partido entre Colombia y la República Democrática del Congo en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Colombia y la República Democrática del Congo jugarán el 24 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 22:00 EST (23 de junio de 2026).

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Colombia vs. República Democrática del Congo: contexto del partido

El encuentro en Jalisco es clave: ambas selecciones del Grupo K buscan mantener sus buenos resultados tras la primera jornada. Tras la primera jornada —3-1 de Colombia sobre Uzbekistán en Ciudad de México y remontada del Congo para empatar 1-1 con Portugal en Houston—, el margen de error en el Estadio Akron es mínimo. Ambos llegan a Zapopan conscientes de que la adaptación táctica y una pronta recuperación física serán clave para mantener vivas sus aspiraciones.

El técnico Néstor Lorenzo busca que Colombia mantenga la concentración defensiva tras un partido intenso ante Uzbekistán. Para ello se apoyará en la creatividad de James Rodríguez y la velocidad de Luis Díaz, clave para superar la ordenada defensa congoleña. Enfrente tendrá a una República Democrática del Congo sólida y combativa, dirigida por Sébastien Desabre. Los Leopardos, con jugadores de gran físico, defienden con orden y contraatacan con peligro, tal como demostraron ante Portugal.

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¿Cómo les fue a ambos equipos en la primera jornada?

Colombia 3-1 Uzbekistán

La selección de Néstor Lorenzo mostró su superioridad en el Estadio Azteca y, pese a la reacción uzbeka en la segunda parte, ganó 3-1. Los Cafeteros controlaron el ritmo y rompieron el bloque defensivo uzbeko en el 40: el lateral Daniel Muñoz se superpuso y remató de volea, al primer toque, un pase de Jefferson Lerma.

Tras el descanso, Abbosbek Fayzullaev cabeceó un rebote en el 60’ y dio esperanzas a Uzbekistán. Sin embargo, apenas cinco minutos después, Luis Díaz aprovechó una transición y batió al portero con un disparo raso al segundo palo. En el descuento, el recién ingresado Jaminton Campaz sentenció con un cabezazo, consolidando el liderato de Colombia en el Grupo K.

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Portugal 1-1 República Democrática del Congo

Los dirigidos por Sébastien Desabre mostraron gran resistencia en el Houston Stadium y, tras el gol inicial de João Neves, igualaron el marcador para lograr un histórico 1-1 ante la potencia europea.

Lejos de rendirse, los Leopards se replegaron con orden y contuvieron a Cristiano Ronaldo y compañía. Su orden y paciencia rindieron frutos en el descuento: Yoane Wissa superó la defensa lusa y marcó el 1-1. En la segunda parte, los congoleños mantuvieron el orden, aguantaron la presión y se llevaron un punto valioso de cara a su siguiente cita en Guadalajara.

¿Qué ajustes tácticos deben realizar ambos entrenadores?

Colombia (Néstor Lorenzo): Mantener la solidez defensiva en el medio y mejorar la gestión de la contrapresión.

El equipo cafetero atropelló 3-1 a Uzbekistán gracias a un ritmo alto, movimientos verticales, cambios rápidos de banda y las transiciones conducidas por Luis Díaz.

Sin embargo, debe corregir los lapsos de concentración defensiva que, a veces, hicieron que su equipo perdiera la disciplina y permitieron al rival marcar en la segunda parte. En su primer partido, el 4-2-3-1 colombiano sufrió para cubrir atrás cuando laterales como Daniel Muñoz se proyectaban al último tercio. Ante la potencia física de la República Democrática del Congo, perder el balón de forma innecesaria será fatal.Su ajuste clave es reforzar el pivote defensivo, exigiendo a Jefferson Lerma mayor disciplina posicional para cerrar espacios y proteger a los centrales.

República Democrática del Congo (Sébastien Desabre): Transiciones controladas y sobrecargas ofensivas por bandas.

Sébastien Desabre no debe desmantelar el esquema pragmático que neutralizó a Portugal (1-1). La defensa de cinco sigue siendo fiable, pero ahora necesita un ajuste ofensivo en el control y la circulación del balón.

Ante el agresivo bloque alto de Colombia, circular el balón en horizontal o muy lento en el centro provocará cansancio y ataques predecibles. Desabre debe acelerar la salida desde la “sala de máquinas” y ordenar a sus tres centrocampistas que proyecten el balón hacia delante con rapidez tras recuperar la posesión. Al avanzar, Congo debe explotar con rapidez los espacios que dejan los laterales colombianos. Las proyecciones de sus propios laterales servirán para estirar la defensa rival y crear huecos que el delantero Yoane Wissa puede aprovechar, evitando así el ahogo en el centro del campo.

¿Cuáles son las últimas noticias de ambos equipos para la segunda jornada?

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Noticias del equipo de Colombia

El principal reto de Néstor Lorenzo es mantener la concentración defensiva y dosificar el esfuerzo de sus estrellas. Tras la victoria 3-1 ante Uzbekistán, Colombia no tiene nuevos lesionados ni sancionados, por lo que el técnico cuenta con plantel completo.

Colombia saldrá con su habitual 4-2-3-1. El portero Camilo Vargas seguirá bajo los palos, aunque la defensa deberá darle más protección. Davinson Sánchez y Jhon Lucumí seguirán en el centro de la defensa, acompañados por los laterales Johan Mojica y Daniel Muñoz, autor de un sensacional gol en el debut. En el medio, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta aportarán equilibrio en las transiciones.

La creatividad ofensiva recae en James Rodríguez como ’10’, con Luis Díaz a la izquierda y Jhon Arias a la derecha. En ataque, Luis Suárez comandará la delantera, mientras Jaminton Campaz y Jhon Durán aguardan su turno en el banquillo.

Noticias del equipo de la República Democrática del Congo

Sébastien Desabre lidia con un complicado rompecabezas de selección y recuperación física mientras prepara a su equipo para un partido crucial contra el líder del grupo. El principal tema en torno a los Leopards es cómo gestionar el enorme desgaste tras su heroico 1-1 ante Portugal, que exigió un esfuerzo defensivo de alta intensidad bajo el calor de Texas.

La República Democrática del Congo usará un ordenado 5-3-2. En defensa, el central Axel Tuanzebe liderará la zaga junto a Sikou Kapuadi y el capitán Chancel Mbemba, que debe mantener la calma tras su amarilla en la primera jornada. Los laterales Arthur Masuaku y Aaron Wan-Bissaka deberán equilibrar sus subidas para contener a los extremos colombianos, mientras el portero Lionel Mpasi ofrece una cobertura firme.

En el medio, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe y Ngal’ayel Mukau buscarán acelerar la posesión y resguardar a los cinco defensas. En ataque, el goleador Yoane Wissa y el veterano Cédric Bakambu buscarán punzar en los contraataques.

Duelos clave entre Colombia y la República Democrática del Congo

Wissa vs. Davinson Sánchez

Tras marcar el histórico gol del empate ante Portugal con un remate brillante y sereno en la primera jornada, Wissa mantiene la energía y la confianza que lo consolidan como referente de la delantera de Sébastien Desabre. Contra Portugal ya mostró su fluidez y liderazgo en el ataque. Ahora, frente a la experimentada defensa colombiana, su velocidad y presión constante serán clave para abrir espacios y asistir a Bakambu.

Su marcador será el central Davinson Sánchez, baluarte defensivo de Néstor Lorenzo. En el debut ante Uzbekistán lideró el bloque defensivo, que sufrió solo en las transiciones finales. Para frenar a Wissa necesita concentración, comunicación y un buen posicionamiento que anule sus desmarques y evite el contraataque congoleño.

James Rodríguez vs. Samuel Moutoussamy

El capitán James Rodríguez, corazón creativo de Colombia, debe imponer el ritmo de posesión y abrir espacios para los Cafeteros. Ante Uzbekistán jugó en la mediapunta, esquivó la presión y buscó la creatividad por dentro. Ante la República Democrática del Congo, buscará espacios entre líneas, lanzará pases verticales rápidos y alimentará las subidas por banda de Luis Díaz y Jhon Arias. Si logra girarse y enfrentar a la defensa, su visión de juego desequilibrará el bloque congoleño.

El centrocampista de la República Democrática del Congo, Samuel Moutoussamy, buscará interrumpir ese ritmo creativo. En la primera jornada fue clave en el centro del campo y ayudó a mantener el empate 1-1 ante Portugal. Ahora, en el Estadio de Guadalajara, su labor defensiva sin balón afrontará la prueba definitiva. Debe posicionarse con agresividad para reducir los espacios en el medio, presionar los inicios de juego de James y resguardar a su línea de cinco defensas, evitando que Colombia domine el tercio central y acorrala a la República Democrática del Congo en un bloque defensivo insostenible.

¿Cómo se presentan las posibilidades del Grupo K?

Tras la primera jornada, el Grupo K ya muestra diferencias claras: Colombia lidera con 3 puntos y +2 en diferencia de goles, tras vencer 3-1 a Uzbekistán. R. D. del Congo y Portugal suman 1 punto cada uno y diferencia de goles 0, después de empatar 1-1 en Houston.

Esto deja a Uzbekistán último, sin puntos. El duelo de la segunda jornada en el Estadio de Guadalajara es clave para Colombia y la República Democrática del Congo, que buscan asegurar su pase a la última jornada.

Si Colombia gana

Un segundo triunfo consecutivo del equipo de Néstor Lorenzo los llevaría a seis puntos, a un paso de la clasificación automática a dieciseisavos. Si Portugal no vence a Uzbekistán, Colombia aseguraría uno de los dos primeros puestos con una jornada por jugar. Además, les daría un colchón psicológico y matemático valioso de cara al último duelo contra Portugal, mientras que dejaría a la República Democrática del Congo con un solo punto y obligaría a los Leopardos a ganar sí o sí a Uzbekistán en la última jornada.

Si gana la República Democrática del Congo

Si los dirigidos por Sébastien Desabre ganan, la clasificación se abrirá y el conjunto africano quedará al frente de la lucha por el pase a la siguiente ronda. Con 4 puntos, los congoleños superarían a Colombia y dependerían de sí mismos para avanzar al enfrentarse a Uzbekistán en la última fecha. Colombia, en cambio, se quedaría con 3 puntos y necesitaría un buen resultado ante Portugal para no quedar eliminada.

Si hay empate

Un nuevo empate dejaría a la República Democrática del Congo con dos puntos e invicta, mientras Colombia llegaría a cuatro y lideraría la tabla. Este resultado mantiene vivas las opciones de ambas, pero reduce los márgenes de clasificación del grupo. Colombia necesitaría solo un empate ante Portugal para avanzar, mientras que Congo debería vencer a Uzbekistán para evitar los criterios de desempate.

Noticias de los equipos y convocatorias

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no se confirma la alineación. Más detalles se anunciarán cerca del inicio del partido.

El técnico de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, tampoco ha anunciado novedades sobre la convocatoria. No hay lesiones ni sanciones confirmadas, y aún no se conoce la posible alineación. Más detalles se darán en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Colombia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas. Venció a Jordania 2-0 el 7 de junio y a Costa Rica 3-1 días antes. Perdió 3-1 contra Francia en marzo y 2-1 contra Croacia. En esos cinco encuentros marcó diez goles y encajó siete. Los dos triunfos consecutivos de junio indican que el equipo llega en buen momento.

La República Democrática del Congo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante Chile el 9 de junio, y también perdió por 1-0 ante Argelia en la Copa Africana de Naciones en enero. Entre los resultados positivos se cuentan el 1-0 a Jamaica en la eliminatoria mundialista, el 2-0 a Bermudas en un amistoso y el 0-0 ante Dinamarca. En esos cinco encuentros marcó cinco goles y encajó cuatro.

Historial de enfrentamientos directos

No hay registros de enfrentamientos previos entre Colombia y la República Democrática del Congo. Será su primer duelo en un Mundial.

Clasificación



