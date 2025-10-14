Previa del partido EE. UU. vs. Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

El partido entre EE. UU. y Paraguay comenzará el 13 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 21:00 EST.

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El partido en Los Ángeles es clave para ambas selecciones, que buscan afianzarse en un grupo muy igualado. Bajo presión, el técnico de EE. UU., Mauricio Pochettino, debe demostrar que su sistema de presión alta y ataque vertical funciona en la escena mundial. Delante tendrán a la implacable Paraguay de Gustavo Alfaro, experto en defensas sólidas y resultados prácticos. Con el público a favor en el moderno Los Angeles Stadium, el duelo promete ser un clásico instantáneo. Con Turquía y Australia acechando en el Grupo D, un tropiezo inicial podría ser decisivo. Para Estados Unidos es la ocasión de confirmar su crecimiento y consolidar su estatus de élite. Para Paraguay es el emotivo regreso tras 16 años fuera, y la presión de un debut en casa convertirá el estadio en una caldera donde la paciencia y la eficacia definirán los tres puntos.

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El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino de Estados Unidos hacia una Copa del Mundo en casa

Al compartir la organización con México y Canadá, el equipo estadounidense evitó el largo proceso de eliminatorias de la CONCACAF y obtuvo su plaza de forma directa.

La ausencia de eliminatorias de alto riesgo planteó un desafío: forjar un equipo competitivo mediante amistosos y torneos continentales. La presión de rendir en casa llevó a un gran cambio administrativo: el nombramiento de Mauricio Pochettino como seleccionador. Su objetivo fue convertir a una generación dorada de jugadores europeos en un equipo sólido. Para ello aprovechó los meses previos para medir a la plantilla ante rivales de élite. Sin la red de una tabla de clasificación, cada amistoso se convirtió en una prueba de alta presión, destinada a preparar al joven plantel para las expectativas locales cuando salga al campo en Los Ángeles.

La magistral clasificación de Paraguay

En contraste, la Albirroja llegó a la fase final tras superar la guerra de desgaste más dura: la implacable eliminatoria de la CONMEBOL, a ida y vuelta. Tras 16 años fuera del Mundial, desde su llegada a cuartos en 2010, Paraguay acabó con la sequía no por un fútbol ofensivo deslumbrante, sino por una lección de defensa: encajó solo 10 goles en 18 jornadas.

El giro llegó en agosto de 2024 con la llegada del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien, tras un arranque complicado, apeló al orgullo nacional y recuperó la histórica “garra” guaraní.Bajo su mando, la Albirroja encadenó nueve partidos sin perder y venció a Brasil, Argentina y Uruguay. Gracias a una defensa casi impenetrable, el equipo de Alfaro aguantó la presión y obtuvo el último cupo directo de la CONMEBOL, sellando un merecido regreso al gran escenario del fútbol mundial.

Noticias de los equipos de EE. UU. y Paraguay

Noticias del equipo de Estados Unidos

El DT Mauricio Pochettino citó 26 jugadores para el torneo: ocho de la MLS y el resto de Europa. Tras un exigente ciclo de preparación, el grupo llega concentrado al debut en Los Ángeles.

El extremo Christian Pulisic, con experiencia en el AC Milan, será titular en la banda izquierda. Folarin Balogun (Mónaco) y Ricardo Pepi (PSV) luchan por el puesto de delantero centro. En el medio campo regresan Weston McKennie, de la Juventus, y el capitán del Bournemouth, Tyler Adams. La gran noticia en defensa es el veterano del Charlotte FC, Tim Ream, de 38 años: si el central juega contra Paraguay, será el futbolista de mayor edad en vestir la camiseta de Estados Unidos en una Copa Mundial de la FIFA masculina.

Noticias del equipo de Paraguay

La Albirroja llega a California con un grupo cohesionado y una defensa sólida, tras su maratón de 18 partidos de clasificación de la CONMEBOL. El técnico Gustavo Alfaro cerró la lista de 26 sin lesiones graves, apostando por un plantel físico que cumple sus exigentes principios defensivos.

En los costados brillan el creativo Julio Enciso (Brighton) y el intenso extremo Miguel Almirón (Newcastle), listos para liderar vertiginosos contraataques. El eje defensivo lo conforman el capitán Gustavo Gómez (Palmeiras) y Omar Alderete, quienes lideraron una zaga que encajó solo diez goles en la eliminatoria. En el medio, el mediocampista de ida y vuelta Damián Bobadilla (São Paulo) y el contención Andrés Cubas se perfilan para formar el doble pivote.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

Nombrado con el mandato explícito de transformar a la selección de Estados Unidos en un equipo capaz de competir con la élite mundial en su propio terreno, Mauricio Pochettino aporta un pedigrí de talla mundial al banquillo estadounidense. El técnico argentino es conocido por su filosofía de alto octanaje y exigencia física, basada en un contraataque agresivo, una estructura defensiva rígida y transiciones verticales fluidas desde la zaga.

Suele emplear un 4-2-3-1 o un 4-3-3, pide un esfuerzo físico total, exige que los laterales suban y mantiene una defensa alta para comprimir el campo. Su principal reto en este Mundial será equilibrar ese ritmo de ataque con una defensa sólida ante rivales que aprovechan los espacios que dejan las líneas estadounidenses.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Legendario en Sudamérica, Alfaro es conocido por su solidez defensiva y su capacidad de motivar. Tras dirigir a Ecuador en 2022, lideró un giro radical en Paraguay mediante trabajo psicológico, identidad nacional y pragmatismo táctico.

Alfaro prefiere un sistema defensivo sólido y físico, ya sea 4-3-3 o 4-4-2, que cierra los espacios centrales. Sus equipos se repliegan en un bloque medio-bajo disciplinado, ceden la posesión y anulan a los creadores rivales. Minimiza riesgos en su propio tercio, apoyándose en una pareja de centrales dominantes que controlan el área. Luego explota las jugadas a balón parado o lanza extremos directos y explosivos al contraataque para marcar goles decisivos.

Duelos clave entre EE. UU. y Paraguay

Christian Pulisic vs. Gustavo Gómez: el duelo estelar del Grupo D. Pulisic, talismán de EE. UU., partira desde la izquierda para desequilibrar y explotar los espacios. Enfrente tendrá a Gómez, un muro. El central del Palmeiras es un titán en el bloque bajo: fuerza, recuperación y dominio aéreo. Pulisic deberá recurrir al juego de combinación rápido y preciso, no a la fuerza individual, para superar la defensa.

Antonee Robinson vs. Miguel Almirón: duelo táctico entre dos jugadores que conocen bien las transiciones de alto nivel. Las superposiciones de Robinson por la izquierda dan amplitud a Estados Unidos, pero su posicionamiento se pondrá a prueba ante la intensidad de Almirón, del Newcastle. Almirón, con gran velocidad de recuperación y alta intensidad, puede castigar cualquier pérdida. Robinson deberá dosificar sus subidas para evitar dejar expuesta la defensa.

Weston McKennie vs. Diego Gómez: duelo en la medular. McKennie aporta físico, presencia aérea y llegadas desde segunda línea. Enfrentará al joven talento del Brighton, Diego Gómez. El joven paraguayo es el motor de Alfaro: defiende con intensidad y resiste la presión. Quien gane los duelos por el segundo balón y imponga su ritmo tendrá una ventaja decisiva.

Noticias de los equipos y convocatorias

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma





Historial de enfrentamientos directos





Clasificación

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