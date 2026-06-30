Previa del partido EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: todo lo que necesitas saber

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final San Francisco Bay Area Stadium

El partido se jugará el 2 de julio de 2026 a las 01:00 GMT (21:00 EST del 1 de julio).

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Los anfitriones buscarán el apoyo de su público ante unos debutantes históricos.

Las «Estrellas y Rayas» arrancan la eliminatoria en el San Francisco Bay Area Stadium con la ventaja de jugar en casa. Mauricio Pochettino dirige a un equipo estadounidense dinámico, primero del Grupo D pese a un tropiezo final.

Enfrentan a Bosnia y Herzegovina, dirigida por Sergej Barbarez, que ya hizo historia al avanzar como uno de los mejores terceros. Aunque EE. UU. carga con las expectativas de ser coanfitrión, la eliminación directa invita a los Dragones a soñar con una sorpresa.

Así llegaron las «Estrellas y Rayas» y los «Dragones»

Estados Unidos comenzó arrollando 4-0 a Paraguay y luego venció 2-0 a Australia, antes de caer 3-2 ante Turquía en la última jornada. Aun así, los de Pochettino terminaron primeros con seis puntos y mostraron un ataque capaz de inquietar a cualquier rival.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, arrancó con un 1-1 ante Canadá, perdió 4-1 contra Suiza y cerró con una remontada 3-1 sobre Catar que le dio cuatro puntos y el pase histórico.

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Refuerzos defensivos y liderazgo veterano para afianzar las líneas

La defensa bosnia gana solidez con el regreso del central Tarik Muharemovic, de 23 años, tras su sanción, mientras que el veterano Edin Dzeko, de 40, liderará el ataque.

Estados Unidos buscará recuperar su solidez defensiva tras encajar tres goles ante Turquía. Se espera que Pochettino se apoye en el liderazgo de Tyler Adams y Weston McKennie para proteger a la zaga de cuatro y mantener el bloque compacto ante las amenazas aéreas.

El control del centro del campo frente al ritmo de las transiciones directas marcará la diferencia.

En el centro del campo se librará la batalla: Estados Unidos quiere el control con la creatividad de Christian Pulisic, mientras Bosnia buscará contragolpes rápidos.

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Bosnia y Herzegovina intentará aguantar la presión y golpear al contraataque. Los Dragones buscarán cualquier espacio dejado por los laterales estadounidenses para lanzar pases verticales y sorprender a la anfitriona.

Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Estados Unidos debe mejorar sus transiciones defensivas, pues cualquier pérdida de marca puede ser letal en la eliminatoria.

Bosnia y Herzegovina, por su parte, debe contener la fluida línea de ataque local e integrar a un defensa que regresa. Clave: marcaje disciplinado en el medio para neutralizar a Pulisic.

Posible once de EE. UU. contra Bosnia y Herzegovina

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Posible once de Bosnia y Herzegovina contra EE. UU.

Vasilj; Dedic, Katić, Muharemović, Kolašinac; Bajraktarević, Sunjić, Bašić, Alajbegović; Džeko, Demirović

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Convocatoria de 26 jugadores de EE. UU.

Porteros: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defensas: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Centrocampistas: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldán, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Delanteros: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Convocatoria de 26 jugadores de Bosnia y Herzegovina

Porteros: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Defensas: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

Centrocampistas: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Delanteros: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Noticias y plantillas

Mauricio Pochettino aún no ha confirmado el once inicial ante EE. UU. ni se han reportado bajas por lesión o sanción en el equipo local. Se esperan más novedades cerca del inicio del partido.

Bosnia y Herzegovina, dirigida por Sergej Barbarez, tampoco ha confirmado su once. No hay lesiones ni sanciones reportadas, y aún no se ha filtrado un posible equipo titular. Más detalles se anunciarán cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Estados Unidos llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Viene de perder 3-2 contra Turquía en la fase de grupos del Mundial, lo que acabó con su racha invicta. Antes, venció 2-0 a Australia y 4-1 a Paraguay. En sus cinco partidos totales marcó 12 goles y encajó 9, lo que muestra un ataque potente pero una defensa endeble.

En sus últimos cinco partidos ha sumado una victoria, tres empates y una derrota: 3-1 a Catar, 1-1 con Canadá y Panamá, 0-0 con Macedonia del Norte y la mencionada caída 4-1 ante Suiza. Marcó seis goles y encajó siete.

Historial de enfrentamientos

Su último duelo fue el 19 de diciembre de 2021, con victoria estadounidense por 1-0. Antes, empataron 0-0 en enero de 2018. Antes, el 14 de agosto de 2013, EE. UU. ganó 4-3 como visitante. En tres duelos, EE. UU. suma dos triunfos, un empate y cinco goles, por tres de Bosnia.

Clasificación

Estados Unidos terminó primero en el Grupo D y Bosnia y Herzegovina tercero en el Grupo B.