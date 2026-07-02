Previa del partido Colombia vs. Ghana en el Mundial de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Colombia vs. Ghana: detalles del partido

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

El partido se jugará el 4 de julio de 2026 a las 01:30 GMT (20:30 EST del 3 de julio).

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Los grandes de Sudamérica se miden a los históricos outsiders africanos en Kansas City.

En la recta final de la ronda de 32 se vivirá un esperado duelo intercontinental en el Kansas City Stadium. Néstor Lorenzo guía a una Colombia fluida y segura, con gran impulso, decidida a traducir su superioridad técnica en un largo camino en el torneo.

Enfrentan a una resistente Ghana, que por primera vez en la era moderna superó la fase de grupos. Aunque Colombia parte como favorita, la eliminación directa invita a las Estrellas Negras a plantear un plan defensivo y soñar con la sorpresa.

Así llegaron «Los Cafeteros» y las «Estrellas Negras»

Colombia lideró el Grupo K con siete puntos tras vencer a Uzbekistán y Congo, y empatar sin goles ante Portugal. Solo encajó un tanto, lo que confirma su equilibrio entre defensa y ataque.

Ghana superó un Grupo L turbulento y avanzó como uno de los mejores terceros, con cuatro puntos. Logró un empate ante la anfitriona Inglaterra y venció 1-0 a Panamá tras caer contra Croacia.

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Plantillas al completo y veteranos clave

Ambos equipos llegan con plantillas estables. Colombia no reporta lesiones ni sanciones. Luis Suárez, ya recuperado, volverá al once. Lorenzo se apoyará en la visión de James Rodríguez, de 34 años, para abrir líneas de pase.

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El cuerpo médico de Ghana ha gestionado bien el susto por la lesión del centrocampista del Manchester City Antoine Semenyo, quien se espera que sea titular tras superar un problema en el tobillo. Las Estrellas Negras se apoyarán en la experiencia de Thomas Partey y Jordan Ayew para sostener su eje ante la presión colombiana.

Las sobrecargas por la derecha contra bloques centrales disciplinados marcarán la diferencia.

El duelo se centrará en cómo Ghana contiene las rotaciones por banda de Colombia. Los cafeteros suelen acumular jugadores en la derecha, donde el lateral ofensivo Daniel Muñoz, autor de dos goles, se asocia con los extremos para estirar la defensa rival.

Ghana responderá con un bloque central compacto y buscando neutralizar la salida de balón colombiana. El duelo entre Richard Ríos y Thomas Partey será clave: si Partey corta el suministro a Luis Díaz, los africanos tendrán más opciones.

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Las estructuras consolidadas se enfrentan a la prueba definitiva

Colombia deberá ser paciente al explorar la defensa ghanesa y no exponer a demasiados hombres en ataque para resguardarse de sus contraataques verticales.

Ghana, por su parte, busca mantener su portería a cero ante una delantera versátil. La clave estará en una defensa bien comunicada que neutralice los desbordes de Muñoz y los movimientos de Rodríguez.

Posible once de Colombia contra Ghana

Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Posible once de Ghana contra EE. UU.

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

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Convocatoria de 26 jugadores de Colombia

Porteros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Defensas: Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Centrocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz

Delanteros: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

Convocatoria de 26 jugadores de Ghana

Porteros: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Defensas: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Centrocampistas: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Delanteros: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Noticias y plantillas

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, no ha reportado lesiones ni sanciones. Aún no hay alineación confirmada. Se actualizará cerca del inicio del partido.

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, tampoco ha confirmado lesiones o sanciones. Tampoco se ha anunciado el once inicial. Se esperan más novedades en los días previos al partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Colombia llega en gran momento: G-G-G-E-G en sus últimos cinco partidos. Su más reciente fue un 0-0 con Portugal el 27 de junio, resultado que le dio el primer lugar del Grupo K. Antes, venció 1-0 a la República Democrática del Congo y 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. Antes del torneo vencieron 2-0 a Jordania y 3-1 a Costa Rica en amistosos. En total, suman cinco partidos sin perder, con seis goles a favor y ninguno en contra.

Ghana llega con una racha de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Su último partido fue una caída 2-1 ante Croacia el 27 de junio, que cortó su invicto. Antes, igualó 0-0 con Inglaterra y venció 1-0 a Panamá en su debut. En amistosos, empató 1-1 con Gales y perdió 2-0 ante México. Marcó tres goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

No hay datos recientes de enfrentamientos directos. Será un cruce intercontinental poco habitual.

Clasificación

Colombia terminó primera del Grupo K y Ghana tercera del Grupo L.