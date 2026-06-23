Previa del partido Cabo Verde - Arabia Saudí de la Copa del Mundo de la FIFA 2026: todo lo que necesitas saber

Cabo Verde y Arabia Saudí jugarán el 26 de junio de 2026 a las 20:00 EST.

Contexto del partido

Los debutantes escribieron su cuento de hadas al empatar 2-2 con Uruguay y 0-0 con la favorita España. Estos resultados son históricos para una nación insular de unos 525 000 habitantes. El portero Vozinha, de 40 años, realizó siete atajadas ante España, mientras que Uruguay convirtió sus dos únicos remates a puerta.

Arabia Saudí, con un punto tras empatar 1-1 con Uruguay y perder 4-0 ante España, cierra la clasificación del grupo. A Cabo Verde le basta un empate para avanzar si España vence a Uruguay; ganar a los saudíes le garantiza la siguiente ronda. Un país de 525 000 habitantes está a un paso de la historia.

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Jugadores clave y entrenador de Cabo Verde

El delantero Dailon Livramento marcó cuatro goles en la fase de clasificación, incluidos tantos clave ante Angola y Camerún, y terminó como máximo goleador de su grupo. Cabo Verde está dirigido por el excapitán Pedro Leitão Brito, “Bubista”, quien desde 2020 apuesta por un sistema defensivo disciplinado para lograr nuevas sorpresas. El veterano portero del Chaves, Vozinha, demostró su valía frente a España en la primera jornada, lo que hizo que sus seguidores en Instagram se dispararan de 40 000 a más de 15 millones en cuestión de días.

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Jugadores clave y seleccionador de Arabia Saudí

El veterano capitán Salem Al-Dawsari, autor del gol ante Argentina en 2022 y dos veces Jugador Asiático del Año, sigue siendo clave en la banda izquierda. En el centro del campo destaca el joven talento Musab Al-Juwayr, del Al Qadsiah. El lateral derecho del Lens, Saud Abdulhamid, es el único que juega fuera de Arabia Saudí. El equipo está dirigido por el técnico griego Georgios Donis, contratado en mayo de 2023 con un vínculo hasta julio de 2027.

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Posible once de Cabo Verde

Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Cabral; Pina; Mendes, Arcanjo, Monteiro, Rodrigues; Benchimol.

Posible once inicial de Arabia Saudí

Al Owais; Abdulhamid, Al Amri, Lajami, Al Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr, Alkhaibari, Al-Dawsari, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Cabo Verde cuenta con una plantilla de 26 jugadores.

Porteros: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Defensas: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Centrocampistas: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Delanteros: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Başakşehir).

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Convocatoria de 26 jugadores de Arabia Saudí.

Porteros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defensas: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, cedido por la Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Centrocampistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Delanteros: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Noticias de los equipos y plantillas

El seleccionador de Cabo Verde, Bubista, no ha reportado lesiones ni suspensiones y aún no confirma alineación. Se espera que mantenga el mismo once que empató con Uruguay y compitió ante España. Más detalles se conocerán cerca del inicio del partido.

El técnico saudí, Georgios Donis, tampoco ha confirmado la alineación ni reportado lesiones. El equipo debe recuperarse rápido tras la goleada ante España, y Donis espera una reacción de sus jugadores. Más detalles se anunciarán cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Cabo Verde ha sido uno de los equipos más regulares de la fase de grupos, con dos empates y tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un 2-2 ante Uruguay el 21 de junio, tras remontar. Antes, debutó con un 0-0 ante España el 15 de junio. En los amistosos previos venció 3-0 a Bermudas y a Serbia, y empató 1-1 con Finlandia. En estos cinco partidos marcó nueve goles y encajó tres, manteniendo su portería a cero ante España y Senegal, lo que destaca su solidez defensiva.

Arabia Saudí, en cambio, ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Cayó 4-0 ante España el 21 de junio, su peor resultado en la fase de grupos. Antes, empató 1-1 con Uruguay y venció 3-0 a Puerto Rico en un amistoso. Las derrotas ante España y Ecuador, más el empate con Senegal, suman cuatro goles a favor y siete en contra en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos directos

Ambas selecciones no se han enfrentado antes. Este partido en Houston será histórico.

Clasificación

En el Grupo H, Cabo Verde es tercero y Arabia Saudí cuarto antes de la última jornada.