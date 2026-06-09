Arabia Saudí vs. Uruguay se jugará el 15 de junio de 2026 a las 18:00 EST (22:00 GMT).

Arabia Saudí vs. Uruguay: contexto del partido

En 2022, Arabia Saudí sorprendió al vencer en el debut a la futura campeona, Argentina. Según OPTA, tiene solo un 0,05 % de probabilidades de ganar el título, pero eso no descarta una nueva sorpresa. El camino de Uruguay a la fase final fue turbulento: terminó cuarta en la eliminatoria de la CONMEBOL. ¿Qué esperar del duelo en Miami?

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Arabia Saudí?

El veterano capitán Salem Al-Dawsari fue el héroe de aquella famosa victoria sobre Argentina en 2022. El dos veces Jugador Asiático del Año sigue siendo clave por su calidad en la banda izquierda. En el centro del campo destaca el joven talento de Al Qadsiah, Musab Al-Juwayr, mientras que el lateral derecho del Lens, Saud Abdulhamid, es el único saudí que juega en Europa.

¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Uruguay?

El seleccionador Marcelo Bielsa impuso su característico 4-3-3 de alta intensidad y presión constante: Uruguay recuperó 147 balones en la eliminatoria, 26 más que cualquier otro equipo sudamericano.

Tras la retirada de Luis Suárez y Edinson Cavani, su esquema se apoya en un mediocampo incansable: Fede Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United) y Rodrigo Bentancur (Tottenham). En defensa, Ronald Araújo y José María Giménez aportan experiencia.

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Convocatoria de 26 jugadores de Arabia Saudí

Porteros: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Defensas: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, cedido por la Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Centrocampistas: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Delanteros: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

El camino de Arabia Saudí hacia el Mundial

En el Grupo C, Arabia Saudí sumó 13 puntos (3 victorias, 4 empates, 3 derrotas) y quedó tercera, cerca de la clasificación directa. El delantero Feras Al-Buraikan marcó cinco goles. En la repesca, venció 3-2 a Indonesia y, el 14 de octubre de 2025, selló el pase con un 0-0 ante Irak en Yeda.

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Convocatoria de 26 jugadores de Uruguay

Porteros: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Santiago Mele (Junior FC).

Defensas: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), José María Giménez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club América), Matías Olivera (Nápoles), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Flamengo).

Centrocampistas: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (SC Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club América).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (Club América), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal).

El camino de Uruguay hacia el Mundial

La campaña comenzó con victorias sobre Brasil y la campeona del mundo, Argentina, a finales de 2023. Sin embargo, la selección no marcó en ocho de sus últimos 12 partidos de clasificación y terminó cuarta en la fase de la CONMEBOL.

Noticias del equipo y plantillas

Arabia Saudí, dirigida por Georgios Donis, no reporta lesiones ni sanciones y aún no revela su posible alineación. Más actualizaciones se anunciarán cerca del inicio del partido.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, busca imponer su ritmo y disciplina. Tampoco se reportan lesiones ni suspensiones, y el once inicial aún no se confirma.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Estado de forma

Arabia Saudí llega con un balance reciente irregular: dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su último encuentro fue una victoria 3-0 sobre Puerto Rico el 5 de junio, ante un rival modesto. Antes, perdió 2-1 contra Ecuador y 2-1 frente a Serbia en amistosos, y cayó 4-0 ante Egipto en marzo. Antes, igualó 0-0 con los Emiratos Árabes Unidos en la Copa Árabe de la FIFA. En esos cinco duelos marcó cinco goles y encajó nueve.

Uruguay, en cambio, ha empatado 0-0 con Argelia y 1-1 con Inglaterra en sus dos últimos amistosos, y solo perdió 5-1 con Estados Unidos en noviembre de 2025. Antes, igualó 0-0 con México y venció 2-1 a Uzbekistán. En cinco duelos sumó tres goles a favor y seis en contra, aunque su defensa mostró mejoras recientes.

Historial de enfrentamientos

El último duelo fue en la Copa Mundial de la FIFA 2018, con victoria 1-0 de Uruguay. Antes, empataron 1-1 en un amistoso de 2014 en Arabia Saudí. En 2002, Arabia Saudí ganó 3-2 en otro amistoso. En tres duelos, cada selección ha ganado una vez y hubo un empate.

Clasificación

En el Grupo H, Arabia Saudí es segunda y Uruguay cuarta.