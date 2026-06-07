El partido Alemania-Curazao se jugará el 14 de junio de 2026 a las 12:00 EST (18:00 GMT).

Cómo ver el partido entre Alemania y Curazao con una VPN

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Alemania vs. Curaçao: contexto del partido

Es una clara batalla de David contra Goliat, y por eso amamos el Mundial. Alemania, tetracampeona y décima del ranking, se mide a la debutante Curazao, 83.º del mundo. Solo Nueva Zelanda (85.º) está por debajo en la clasificación.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Alemania?

La cuatro veces campeona del mundo cuenta con una plantilla de gran calidad, algo más joven que en ediciones anteriores. Joshua Kimmich aportará experiencia en el centro del campo, mientras que la creatividad y los goles de su compañero Jamal Musiala serán clave. Lo mismo ocurre con Kai Havertz, del Arsenal, que acaba de marcar en su segunda final de la Liga de Campeones. El legendario portero Manuel Neuer, ya con 40 años, jugará su último partido. El seleccionador Julian Nagelsmann, de 38 años y considerado un veterano en el banquillo, debe moldear a esta joven plantilla y convertirla en candidata al título.

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¿Quiénes son el seleccionador y los jugadores clave de Curazao?

El veterano técnico holandés Dick Advocaat dirige a la nación insular en su debut mundialista. Gervane Kastaneer, autor de cinco goles en la eliminatoria, y el exjugador del Aston Villa Leandro Bacuna, con tres asistencias, lideran el ataque. Con una mentalidad pragmática en el continente americano, el portero Eloy Room tendrá mucho trabajo y la ex promesa del Manchester United, Tahith Chong, podría sorprender.

Plantilla de Alemania

Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern de Múnich), Alexander Nubel (Stuttgart).

Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle United).

Centrocampistas: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern de Múnich), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Múnich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Múnich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool).

Delanteros: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Múnich), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle United).

El camino de Alemania hacia el Mundial

Alemania lideró el Grupo A de la fase de clasificación de la UEFA con cinco victorias en seis partidos, asegurando su pase directo al Mundial 2026.

Plantilla de Curazao

Porteros: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven) y Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Delanteros: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC) y Jearl Margaritha (SK Beveren).

El camino de Curaçao hacia el Mundial

Curaçao hizo historia al clasificarse por primera vez para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con unos 156 000 habitantes, es la nación más pequeña en llegar a la fase final. Comenzó en la segunda ronda de las eliminatorias de la CONCACAF y dominó el Grupo C con un perfecto 4-0-0 y una diferencia de goles de +13. En la ronda final superó a Jamaica y Trinidad y Tobago, terminando invicta con tres victorias y tres empates.

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Guía paso a paso para usar una VPN y ver hoy el partido entre Alemania y Curaçao.

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