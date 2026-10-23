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Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
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Previa del Paris Saint-Germain-Lyon de la Ligue 1: Los parisinos, con un gran potencial ofensivo, buscan el liderato ante el Lyon

Paris Saint-Germain vs Lyon
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Lyon

Tras una contundente victoria por 4-2 ante el Barcelona en la Champions League, los parisinos de Luis Enrique defienden el Parque de los Príncipes ante un Lyon que busca pasar página tras la frustración europea de entre semana.

Paris Saint-Germain vs. Lyon: datos del partido

crest
Ligue 1 - Jornada 8
Parc des Princes

El Paris Saint-Germain recibe al Olympique de Lyon el domingo 25 de octubre de 2026 a las 19:45 GMT (15:45 EST / 20:45 BST / 21:45 SAST), en la octava jornada de la Ligue 1, en el Parque de los Príncipes.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

La potencia ofensiva parisina pone a prueba a un Lyon resistente en el gran duelo de la capital

Tras su exhibición europea en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain recibe este domingo a su histórico rival, el Lyon, en uno de los grandes partidos de la Ligue 1. El equipo de Luis Enrique llega en plena forma después de imponerse al Barcelona por 4-2 el martes en la Champions League, con goles de Vitinha y Fabián Ruiz en la recta final. Aquella actuación europea supuso su segunda victoria consecutiva, tras ganar 3-1 al Estrasburgo en la competición nacional. Enfrente estará un Lyon que busca recuperarse de la dura derrota por 3-0 sufrida el jueves ante el Hoffenheim en la Europa League, pese a su reciente victoria liguera frente al OGC Niza.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Duelo clave: Désiré Doué contra Moussa Niakhaté

Una amenaza ofensiva en plena forma: Désiré Doué firmó una actuación destacada entre semana ante el Barcelona: abrió el marcador y dio una asistencia decisiva. Su movilidad entre la banda izquierda y los espacios interiores supone una amenaza inmediata para la defensa del Lyon.

El jefe de la defensa: Moussa Niakhaté es el pilar de la defensa central del Lyon. Deberá mantener el orden defensivo para reducir los espacios de Doué y Khvicha Kvaratskhelia, además de hacer frente a las rápidas transiciones del Paris Saint-Germain tras recuperar el balón con su contrapresión.

FBL-EUR-C3-ANDERLECHT-LYONGetty Images

Análisis táctico y onces previstos

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernández; João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Olympique de Lyon (4-3-3): Greif; Mata, Niakhaté, Kluivert, Tagliafico; Tessmann, Morton, Tolisso; Nuamah, Himbert, Nakamura.

Las claves del partido: El PSG parte como claro favorito en casa y se apoya en su dominio de la posesión por el centro y las subidas de sus laterales, especialmente Achraf Hakimi. La principal baza del Lyon para dar la sorpresa serán las rápidas transiciones verticales a través de Keito Nakamura y Rémi Himbert, con las que intentará aprovechar los espacios que pueda dejar la presión alta y sostenida del PSG.

Noticias de los equipos y plantillas

Paris Saint-Germain contra Lyon alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
Lyon crest
Lyon
OL
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovLucas HernándezLucas HernándezW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryL. DigneL. DigneI. ZabarnyiI. ZabarnyiJ. NevesJ. NevesD. FernandezD. FernandezL. BeraldoL. BeraldoM. AklioucheM. AklioucheF. TorresF. TorresO. DembeleO. DembeleR. DescampsR. DescampsM. NiakhateM. NiakhateAbnerAbnerZ. AthekameZ. AthekameClinton MataClinton MataM. BidstrupM. BidstrupJ. DuranvilleJ. DuranvilleT. TessmannT. TessmannN. NarteyN. NarteyK. BoudacheK. BoudacheP. SulcP. Sulc
Lyon crest
Lyon
OL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Lyon

Manager

  • Luis Enrique
  • P. Fonseca

Luis Enrique no podrá contar con dos jugadores para este encuentro. Senny Mayulu y Nuno Mendes figuran como lesionados y no estarán disponibles. No se han comunicado sanciones en la plantilla del PSG. La información sobre el once probable se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Paulo Fonseca tiene una baja por lesión: Mohamed Ouedraogo no estará disponible para el Lyon. Keito Nakamura está sancionado y también se perderá el partido. El once del equipo visitante se confirmará más cerca del inicio del encuentro.

Estado de forma

PSG

PSG - Formulario

OM
W1-2
LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
BAR
W4-2
Gol marcado (encajado)
16/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
OL

OL - Formulario

REN
W4-0
RCL
L2-1
CRY
W3-2
NCE
W2-1
TSG
L3-0
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El PSG ha ganado sus cinco últimos partidos entre la Ligue 1 y la Champions League, con 11 goles a favor y cinco en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 a domicilio ante el Estrasburgo en la Ligue 1. También derrotó al Manchester City por 4-2 en la fase de liga de la Champions League y venció a Le Mans, Marsella y Brest en la competición liguera. Cinco triunfos en cinco partidos reflejan una racha sin empates ni derrotas.

El Lyon ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre la Ligue 1 y la Europa League. Su única derrota llegó ante el Lens, por 2-1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 frente al Niza en la Ligue 1. También ganó 3-2 al Crystal Palace en la Europa League y goleó 4-0 al Rennes en la liga. El equipo de Fonseca ha marcado 12 goles en sus últimos cinco encuentros.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateLyon
4
0
1
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Lyon badge
Lyon
OL
2
F
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Lyon badge
Lyon
OL
1
F
Copa
Lyon badge
Lyon
OL
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
12Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en abril de 2026, cuando el Lyon ganó 2-1 en el Parque de los Príncipes en la Ligue 1. Ese resultado sigue siendo la última derrota del PSG como local ante este rival. En los últimos cinco duelos directos, el PSG ha ganado tres y el Lyon dos. Los parisinos han marcado 10 goles y el Lyon, ocho.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
7421135+814
W
L
W
D
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
W
W
W
W
L
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
W
L
W
D
W
4
LilleLilleLIL
7421105+514
D
W
L
W
W
5
MónacoMónacoASM
7421106+414
L
D
W
D
W
6
RennesRennesREN
74121514+113
L
W
L
W
W
7
LorientLorientFCL
732276+111
W
W
L
D
W
8
LensLensRCL
73131411+310
W
W
L
D
L
9
MarsellaMarsellaOM
73041410+49
W
W
L
L
L
10
BrestBrestB29
72321310+39
D
W
L
L
W
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
W
D
W
D
L
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
W
L
W
W
L
13
NizaNizaNCE
722369-38
L
W
W
L
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
L
L
L
D
W
15
AngersAngersSCO
7214915-67
L
L
W
D
L
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
L
L
W
D
D
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
L
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
L
L
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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