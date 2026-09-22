Previa del Países Bajos vs Alemania de la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

El Países Bajos vs Alemania comienza el 24 de septiembre de 2026 a las 14:45 EST y 18:45 GMT.

La renovada Alemania inicia su etapa bajo el mando de Jürgen Klopp al arrancar la UEFA Nations League 2026-27 a domicilio ante su casi vecino Países Bajos en Ámsterdam.

Un nuevo hombre lidera a los neerlandeses

La legendaria figura del centro del campo español Xavi sucede a Ronald Koeman como seleccionador después de que Países Bajos cayera eliminada del Mundial a manos de Marruecos. Ha tomado una gran decisión al dejar fuera de su convocatoria al máximo goleador histórico del país, Memphis Depay.

Getty Images

Una cara conocida al mando de Alemania

La leyenda del Liverpool Klopp sucedió a Julian Nagelsmann como seleccionador tras una decepcionante eliminación prematura en la Copa del Mundo de la FIFA. Inicia su etapa con cuatro partidos de la UEFA Nations League en septiembre y octubre, con dos convocatorias distintas para afrontar los cuatro encuentros ante Países Bajos, Grecia (x2) y Serbia.

Getty Images

Un nuevo hombre bajo palos

El portero del Barcelona Marc Andre ter Stegen vuelve a la convocatoria tras una lesión grave. Después de haber estado durante varios años a la sombra de Manuel Neuer, ahora disfrutará siendo el número uno. Sin embargo, por ahora, tendrá que desbancar al jugador del Besiktas Alexander Nubel.

Brobbey es un quebradero de cabeza

El delantero neerlandés Brian Brobbey firmó un hat-trick con el Sunderland en su reciente derrota por 5-3 ante un arrollador Manchester City. El corpulento delantero también fue un quebradero de cabeza en un partido reciente contra el campeón de la Premier League, el Arsenal, así que Alemania tendrá que idear un plan para frenar al jugador de 24 años.

Getty Images

Convocatoria poco convencional de Alemania

Klopp ha dado dos convocatorias de 22 jugadores para los cuatro partidos internacionales de Alemania. Para este choque y el encuentro ante Grecia del domingo 27 de septiembre, la convocatoria es la siguiente: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel, Finn Dahmen, Hennes Behrens, Max Rosenfelder, Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Josha Vagnoman, Yann-Aurel Bisseck, Joshua Kimmich, Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Felix Nmecha, Anton Stach, Bambasé Conté, Kai Havertz, Chris Führich, Jamal Musiala, Lennart Karl, Younes Ebnoutalib, Serge Gnabry, Kevin Schade.

Getty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

Justin Kluivert y Donyell Malen se cayeron de la convocatoria neerlandesa por lesión, mientras que Brajan Gruda abandonó la convocatoria de Alemania.

Jamal Musiala ha participado en tres goles en sus últimos tres partidos con el Bayern de Múnich.

Posibles onces

Países Bajos (433): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven, Ake; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Frimpong, Brobbey, Gakpo.

Alemania (4231): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Brown; Nmecha, Amiri; Gnabry, Karl, Musiala; Havertz.

Noticias de los equipos y convocatorias

El once previsto de Xavi Hernandez para Países Bajos es: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Micky van de Ven; Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey, Cody Gakpo. En estos momentos no figuran lesiones ni sanciones para el conjunto local, y se añadirán más actualizaciones más cerca del inicio si la situación cambia.

Se espera que la Alemania de Jurgen Klopp forme con Alexander Nuebel en la portería, por detrás de una línea de cuatro compuesta por Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck y Joshua Kimmich. Lennart Karl, Felix Nmecha, Nadiem Amiri y Serge Gnabry apuntan a actuar en el centro del campo, con Jamal Musiala y Kai Havertz liderando el ataque. En estos momentos no hay lesiones ni sanciones señaladas para el conjunto visitante.

Forma

Países Bajos llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su partido más reciente fue un empate 1-1 ante Marruecos en el Mundial, que terminó en eliminación por diferencia de goles o en términos de clasificación, mientras que su mejor actuación en esa racha fue una contundente victoria por 5-1 sobre Suecia. En esos cinco partidos, Oranje marcó 11 goles y encajó seis, con la campaña mundialista mostrando tanto su amenaza ofensiva como su ocasional vulnerabilidad defensiva.

La forma reciente de Alemania cuenta una historia más irregular. El equipo de Klopp registró dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un empate 1-1 ante Paraguay en el Mundial como resultado más reciente, que puso fin a su torneo. Venció a Curacao por 7-1 en su primer partido de la fase de grupos del Mundial y derrotó a Ivory Coast por 2-1, pero las derrotas ante Ecuador y Paraguay en las rondas eliminatorias pusieron fin a su campaña. Alemania marcó 13 goles en esos cinco encuentros y encajó cinco.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 1-0 de Alemania en un partido de la UEFA Nations League en octubre de 2024. Antes de eso, las dos selecciones empataron 2-2 cuando Países Bajos recibió a Alemania en la misma competición en septiembre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Alemania ha ganado dos veces, Países Bajos una, con dos empates, y entre ambos han marcado 11 goles en esa racha.

Clasificación

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Alemania ALE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Grecia GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Holanda HOL 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Serbia SER 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 2 de la UEFA Nations League, Alemania ocupa actualmente la primera plaza, mientras que Países Bajos es tercera, lo que significa que el conjunto local necesita un resultado positivo para recortar la distancia en lo alto de la tabla.