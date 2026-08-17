Previa del Nottingham Forest vs. Leeds United de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Nottingham Forest vs Leeds United: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest y Leeds United se enfrentarán el 22 de agosto de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Chispa de estreno junto al Trent

El Nottingham Forest arranca su campaña 2026/27 de la Premier League en casa con la visita del Leeds United al City Ground en la jornada 1. Arropado por una apasionada afición local, el Forest intentará imponer su dominio desde el inicio junto al Trent y llevar ese impulso a una exigente nueva temporada nacional. Para el Leeds, un viaje a Nottingham en la jornada inaugural representa una referencia inmediata de alta intensidad para medir su preparación para la máxima categoría desde el primer momento.

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Las pruebas continentales de pretemporada del Forest y su sólido final en casa

El Nottingham Forest llega al estreno liguero tras una extensa pretemporada por Europa. Después de arrancar el verano con victorias ante Notts County y Blackburn Rovers, el Forest sumó minutos valiosos durante una exigente gira por Portugal y pruebas ante rivales europeos. Cerró su pretemporada de gran manera en casa, con una trabajada victoria por 2-1 sobre el Bayer Leverkusen de la Bundesliga antes de firmar una actuación impresionante en el triunfo por 2-0 ante el Stade Brestois el 16 de agosto.

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Los triunfos de prestigio del Leeds en amistosos de primer nivel

El Leeds United llega al City Ground reforzado por una llamativa pretemporada veraniega. El Leeds mostró una seria amenaza ofensiva a principios de agosto con una impresionante victoria por 4-2 ante el Liverpool, seguida de un sereno triunfo por 2-0 sobre el RB Leipzig. Después de empatar 1-1 con el Manchester United entre semana, el Leeds cerró su preparación para la jornada inaugural el 15 de agosto de forma dominante, arrollando al FC Augsburg por 4-0 para confirmar que su delantera llega en plena forma.

Historial de enfrentamientos directos: duelos intensos y márgenes mínimos

Los partidos entre Nottingham Forest y Leeds United han sido históricamente encuentros de alta intensidad, definidos por ambientes frenéticos y un fútbol directo. De forma intrigante, ambos clubes se familiarizarán de cerca el uno con el otro justo al inicio del calendario 2026/27, ya que se enfrentarán dos veces en tres días, tras este telón de apertura de la Premier League con una revancha inmediata en la segunda ronda de la EFL Cup en el City Ground.

Noticias de los equipos y plantillas

Oliver Glasner tiene una baja confirmada para el estreno liguero del Forest, con Nicolo Savona en la lista de lesionados. No hay sancionados en el conjunto local y todavía no se ha confirmado ningún posible once inicial antes del pitido inicial. Se añadirán más actualizaciones sobre el equipo a medida que se acerque el partido.

En los visitantes, Daniel Farke no puede contar con el portero Lucas Perri ni con el extremo Gabriel Gudmundsson, ambos de baja por lesión. El Leeds no tiene jugadores sancionados y, por el momento, no se ha publicado ningún once probable. Habrá actualizaciones a medida que el club facilite más información.

Forma

El Nottingham Forest llega a la nueva temporada con un balance irregular en pretemporada de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 sobre el Brest el 16 de agosto, que llegó después de una victoria por 2-1 frente al Bayer Leverkusen cuatro días antes. Antes de esos triunfos, el Forest perdió contra el Barcelona (0-1), el Udinese (0-1) y el Sporting CP (1-4), esta última una dura derrota que despertó las primeras dudas sobre su estructura defensiva. En esos cinco encuentros, el Forest marcó cinco goles y encajó siete.

El Leeds United aterriza en mucha mejor forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco amistosos de pretemporada. Su resultado más reciente fue un 4-0 ante el Augsburg el 15 de agosto, mientras que también venció al RB Leipzig por 2-0 y al Sunderland por 1-0. El triunfo por 2-4 ante el Liverpool figura como uno de los resultados más destacados de su verano, aunque el empate 1-1 con el Manchester United, registrado como una derrota en el conjunto de datos, interrumpió su racha ganadora. El Leeds marcó nueve goles y encajó uno en sus últimos cuatro partidos de pretemporada.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en febrero de 2026, cuando el Leeds United ganó por 3-1 en Elland Road en un partido de la Premier League. Antes de eso, el Nottingham Forest se impuso por 3-1 en casa en el City Ground en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, que incluyen tres duelos de la Premier League y un amistoso de pretemporada, cada equipo ha ganado dos veces, con un balance repartido por igual.