Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 11:30 St James' Park

El Newcastle United vs Liverpool comienza el 23 de agosto de 2026 a las 11:30 EST y 16:30 GMT.

Newcastle vs Liverpool es un duelo entre dos equipos en transición

Matthias Jaissle. El alemán de 38 años destacó en etapas anteriores en Austria y Arabia Saudí, pero nunca ha entrenado en Inglaterra, y mucho menos en la Premier League. También han perdido a tres figuras importantes, Anthony Gordon, Sandro Tonali y Bruno Guimarães, que se han marchado este verano al Barcelona, Tottenham y Arsenal, respectivamente. El Newcastle terminó en una decepcionante 12.ª posición la pasada temporada, y se espera ampliamente que esta vez lo haga peor. Bazoumana Touré, de 20 años, es su fichaje más caro de este verano, por 42,8 millones de libras, y necesitarán que el extremo marfileño rinda desde el primer momento. Lukas Hornicek, el portero internacional checo de 24 años, llega por 26 millones de libras procedente del Braga.

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Dos hombres nuevos en el banquillo

Andoni Iraola ha llegado a Anfield desde el Bournemouth para reemplazar a Arne Slot, que fue destituido tras una decepcionante temporada 2025-26 en la que el Liverpool terminó quinto. Iraola llevó al Bournemouth a Europa la pasada temporada pese a perder a defensas clave y al talismán Antoine Semenyo. El técnico español es conocido por su planteamiento agresivo y ofensivo.

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¿Puede el Liverpool reemplazar a Salah?

El Liverpool ha perdido a varios jugadores importantes. Ibrahima Konaté se ha marchado al Real Madrid, la leyenda del club Mo Salah ha fichado por el Trabzonspor y el veterano lateral Andy Robertson se ha ido al Tottenham. El Liverpool ha fichado a Jérémy Jacquet, procedente del Rennes, y al exatacante de Osasuna Víctor Muñoz por un total combinado de 90 millones de libras. Aún no ha llegado un sustituto directo de Salah, por lo que la carga sobre los grandes fichajes del pasado verano, Florian Wirtz y Alexander Isak, será aún mayor. El jugador más destacado del club la pasada temporada, Dominik Szoboszlai, ha firmado un nuevo contrato de larga duración. El central uruguayo Ronald Araujo es una interesante incorporación en calidad de cedido desde el Barcelona.

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Estadísticas clave del Newcastle vs Liverpool

El Liverpool está invicto en sus últimos 19 partidos de la Premier League contra el Newcastle, con 14 victorias y cinco empates.

Cada uno de los tres últimos enfrentamientos de la Premier League entre Newcastle y Liverpool en St. James’ Park tuvo un gol que alteró el resultado marcado después del minuto 90.

En sus últimas nueve visitas de liga a St. James’ Park, el Liverpool ha ganado seis veces y ha empatado tres.

Hasta la fecha se han marcado 198 goles en los enfrentamientos de Premier League entre Newcastle y Liverpool. Dos goles en este partido lo convertirían en el tercer duelo en alcanzar los 200 en la competición, después de Liverpool vs Tottenham Hotspur (211) y Arsenal vs Tottenham (200).

Solo el Aston Villa y el Man City encadenaron una racha más larga de victorias en la Premier League que el Liverpool la pasada temporada, aunque solo cuatro equipos, entre ellos el Chelsea y el Tottenham, tuvieron una peor racha de derrotas. Su secuencia de cuatro empates en enero solo fue superada por Bournemouth y Brentford.

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Posibles onces

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Noticias de los equipos y plantillas

El entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, no podrá contar con cinco jugadores para este partido. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga y Lewis Hall figuran todos como lesionados. Actualmente no hay ninguna sanción registrada. No se ha confirmado una alineación probable y se esperan más actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

El técnico del Liverpool, Andoni Iraola, afronta una lista de bajas considerablemente más larga. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros y Curtis Jones están todos descartados por lesión. No hay sanciones. Como no se ha publicado ninguna alineación confirmada, la información del equipo se actualizará a medida que se acerque el partido.

Forma

El Newcastle llega a la nueva temporada con un balance irregular en pretemporada, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-2 sobre el Valencia el 8 de agosto, mientras que sufrió una derrota por 4-1 ante el Bristol City a finales de julio. En esos cinco partidos, el Newcastle marcó ocho goles y encajó ocho, y su único resultado competitivo en la muestra fue una derrota por 2-0 en casa del Fulham en la última jornada de la pasada temporada.

Los últimos cinco partidos del Liverpool también dejaron un balance repartido: dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-3 ante el Monaco el 9 de agosto. Ganó al Sunderland por 4-2 y al Wrexham por 1-0 durante la pretemporada, pero también perdió por 2-4 contra el Leeds United. El último resultado competitivo del Liverpool fue un empate 1-1 en casa del Brentford en la última jornada de la 2025-26. En esos cinco partidos, el Liverpool marcó diez goles y encajó diez.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 31 de enero de 2026, cuando el Liverpool venció al Newcastle por 4-1 en Anfield en la Premier League. Antes de eso, el Newcastle ganó por 2-3 en St James' Park en agosto de 2025, también en liga. En los últimos cinco enfrentamientos, el Liverpool ha ganado tres veces y el Newcastle dos, y ambos equipos también empataron 3-3 en St James' Park en diciembre de 2024. Los cinco partidos han dejado un total de 16 goles.