Previa del Mundial 2026: EE. UU. – Paraguay – Todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

El partido EE. UU. vs. Paraguay se jugará el 13 de junio de 2026 a las 02:00 GMT y a las 21:00 EST.

Cómo ver el partido entre EE. UU. y Paraguay con una VPN

Si viajas o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otro país, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) te puede ayudar.

Con una VPN como ExpressVPN creas una conexión segura y cifrada. Al cambiar tu ubicación virtual al país donde se transmite el partido, evitas las restricciones geográficas y disfrutas del encuentro en directo. Más adelante encontrarás una guía paso a paso, o consulta nuestra selección de las mejores VPN para ver deportes en streaming.

El partido en Los Ángeles es clave para ambos equipos, que buscan afianzarse en un grupo muy igualado. Bajo presión, el técnico estadounidense, Mauricio Pochettino, debe demostrar que su sistema de alta presión y ataques verticales funciona en la escena mundial. Enfrentará a una Paraguay implacable, curtida en mil batallas y liderada por el genio táctico Gustavo Alfaro, quien la ha convertido en una potencia defensiva que prioriza la intensidad y los partidos sin encajar goles. Con Turquía y una intensa Australia acechando en el Grupo D, un tropiezo inicial podría ser catastrófico. Para Estados Unidos es la ocasión de confirmar su crecimiento, superar la crisis de identidad de la última década y mostrar su evolución técnica en casa. Para Paraguay es el emotivo retorno tras 16 años fuera, su primera aparición desde 2010. Bajo los focos, la presión de jugar en casa convertirá el estadio en una caldera, y la capacidad de romper el orden defensivo rival definirá quién se lleva los tres puntos.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa Mundial de la FIFA 2026

El camino hacia el Mundial 2026

El camino de Estados Unidos hacia un Mundial en casa

Al coorganizar el torneo de 48 equipos con México y Canadá, la selección masculina de Estados Unidos evitó los largos procesos de clasificación regionales. En lugar de atravesar el largo proceso de clasificación de la CONCACAF, el equipo obtuvo su plaza de forma directa cuando la FIFA aprobó la candidatura conjunta.

No obstante, la ausencia de los habituales partidos de clasificación supuso un desafío: ¿cómo conformar un equipo competitivo forjado solo en amistosos y torneos continentales? La presión de rendir en casa llevó a un cambio radical: el nombramiento de Mauricio Pochettino como seleccionador. Su misión fue convertir a una generación de talentos europeos en un equipo sólido, y aprovechó los meses previos para medir a la selección contra rivales de primer nivel. Sin la red de una fase de clasificación, cada amistoso se convirtió en una prueba de alta presión para preparar al joven equipo ante las expectativas del público en Los Ángeles.

La lección magistral de Paraguay en la fase de clasificación

En contraste, la Albirroja alcanzó la fase final del Mundial de 2026 tras superar la exigente eliminatoria de la CONMEBOL, un maratón de todos contra todos. Tras 16 años ausente —desde su histórica clasificación a cuartos en 2010—, Paraguay volvió gracias a una sólida defensa que encajó solo 10 goles en 18 jornadas.

El giro se aceleró en agosto de 2024 con la llegada del táctico Gustavo Alfaro. Alfaro, quien asumió un plantel en crisis, recurrió a la psicología y al orgullo nacional para revivir el histórico “espíritu de lucha” guaraní.Bajo su mando, la Albirroja encadenó nueve partidos sin perder, con victorias históricas sobre Brasil, Argentina y Uruguay. Con una defensa casi impenetrable, Paraguay superó la fase final y se aseguró el último cupo directo de la CONMEBOL, volviendo así a una Copa del Mundo con un regreso emotivo y peleado.

Noticias del equipo: Estados Unidos vs. Paraguay

Noticias del equipo de EE. UU.

El seleccionador local, Mauricio Pochettino, citó a 26 jugadores para este torneo histórico: ocho de la MLS y el resto de la “generación dorada” europea. Tras un exigente ciclo de preparación sin la red de los partidos de clasificación, el grupo llega concentrado al partido inaugural en Los Ángeles.

El extremo Christian Pulisic, con la experiencia del AC Milan, será titular en la banda izquierda. Folarin Balogun (Mónaco) y Ricardo Pepi (PSV) luchan por el puesto de delantero centro. En el medio, Weston McKennie (Juventus) y el capitán Tyler Adams (Bournemouth) vuelven a ser clave. La novedad en la defensa es el veterano Tim Ream (Charlotte FC): si juega contra Paraguay, será el estadounidense de mayor edad en un Mundial masculino de la FIFA.

Noticias del equipo de Paraguay

La Albirroja llega a California con un plantel compacto y continuidad en defensa, tras 18 exigentes partidos en las eliminatorias de la CONMEBOL. El técnico Gustavo Alfaro cuenta con un grupo sano, fiel a un estilo de juego físico que encaja con sus exigentes principios defensivos.

En los costados brillan el creativo Julio Enciso (Brighton) y el extremo intenso Miguel Almirón (Newcastle), claves en las transiciones verticales. Pero el corazón del sistema es la columna defensiva. El capitán Gustavo Gómez (Palmeiras) y Omar Alderete liderarán una zaga que encajó solo diez goles en la eliminatoria. En el medio, el box-to-box Damián Bobadilla (São Paulo) acompañará al pivote defensivo Andrés Cubas.

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

Nombrado para convertir a Estados Unidos en un rival de élite, Pochettino aporta un palmarés de talla mundial. El argentino impone un fútbol físico: pressing intenso, defensa sólida y transiciones rápidas.

Suele emplear un 4-2-3-1 o un 4-3-3, exige un esfuerzo físico total y apoya la subida de los laterales, manteniendo una defensa alta que acorta el campo. Su principal reto en el Mundial será equilibrar la velocidad ofensiva con una defensa sólida ante rivales que busquen los espacios dejados por las líneas adelantadas.

Gustavo Alfaro (Paraguay)

Gustavo Alfaro, legendario técnico sudamericano, es un maestro de la defensa y la motivación. Tras dirigir a Ecuador en el Mundial de 2022, lideró un giro radical en Paraguay, basándose en la motivación, la identidad nacional y un pragmatismo táctico absoluto.

Alfaro prefiere una defensa sólida y física, en 4-3-3 o 4-4-2, que cierre el centro. Sus equipos se mantienen en un bloque compacto y sincronizado, ceden la posesión y neutralizan a los creadores rivales. Minimiza riesgos en su zona defensiva, se apoya en una pareja de centrales dominantes y, desde ahí, explota las transiciones y la velocidad de sus extremos para definir en el contraataque.

Duelos clave en el partido entre EE. UU. y Paraguay

Christian Pulisic vs Gustavo Gómez: el duelo estrella del Grupo D. Pulisic, líder de Estados Unidos, partirá desde la izquierda para generar superioridad numérica y atacar los espacios intermedios. Para lograrlo se topará con un muro liderado por el experimentado capitán paraguayo Gustavo Gómez. El central del Palmeiras es un titán en el bloque bajo: su fuerza, retroceso y dominio aéreo obligarán a Pulisic a combinar rápido y con precisión, en vez de forzar acciones individuales.

Antonee Robinson vs. Miguel Almirón: duelo táctico entre dos jugadores que dominan las transiciones. Las proyecciones por la izquierda de Robinson dan amplitud a Estados Unidos, pero Almirón, de Newcastle, presionará su posición. Almirón, que actúa en el lado derecho de la línea de transición paraguaya, posee una velocidad de retroceso devastadora y gran intensidad. Robinson deberá medir sus subidas, pues cualquier pérdida de balón expondría a la defensa estadounidense a sus letales contraataques verticales.

Weston McKennie vs. Diego Gómez: batalla por el centro del campo. McKennie aporta físico, llegada y capacidad aérea; se medirá a la promesa del Brighton, Diego Gómez. El joven mediocampista de Brighton es el motor de Paraguay: presiona, recupera y distribuye con claridad. Quien gane los duelos por el segundo balón y imponga su ritmo dará a su selección una ventaja decisiva.

Noticias de los equipos y convocatorias

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma





Resultados entre equipos





Clasificación

Guía paso a paso para ver hoy el partido EE. UU. vs. Paraguay con una VPN

NordVPN

Descarga e instalación : Regístrate en ExpressVPN u otro servicio de VPN de confianza (consulta la guía de GOAL) y descarga la aplicación en tu dispositivo. Abre la app, elige un servidor del país donde se emita el partido (por ejemplo, uno estadounidense si estás en el Reino Unido pero quieres la señal de EE. UU.) y conéctate. Borrar caché y cookies : Si el navegador recuerda tu ubicación anterior, elimina las cookies o actualiza la aplicación. Empieza a ver la retransmisión: Accede a la web o app de tu cadena y disfruta del partido.

Cómo verlo en pantalla grande

Verlo en el móvil o el portátil está bien, pero el deporte en directo se disfruta mejor en la pantalla grande. Así puedes configurar la VPN en tu televisor: